నిన్న నాన్న - నేడు అమ్మ మృతి - చికిత్స పొందుతున్న రెండేళ్ల చిన్నారి
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - బైక్ను వెనక నుంచి ఢీకొట్టిన కారు - గంటల వ్యవధిలో భార్యాభర్తలు మృతి - ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 4:34 PM IST
Couple Dies in Road Accident in Srikakulam District: అప్పటివరకూ వారంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. వేడుకగా, బంధువులతో కలిసి జాతర జరుపుకున్నారు. అంతా పూర్తయ్యాక తిరిగి తమ ఇంటికి వెళ్లి ఎప్పటిలాగే పనులు చేసుకుంటూ ఆనందంగా జీవిద్దాం అనుకున్నారు. కానీ మృత్యువు రూపంలో వచ్చిన కారు వారి జీవితాల్ని చిదిమేసింది. కలకాలం కలిసి బతకాల్సిన దంపతులను గంటల వ్యవధిలో మృత్యు ఒడికి చేర్చింది. ముక్కుపచ్చలారని చిన్నారికి తల్లిదండ్రుల ప్రేమ దక్కకుండా చేసింది. ఇప్పుడు ఆ చిన్నారి సైతం ఊపిరి కోసం పోరాడుతుంది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరిగింది. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
వెనక నుంచి బైక్ను ఢీకొట్టిన కారు: లావేరు ఎస్సై కె. అప్పలసూరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం లావేరు మండలం జాతీయ రహదారి బుడుమూరు కూడలి సమీపంలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం దంపతులను బలి తీసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో భర్త మృతి చెందగా చికిత్స పొందుతూ భార్య మృతి చెందింది. ప్రస్తుతం రెండేళ్ల చిన్నారి ధాత్రి శ్రీ మృత్యువుతో పోరాడుతోంది.
విశాఖపట్నం జిల్లా దాకమర్రి గ్రామానికి చెందిన రమేశ్ (32), భార్య సుజాత (28), రెండేళ్ల కుమార్తె ధాత్రి శ్రీతో కలిసి శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం నిజాంబాద్ గ్రామంలో ఉంటున్న అత్తవారింటికి జాతరకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత వారు ద్విచక్ర వాహనంపై తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. ఈ క్రమంలో టెక్కలి నుంచి విశాఖపట్నం వైపు వెళ్తున్న కారు వెనక నుంచి వీరి ద్విచక్రవాహనాన్ని బలంగా ఢీ కొట్టింది.
నిన్న భర్త- నేడు భార్య: ఈ ప్రమాదంలో రమేశ్ అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. భార్య సుజాత, రెండేళ్ల చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతున్న సుజాత సోమవారం ఉదయం మృతి చెందింది. ప్రస్తుతం ధాత్రి శ్రీ ఇంకా ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతుంది. ధాత్రిని ప్రాణాలు కాపాడేందుకు వైద్యులు చికిత్స చెస్తున్నారు. కేవల గంటల వ్యవధిలో భార్యాభర్తలు మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై లావేరు ఎస్సై కె. అప్పలసూరి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
చిన్నారికి పెద్ద కష్టం: జరిగిన ప్రమాదంతో ఆ కుటుంబం కన్నీటి పర్యంతమవుతుంది. అన్నీ సక్రమంగా జరిగి చిన్నారి ప్రాణాలైనా నిలవాలని వేడుకుంటున్నారు. మరోవైపు తాను కళ్లు తెలిచే వరకు కన్నతల్లి, తండ్రి ఇకపై లేరన్న విషయం ఆ చిన్ని హృదయం తట్టుకోగలదా అని స్థానికులు కంటతడి పెట్టుకుంటున్నారు. రెండేళ్ల చిన్నారి, ఎప్పుడూ తల్లి కొంగు పట్టుకుని తిరిగే పసిపాప జీవితంలో ఇంతటి విషాదం జరగడం అందర్నీ మనసుల్నీ కలిచి వేసింది.
