శాపంగా మారిన చిట్టీల వ్యాపారం - ప్రేమ్నగర్లో దంపతుల బలవన్మరణం
Couple Commits Suicide At Mahabubnagar - ప్రేమ్నగర్కు చెందిన శ్రీనివాసులు, జ్యోతి దంపతులు ఒకవైపు దుకాణం నడిపిస్తూ మరోవైపు చిట్టీల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. చిట్టీ వ్యాపారంలో నష్టాలు రావటంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
Published : October 15, 2026 at 5:48 PM IST
Couple Commits Suicide At Mahabubnagar : కష్టపడి ఇద్దరు పిల్లల ఆలనాపాలనా చూసుకున్నారు. ఇద్దరిని ఉన్నత చదువులు చదివించారు. వారి ఆశపడ్డటుగానే కుమారుడు సాఫ్ట్వేర్ కొలువు సాధించాడు. కుమార్తెకు ఘనంగా పెళ్లి చేశారు. అప్పటి వరకు నెట్టుకొస్తున్న బాధ్యతల నుంచి ఆ దంపతులకు కాస్త విరామం దొరికింది. కూడబెట్టిన డబ్బుతో జీవనోపాధి కోసం చిన్న దుకాణం పెట్టుకున్నారు. ఆ దంపతులిద్దరి మధ్య అన్యోన్యతకు కొదవలేదు. ఆర్థికంగా, కుటుంబ పరంగా ఏ చిక్కులు లేవు. ఏ మధ్య తరగతి వ్యక్తైనా కోరుకునే ప్రశాంత జీవితం అదే. అలాంటి భాగ్యం ఆ దంపతులకు దక్కింది. అటువంటి వారిపై కాలం కన్నెర్ర జేసింది. దంపతులిద్దరూ విగతజీవులుగా వేలాడుతూ కనిపించారు.
చీటీ వ్యాపారం నిర్వహణ
మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రేమ్నగర్కు చెందిన శ్రీనివాసులు, జ్యోతి దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కుమారుడు బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇటీవలే కుమార్తెకు పెళ్లి చేశారు. చేతిలో ఉన్న డబ్బుతో జీవనోపాధి కోసం ఇంటివద్దే కిరాణం దుకాణం పెట్టుకున్నారు. దాని ద్వారా వచ్చే సంపాదనతో చీటీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. చీటీల వ్యవహారమంటే అంత సునాయాసం కాదు. పైకి కనిపించే లాభాల వెనుక తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది. చీటీలు పాడుకున్న వారిలో ఏ ఒక్కరూ వాయిదా చెల్లించకపోయినా, మొత్తానికి ఎగ్గొట్టినా ఆ భారమంతా నిర్వాహకులపైనే పడుతుంది. ఇదే శ్రీనివాసులు, జ్యోతిల విషయంలో జరిగింది.
కోటిన్నర రూపాయల అప్పు
భవిష్యత్లో ఆర్థికంగా అండ దొరుకుతుందని వచ్చే లాభం కోసం ఆశపడ్డ ఆ దంపతులకు నిర్వహణలో చుక్కెదురైంది. చీటీలు పాడుకున్నవారు వాయిదాలు ఎగ్గొట్టడంతో దాదాపు కోటిన్నర రూపాయల అప్పుల్లో కూరుకుపోయారు. మరోవైపు చీటీల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును బంధువులకే వడ్డీకి ఇవ్వగా వారు అప్పు ఎగ్గొట్టారు. దీంతో ఆర్థికంగా చిక్కుల్లో పడ్డారు. చీటీలు వేసేవారి నుంచి ఇటు అప్పుల వాళ్ల నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది. వీరి వద్ద చీటీలు వేసిన వారికి 60 నుంచి 70 లక్షల వరకు రావాల్సి ఉందని స్థానికంగా సమాచారం.
"ఈ భార్యాభర్తలిద్దరూ కిరాణా షాపు నడిపేవాళ్లు. దాంతో పాటు ప్రైవేట్గా చిట్టీ వ్యాపారం చేసేవారు. ఆ చిట్టీల దాంట్లో ఎత్తుకున్న వాళ్లు కొంతమంది కిస్తులు కట్టలేదు. మరోపక్క చిట్టీ కట్టేవాళ్లు డబ్బులు అడిగేవారు. ఇలా వారు వేధింపులకు గురై ఉరి వేసుకుని చనిపోయారు. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన చిట్టీల్లో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా నిర్వహించే వాటితో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలా ఎవరూ చేయకండి" - ఏజాజుద్దీన్, టూటౌన్ సీఐ, మహబూబ్ నగర్
మనస్థాపంతో బలవన్మరణం
అప్పుడప్పుడే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుని ప్రశాంతంగా కాలం వెళ్లదీస్తున్న వారి జీవితంలోకి నమ్మిన వారి వెన్నుపోటు ఆర్థిక కష్టాలను మిగిల్చింది. దాదాపు కోటిన్నరకు పైగా నష్టపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న ఆ జంట చివరకు మనస్థాపంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. దీంతో చీటీల నిర్వహణ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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