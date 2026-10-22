సాలూరులో రాజకీయ థ్రిల్లర్ - భర్త టీడీపీ, భార్య స్వతంత్రంగా పోటీ
మాజీ కౌన్సిలర్ వై.హర్షవర్ధన్ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టికెట్ ఆశించారు. ఈ స్థానం బీసీ మహిళకు కేటాయించడంతో పోటీలో తన భార్యను నిలిపేందుకు అప్పటికే తాను ప్రేమిస్తున్న మంజీరను వివాహం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:27 PM IST
Couple Contest Different Posts In Saluru Municipal Elections : విజయనగరం జిల్లా సాలూరులో భార్యాభర్తల రాజకీయ పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. మాజీ కౌన్సిలర్, టీడీపీ నేత వై.హర్షవర్ధన్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవిని ఆశించారు. ఆ స్థానం బీసీ మహిళకు కేటాయించడంతో తాను ప్రేమించిన గుళ్ల మంజీరను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పొత్తులో భాగంగా ఛైర్మన్ స్థానం జనసేనకు కేటాయించడంతో మంజీర స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు. నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని టీడీపీ నేతలు ప్రయత్నించినా ఆమె అంగీకరించలేదు. పోటీ కోసమే తాను వివాహం చేసుకున్నానని వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
వేర్వేరు పదవులకు భార్యాభర్తల పోటీ : హర్షవర్ధన్ టీడీపీ తరఫున 21వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు. భార్య ఛైర్ పర్సన్ పదవికి భర్త కౌన్సిలర్గా పోటీ చేయడంతో చర్చనీయాంశమైంది. విజయనగరం నగరపాలక సంస్థలోనూ భార్యాభర్తలు వేర్వేరు పదవులకు పోటీ చేస్తున్నారు. కూటమి మేయర్ అభ్యర్థిగా అవనాపు భార్గవి బరిలో దిగగా ఆమె భర్త విజయ్ 14వ డివిజన్ నుంచి టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఎల్.కల్పన 18వ వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్ పదవికి పోటీ చేస్తూనే ఛైర్ పర్సన్ పదవికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు. ఒకే వ్యక్తి 2 స్థానాలకు వేర్వేరు హోదాల్లో పోటీలో ఉండటం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
తాత్కాలికంగా ఎన్నికలకు బ్రేక్ : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ఎన్నికల ప్రధానాధికారి అనిల్చంద్ర పునేఠా ప్రకటించారు. మొత్తంగా 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేసినట్లు ఎస్ఈసీ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ముందుకెళ్లనున్నట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి నివేదికలు వచ్చాక గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. తదుపరి ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు అనిల్ చంద్ర పునేఠా పేర్కొన్నారు.