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చిట్టీల పేరుతో భారీ మోసం - రూ.కోట్లతో ఉడాయించిన దంపతులు

హైదరాబాద్‌ కూకట్‌పల్లి పరిధిలో అధిక వడ్డీల పేరుతో జరిగిన భారీ మోసం వెలుగుచూసింది. చిట్టీల పేరుతో ఓ దంపతులు భారీగా నగదు సేకరించారు. పెద్ద మొత్తంలో చేతికందగానే రాత్రికి రాత్రే పరారయ్యారు.

Couple Commits Chit Funds Fraud
Couple Commits Chit Funds Fraud (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 10:47 PM IST

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Kukatpally Chit Fund Fraud : వలస వచ్చి ఉన్నతంగా స్థిరపడ్డ దంపతులు కోట్లలో ఆస్తి ఉన్నా పేద, ధనిక అని సంబంధం లేకుండా స్థానికులందరితో ఆ ఇల్లాలు కలివిడిగా ఉండేది. కుమార్తె పెళ్లికి సైతం అందరిని ఆహ్వానించి ఖరీదైన బహుమతులిచ్చి తన పెద్ద మనసు చాటుకుంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు అందరితోనూ పదేళ్లకు పైగానే అనుబంధం ఉంది. ఏ చిన్న ఫంక్షన్‌ చేసినా స్థానికులందరితో కలిసి జరుపుకునేది. అలా ఎంతో నమ్మకంగా రెండు దశాబ్దాలుగా తమలో కలిసిపోయి జీవిస్తున్న ఆ దంపతులను అంతా గుడ్డిగా నమ్మారు. ప్రతిఫలంగా పోలీస్‌స్టేషన్‌ మెట్లెక్కారు. న్యాయం సత్వరమే జరగాలి అంటూ వారి ఇంటి ముందు ధర్నా చేపట్టారు. వారి నిరసనతో అక్కడి పరిస్థితి కాస్త ఉద్రిక్తంగా మారింది. అందరితో కలగొలుపుగా ఉన్న ఆ దంపతులు చేసిన తప్పేంటి? వారిని నమ్మి ఎందుకు స్థానికులు పోలీస్‌స్టేషన్‌ మెట్లాక్కాల్సి వచ్చింది? అసలేం జరిగింది?ఇప్పుడు చూద్దాం.

చిట్టీల పేరుతో భారీ మోసం
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాచుకున్న సొమ్మును అప్పగిస్తే ఏకంగా 28 ఏళ్ల పరిచయాన్ని, నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న దంపతులు కోట్ల రూపాయలకు కుచ్చుటోపీ పెట్టారు. కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అధిక వడ్డీలు, చిట్టీల పేరుతో ఆశ చూపి ఘరానా మోసానికి పాల్పడిన దంపతులు రాత్రికి రాత్రే ఉడాయించిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. బాధితులంతా మూకుమ్మడిగా ఆ మోసగాళ్ల ఇంటి ముందు ధర్నాకి దిగారు. 2దశాబ్దాలకు పైగా స్నేహం నటించి, చిట్టీల పేరుతో కొన్నిరోజులు అంతా సజావుగా సాగించిన దంపతులు పెద్ద మొత్తం చేతికందగానే తమ అసలు రూపాన్ని బయటకు తీశారు.

ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలం కొనిజేడు గ్రామానికి చెందిన రమణారెడ్డి, సీతమ్మ దంపతులు దాదాపు 28 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్‌లోని కేపీహెచ్‌బీ ప్రాంతానికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. కాలనీవాసులతో ఎంతో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ కొంతకాలంగా ఇందిరానగర్, సాయిచరణ్ నగర్‌ నివాసితులతో పెద్ద ఎత్తున చిట్టీల వ్యాపారం నిర్వహించారు. ఇన్నేళ్లుగా నమ్మకంగా వ్యవహరించడంతో స్థానికులు తమ కష్టార్జితాన్ని, పిల్లల పెళ్లిళ్లు, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాచుకున్న సొమ్మును వీరి వద్దే చిట్టీలు వేస్తూ వచ్చారు. బాధితులు తమ అత్యవసరాల నిమిత్తం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరగా సదరు దంపతులు రకరకాల కారణాలు చెబుతూ కాలయాపన చేశారు.

పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు

కుమార్తె పెళ్లి కోసం కూడబెట్టుకున్న సొమ్ము ఇచ్చి ఒకరు, దంపతులను నమ్మి అప్పుగా ఇచ్చినవారు మరొకరు, భవిష్యత్‌ అవసరాల కోసం ఉపయోగపడతాయని ఇంకొకరు, అధిక వడ్డీ వస్తుందని ఆశతో ఇలా ఒక్కొక్కరు తమ కష్టార్జితాన్ని లక్షల్లో దంపతులకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దారుణంగా మోసపోయి బోరుమంటున్నారు. ఆ దంపతులు కాజేసిన సొమ్ము దాదాపు 20 నుంచి 50 కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని బాధితులు చెబుతున్నారు. డబ్బులు అడిగితే కాలయాపన చేస్తున్న దంపతులను అనుమానంతో కొందరు నిలదీశారు. అప్పటికే పెద్దమొత్తంలో సొమ్ము చేతికందడంతో ఆగస్టు 25న నిందితులు ఇల్లు విడిచిపోయారు. బాధితులకు ఐపీ నోటీసులు పంపించడంతో వారంతా ఇంటికి వెళ్లి చూడగా తాళాలు వేసి ఉన్నాయి. తాము మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు పరారీలో దంపతుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

అప్పటి దాకా చిన్నమొత్తంతో వ్యవహారం బాగా నడిపించిన ఆ దంపతులు భారీ మొత్తంలో సొమ్ము ముట్టగానే తన దుర్బుద్ధిని చూపించారు. ఆడపిల్ల పెళ్లి విషయంలో తనని ఆపదలో ఆదుకున్న వారిని నట్టేట ముంచింది. ఎంత పరిచయస్తులైనా అనధికారిక వ్యక్తుల వద్ద, గుర్తింపు లేని సంస్థల్లో చిట్టీలు వేయకూడదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

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