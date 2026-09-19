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పోలీస్​స్టేషన్‌ ఎదుట దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నం - అసలేం జరిగిందంటే?

పటమట పోలీస్​స్టేషన్‌ ఎదుట దంపతులు పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. పోలీసుల ఒత్తిడి, వేధింపుల వల్లే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని బాధితుల కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

Couple Attempt Committed Death in Vijayawada
పోలీస్​స్టేషన్‌ ఎదుట దంపతుల ఆత్మహత్యాయత్నం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 1:00 PM IST

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Couple Attempt Committed Death in Vijayawada : విజయవాడ నగరంలోని పటమట పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఎదుట శుక్రవారం రాత్రి దంపతులు పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. బంగారం, ఆస్తుల వివాదంలో పోలీసుల ఒత్తిడే కారణమని బాధితుల కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దంపతులు ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?: పటమటకు చెందిన నెల్లూరు వాసు, భార్య వెంకటగీత, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. గతంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన పృథ్వీరాజ్‌తో కలిసి వాసు చిట్టీల వ్యాపారం నిర్వహించారు. వ్యాపారంలో భారీ నష్టాలు రావడంతో పృథ్వీరాజ్‌కి వాసు బాకీ పడ్డాడని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. దీంతో పృథ్వీరాజ్ నగదు ఇవ్వాలని తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడని, అతను సూచించిన వ్యక్తుల పేర్లపై కుటుంబానికి చెందిన పలు ఆస్తులను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడని ఆరోపించారు. ఇంకా బాకీ ఉందని, దానిని చెల్లించాలని తాజాగా ఒత్తిడి చేయడంతో ఆత్మహత్యకు యత్నించారు.

వాసు మామయ్య సురేంద్ర ఆసుపత్రి ఆవరణలో నిర్వ హించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. "వాసు నుంచి నుంచి తన స్నేహితుడు రాజారావు కొన్ని ఆభరణాలు తీసుకున్నాడు. తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో పటమట స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు రికవరీ చేశారు. దాని విలువ రూ.48 లక్షలు. ఇది పోలీసుల ఆధీనంలో ఉంది. శుక్రవారం సాయంత్రం వాసుకు సెంట్రల్ ఏసీపీ దామోదర్ ఫోన్ చేసి తన కార్యా లయానికి పిలిపించారు. అప్పు చేసి చెల్లించకుండా తిరుగుతున్నావు ఏంటి ఆ బంగారాన్ని పృథ్వీ రాజుకు రాత్రి 7.30 గంటల్లోపు ఇవ్వాలని బెదిరించారు. దీంతో రాత్రి సుమారు 8.30 గంటలకు వాసు తన భార్య వెంకట గీత, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి పటమట పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు వెళ్లి వాసు, గీత పురుగుల మందు తాగారని" సురేంద్ర అన్నారు.

బలవంతంగా రిజిస్ట్రేషన్: పృథ్వీరాజ్ వేధింపులు భరించలేక వాసు కొంతకాలం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడని సురేంద్ర తెలిపారు. ఆ సమయంలో మాజీ డీజీపీ ఠాకూర్ ద్వారా పృథ్వీరాజ్ గుంటూరులోని నగరంపాలెం పోలీసుల ద్వారా కుమార్తె గీత, కుమారుడు మధును పటమటలోని వారి నివాసం నుంచి తీసుకువెళ్లారన్నారు. అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు పంపినట్లు పేర్కొన్నారు. అనంతరం పృథ్వీ రాజ్ జైలుకు వెళ్లి మధును బెదిరించాడని ఆరోపించారు. తాడేపల్లి సమీపంలోని రెండు ఎకరాల పొలాన్ని తనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే ఇక్కడితో వదిలేస్తామని, లేదంటే జైలులో ఉండేలా చేస్తానని బెదిరించాడని సురేంద్ర ఆరోపించారు. దీంతో ఆ భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు, ఆ తర్వాత కూడా వేధింపులు ఆగలేదని సురేంద్ర తెలిపారు. ఆరు నెలల క్రితం పటమట కోనేరు వారి వీధిలోని ఇంటిని విక్రయించి వచ్చిన రూ.3.25 కోట్లను కూడా పృథ్వీరాజ్ తీసుకున్నాడని సురేంద్ర పేర్కొన్నారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

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COUPLE COMMITTED DEATH IN AP

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