YUVA : నల్ల చెరకుతో రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్న హైదరాబాదీ జంట - రెండేళ్లలోనే 3 బ్రాంచీలు ఏర్పాటు

రూ.లక్షల్లో ఆదాయం ఆర్జిస్తోన్న హైదరాబాదీ జంట - చెరకు సప్లయర్‌ నుంచి చెరకు రసం వ్యాపారం వరకు - 3 బ్రాంచీలకు నల్ల చెరకు రసం వ్యాపారం విస్తరణ

Published : May 22, 2026 at 12:27 PM IST

Hyderabad Couple black sugarcane juice business : సాధారణంగా వ్యవసాయంలో నష్టం వస్తే ఏం చేస్తాం? కొందరు అదే మార్గంలో వెళితే మరికొందరు కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ ఆ జంట ఆలోచనే వేరు. పండించిన నల్ల చెరుకు పంటకు మార్కెట్‌లో రూ.లక్షల్లో నష్టం వచ్చినా నిరాశ చెందలేదు. నష్టాల నుంచే వ్యాపార ఆలోచన చేశారు. అనుకున్నదే తడవుగా నల్ల చెరకు రసం విక్రయిస్తూ మార్కెట్‌లో ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నారు. ఏడాదిలోపే లాభాల బాట పట్టి 3 బ్రాంచీలకు విస్తరించారు. రూ.లక్షల్లో ఆదాయం అర్జిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఈ దంపతులు కిరణ్‌, సరిత. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ అయిన కిరణ్‌ కరోనా కాలంలో ఉద్యోగం కోల్పోయాడు. దీంతో 3 ఏళ్ల క్రితం వ్యవసాయం వైపు మళ్లాడు. సాధారణ చెరుకుతో పాటు పోషక విలువలు అధికంగా ఉండే నల్ల చెరుకు పండించాడు. దాన్ని చెరుకు రసం దుకాణదారులు ఎవరూ కొనకపోవడంతో ఆ ఏడాది రూ.40 లక్షల వరకు నష్టపోయాడు. సాధారణంగా ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా అందులో రాణించాలనుకోరు. కానీ వీరు మాత్రం అలా అనుకోలేదు. ఏ పంటలో అయితే నష్టం వచ్చిందో దానిలోనే లాభాలు వచ్చే ఆలోచన చేశారు.

రూ.2 లక్షల పెట్టుబడితో వ్యాపారం : ఒక సాధారణ గృహిణిగా ఉన్న సరితకు అప్పటి వరకు వ్యాపారంపై ఎలాంటి అవగాహన లేదు. కానీ భర్త పడిన కష్టం, వచ్చిన నష్టాలు ఆమెను ఆలోచింపజేశాయి. దుకాణదారులు కొనకపోతేనేం మనమే నేరుగా కస్టమర్లకు రసం తీసి ఎందుకు అమ్మకూడదు? అనే ఆలోచన చేసింది. భర్త పండించిన నల్ల చెరుకు గెడలనే పెట్టుబడిగా మార్చుకుని, తానే స్వయంగా చెరుకు రసం అమ్మాలనే దిశగా ముందడుగు వేసింది. అలా సరిత వ్యాపార ప్రస్థానం మొదలైంది. కేవలం రూ.2 లక్షల పెట్టుబడితో ఒక చిన్న చెరుకు రసం బండితో మొదలైన సరిత ప్రయాణం, కేవలం రెండేళ్లలోనే 3 బ్రాంచీలకు విస్తరించింది. నల్ల చెరుకులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కస్టమర్లకు వివరిస్తూ వారి నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. ఒకప్పుడు నష్టాలు తెచ్చిన నల్ల చెరుకే నేడు రూ.లక్షల టర్నోవర్‌తో లాభాల పంట పండిస్తోందని దంపతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

''హైదరాబాద్​లో మేము నల్ల చెరకుతో జ్యూస్​ తీసి అమ్ముతున్నాం. దీన్ని బెల్లం చెరకు అని కూడా అంటారు. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ చెరకు జన్యు పరంగా మార్పు అవ్వని విత్తనం. ఈ చెరుకును తమిళనాడులో పొంగల్​ సమయంలో బాగా వినియోగిస్తారు. మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరణాళ్లు, జాతర్లో తినే చెరకుగా ఉపయోగిస్తారు. దీన్ని గ్రీన్​ చెరకుతో పోలిస్తే రుచి కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. గత 3 ఏళ్ల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నాం. మొదటి పంట చెరకు పంటను పండించడం జరిగింది. నల్ల, గ్రీన్​ చెరకు పండించాం. దీనిలో ఆరోగ్య పరంగా చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి'' - సరిత, చెరకు రసం అమ్మకందారు

అటు వ్యవసాయం - ఇటు వ్యాపారం : ప్రస్తుతం భర్త కిరణ్ జహీరాబాద్‌లో ఉంటూ పంట సాగును పర్యవేక్షిస్తుండగా, హైదరాబాద్ ప్రగతినగర్‌లోని రసం దుకాణాలను సరిత విజయవంతంగా నడిపిస్తోంది. ఇలా ఇటు వ్యవసాయం అటు వ్యాపారాన్ని ఇద్దరూ సమన్వయం చేసుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ నల్ల చెరుకు రసం బ్రాండ్‌ను మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో పాటు ఫ్రాంచైజీ మోడల్‌ ద్వారా పలువురికి ఉపాధి కల్పించడమే ఈ జంట లక్ష్యమంటున్నారు.

''అన్ని రకాల చెరకును నేను వ్యవసాయంలో ఎంచుకున్నాను. నా ఉద్దేశం వచ్చేసి ఈ చెరకును జ్యూస్​ సెంటర్లకు సప్లై చేయాలి. అలాగే వ్యవసాయంలో నల్ల చెరుకు కూడా సెలక్ట్​ చేసుకున్నాము. గ్రీన్​ చెరకు గురించి అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ నల్ల చెరకుకు సంబంధించి జ్యూస్​ సెంటర్ల నుంచి సరైన స్పందన రాలేదు. ఈ నల్ల చెరకు జ్యూస్​ సెంటర్​ ఏదో మనమే ఎందుకు పెట్టకూడదు అని నా భార్య అన్నది. ఆమె ఆలోచనతోనే ఇదంతా మొదలు పెట్టాము. ఇప్పుడు మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి'' - కిరణ్‌, సరిత భర్త

