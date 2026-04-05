సండే వచ్చిందంటే 'నాటు కోడి' కావాల్సిందే - కడక్‌నాథ్, పందెంకోడి మాంసానికి వారాంతాల్లో భలే డిమాండ్

హైదరాబాద్​ నగరంలో పెరిగిపోతున్న నాటుకోడి కూర ప్రియులు - సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే వారాంతాల్లో విక్రయాలు రెట్టింపు అవుతున్నాయని చెబుతున్న విక్రయదారులు - ప్రస్తుతం లాభదాయకంగా నాటుకోళ్ల వ్యాపారం

Country chicken in Hyderabad
Country Chicken in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 8:51 PM IST

Country Chicken Demand in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో నాన్ వెజ్ ప్రియులు భారీగా పెరిగిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ నాటు కోడి కూర తినేవాళ్లు పెరిగిపోతున్నారు. వారాంతాల్లో నగరవాసులు నాటుకోడి కోసం షాపులకు ఎగబడుతున్నారు. ఇది సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే వారాంతాల్లో విక్రయాలు రెట్టింపు అయ్యాయని విక్రయదారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం నోరూరిస్తున్న నాటుకోడిపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.

విరివిగా నాటుకోళ్ల పెంపకం : హైదరాబాద్ మహానగరంలో నాటుకోడికి డిమాండ్‌ రోజురోజుకూ పెరుగుతుంది. శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపర్చుకునేందుకు దోహదపడుతుందని చాలా మంది నాటుకోడినే తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గతంలో నాటుకోళ్ల పెంపకం కొంతమంది మాత్రమే చేసేవారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది నాటుకోళ్లను పెంచుతుండటంతో ఇప్పుడు విరివిగా లభిస్తున్నాయి.

వారాంతాల్లో ఎక్కువగా విక్రయాలు : హైదరాబాద్​ వాసులు చాలా కాలంగా నాటుకోళ్లను తింటున్నప్పటికీ ఇటీవల వినియోగం మరింత రెట్టింపు అయ్యింది. నాటుకోళ్లలో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఫామ్‌ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. మిగతా రోజులతో పోలిస్తే వీకెండ్స్​లో ముఖ్యంగా ఆదివారం నాటుకోళ్ల అమ్మకాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని విక్రయదారులు పేర్కొంటున్నారు. తమ పిల్లలు కూడా ఎక్కువగా ఇష్టపడి నాటుకోడి కూరనే తింటున్నారని, దానినే తీసుకురమ్మని చెబుతున్నారని కొంతమంది వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.

హైదరాబాద్​లో చాలా మందికి ఆరోగ్య స్పృహ : నాటుకోళ్ల కోసం నగరవాసులు శివారు ప్రాంతాలకు వెళ్లి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అలాగే నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎర్రగడ్డ, కేపీహెచ్‌బీ, మియాపూర్‌, రాంనగర్, అంబర్​పేట్, మేడ్చల్‌, ఉప్పల్ ప్రాంతాల్లో నాటుకోళ్లు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. కోళ్ల బరువు, తీసుకువచ్చిన ప్రాంతాన్ని బట్టి ధరలు ఉంటాయని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా వరకు ఆరోగ్య స్పృహ పెరగడంతో నాటు కోడికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. నాటుకోళ్లలో పోషకాలు, రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటాయని విక్రయదారులు చెబుతున్నారు. నగరంలో నాటుకోడి మాంసాన్ని ఆన్‌లైన్‌లోనూ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అనేక సంస్థలు నాణ్యమైన నాటుకోడి, కడక్‌నాథ్, పందెంకోడి కూరను ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేస్తే నేరుగా ఇంటి వద్దకే వచ్చి అందజేస్తున్నాయి.

"కంట్రీ చికెన్ అనేది న్యాచురల్​గా పెరుగుతుంది. ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది. నాటుకోడి అనేది గతం నుంచి ఒక మంచి నాణ్యమైన ఉత్పత్తిలానే వస్తూ ఉంది. ఈరోజు మేం నాటుకోడి మాంసాన్ని కిలోకు రూ.650 నుంచి రూ.700 వరకు విక్రయిస్తున్నాం. మనం నాణ్యమైన నాటుకోడి మాంసాన్ని ఇవ్వడం వల్ల వినియోగదారులు మళ్లీ మళ్లీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర నాటుకోడి తీసుకుంటున్న కస్టమర్స్ సంఖ్య దాదాపు 40 వేలకు పెరిగింది. ఇప్పటి వరకు మేం కంట్రీ చికెన్ కో అనే యాప్​ ద్వారానే వినియోగదారులకు ఇంటి దగ్గర డెలివరీ చేయడం జరిగింది. మరికొన్ని రోజుల్లో క్విక్​ కామర్స్ యాప్స్​లోకి కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతున్నాం. మరింత ఎక్కువ మందికి డోర్​స్టెప్​ వద్ద డెలివరీ అయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఒక కేజీ సేల్​ అయితే, ప్రస్తుతం అది పది కేజీలకు చేరింది. అంటే డిమాండ్​ ఆ స్థాయిలో ఉంది. తెలంగాణ రైతులు ఇప్పుడు నాటుకోళ్ల పెంపకాన్ని విరివిగా చేపడుతున్నారు. దాంతో సప్లై పెరగడం వల్ల రిటైల్ సేల్​ కూడా పెరిగింది" -సాయికేష్ గౌడ్ , కంట్రీ చికెన్ నిర్వాహకులు

"నేను ఇక్కడ నాటుకోడి చికెన్ దాదాపు రెండేళ్లు నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నాను. ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్​ చేస్తున్నాను, వీలైనప్పుడు వచ్చి తీసుకువెళ్తున్నా. ఇక్కడ వివిధ రకాల నాటుకోడి చికెన్ దొరుకుతుంది. ఆర్గానిక్​ నాటుకోళ్లు లభిస్తున్నాయి. క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. అందువల్ల రెగ్యులర్​ తీసుకుంటున్నాను" -ప్రకాశ్, స్థానికుడు

