అడ్డుగా ఉన్నాడని చంపేశారు - మిస్టరీ వీడిన చిలకలూరిపేట కేసు
వీడిన వేలూరు జాలాది మార్గంలో రోడ్డు పక్కన హత్య కేసు మిస్టరీ - అక్రమ సంబంధం నేపథ్యంలోనే జాకీర్ హుస్సేన్ హత్య - గొంతుకు తాడి బిగించి హత్య చేసిన భార్యాభర్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 2:56 PM IST
Murder Mystery Case Of Vellore : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం వేలూరు-జాలాది మార్గంలో రోడ్డు పక్కన లభ్యమైన మృతదేహానికి సంబంధించిన హత్యోదంతం మిస్టరీ వీడింది. కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఈ కేసులోని నిందితులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. చిలకలూరిపేట రూరల్ పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో గురువారం సాయంత్రం నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు ఈ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
పనికి వెళ్లి తిరిగిరాలేదని ఫిర్యాదు: ఈ నెల 2వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో వేలూరు నుంచి జాలాది వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డు పక్కన మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. గాయాలతో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెంది ఉన్న వ్యక్తిని పసుమర్రుకు చెందిన షేక్ జాకీర్ హుస్సేన్ (45)గా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో, తన భర్త ఈ నెల 1వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు టింకరింగ్ పనులకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదని అతని భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో సదరు వ్యక్తి జాకీర్ హుస్సేన్ అని పోలీసులు నిర్ధారించారు. తన భర్తకు కాలేషావలి అనే వ్యక్తి భార్యతో వివాహేతర సంబంధం ఉందని, వారిపై అనుమానం ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఆ కోణంలో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు విస్తుపోయే నిజాలు తెలిశాయి.
ఇద్దరి మధ్య అడ్డుతొలగించేందుకు హత్య: నిందితుడైన షేక్ కాలేషావలి టింకరింగ్ మేస్త్రి. అతని వద్ద జాకీర్ హుస్సేన్ పనిచేసేవాడు. కాలేషావలి సక్రమంగా ఇంటికి వెళ్లకపోతుండటంతో అతని భార్య మనీషా టింకరింగ్ పనులు జరిగే ప్రాంతానికి వచ్చి భర్తపై నిఘా పెట్టింది. తన భర్తకు కాపలాగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు విషయాలు చెప్పాలని అక్కడ పని చేసే జాకీర్ హుస్సేన్కు చెప్పింది. అతని ఫోన్ నంబరు కూడా తీసుకుంది. ఇలా పలుమార్లు జాకీర్ హుస్సేన్కు ఫోన్ చేసి భర్త గురించి తెలుసుకునే సమయంలో ఇద్దరి మధ్య చనువు పెరిగి అక్రమ సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ విషయంపై కాలేషావలి అతని భార్య మనీషా మధ్య పలుమార్లు గొడవలు కూడా జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు ఒక అంగీకారానికి వచ్చి జాకీర్ హుస్సేన్ వల్ల మన కాపురం పోతుందని కాలేషావలి తన భార్య మనీషాతో చెప్పాడు. అతనిని చంపితే మనం సంతోషంగా ఉండవచ్చునని మనీషాను ఒప్పించాడు.
వారం రోజుల్లో పట్టుకున్న పోలీసులు: ఈ నేపథ్యంలోనే మనీషా తన ఫోన్ నుంచి భర్త కాలేషావలి చెప్పిన ప్రకారం ఈ నెల 1వ తేదీన జాకీర్ హుస్సేన్ను ఇంటికి పిలిపించింది. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం ఇంటికి వచ్చిన జాకీర్ హుస్సేన్ను మనీషా ఆమె భర్త కాలేషావలి కలిసి గొంతుకు తాడు బిగించి మర్మాంగాలపై తన్ని హత్య చేశారు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి జాకీర్ హుస్సేన్ మృతదేహాన్ని మినీ వాహనంలో వేసుకొని వేలూరు నుంచి జాలాది వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డు పక్కన పడవేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేని ఈ కేసులో సీఐ సుబ్బానాయుడు ఎస్సై అనిల్ కుమార్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి వారం రోజుల్లోనే కేసును ఛేదించి నిందితులను పట్టుకుని అరెస్టు చేశారు. సీఐ ఎస్సైలను జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు, డీఎస్పీ హనుమంతరావు అభినందించారు. నిందితులిద్దరి వద్ద నుంచి వారి సెల్ ఫోన్లు, మృతదేహాన్ని తరలించిన మినీ వాహనం, మృతుడి స్కూటీ, చంపడానికి ఉపయోగించిన తాడు రక్తంతో తడిచిన చెక్కలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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