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సింహాద్రి అప్పన్న హుండీ లెక్కింపు - ఆదాయం రూ.1.59 కోట్లు

శ్రీశ్రీశ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో హుండీల లెక్కింపు - ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం - స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.1.59 కోట్ల

Counting Of Simhachalam Hundi
Counting Of Simhachalam Hundi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:28 PM IST

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Counting Of Simhachalam Hundi : సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో గత 15 రోజుల కాలానికి గాను భక్తులు సమర్పించిన హుండీ కానుకల ద్వారా రూ. 1,59,86,757 భారీ ఆదాయం లభించింది. ఆలయ ఈఓ జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో, సీసీ కెమెరాల నిఘాతో పాటు ఎస్‌పీఎఫ్ పోలీసుల కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు మధ్య హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించారు. స్వామివారి రోజువారీ సగటు హుండీ ఆదాయం రూ. 10,65,784గా నమోదైంది.

సింహాచలంలోని శ్రీశ్రీశ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో నేడు స్వామివారి హుండీల లెక్కింపు కార్యక్రమం అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో, భారీ బందోబస్తు మధ్య ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. అధికారులు, ఉద్యోగులు, శ్రీహరి సేవా సేవకులు కలిసి హుండీ లెక్కింపును నిర్వహించారు.

భక్తులు స్వామి వారి హుండీలో తమకు తోచినన్ని కానుకలు సమర్పించారు. 15 రోజుల కాలానికి స్వామివారి హుండీల ద్వారా మొత్తం రూ.1,59,86,757 ఆదాయం లభించింది. ఇందులో భారతీయ కరెన్సీ నోట్లు రూ.1,43,81,161, నాణేలు రూ.9,87,876, శ్రీ పైడితల్లమ్మవారి ఆలయ హుండీ ఆదాయం రూ.6,17,720 ఉన్నాయి.కేవలం డబ్బులు మాత్రమే కాకుండా భక్తులు సమర్పించిన వాటిలో 53 గ్రాములు 200 మిల్లీగ్రాముల బంగారం, 5 కిలోల 180 గ్రాముల వెండి లభించాయి. ఈ 15 రోజుల కాలానికి గాను స్వామివారి రోజువారీ సగటు హుండీ ఆదాయం రూ.10,65,784గా నమోదైంది.

ఈ కాలం పాటు కేవలం భారతీయ భక్తులే కాకుండా , ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు కూడా స్వామివారిని దర్శించుకుని తమకు తోచినంత కానుకలు సమర్పించినట్లు అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ద్వారా తెలిశాయి. విదేశీ భక్తుల నుంచి కూడా అమెరికా డాలర్లు, యూఏఈ దిర్హామ్‌లు, ఒమన్ బైసాలు, సింగపూర్ డాలర్లు, సౌదీ రియాల్స్, యూరోపియన్ కరెన్సీ, దక్షిణాఫ్రికా ర్యాండ్, ఖతార్ రియాల్స్, నేపాల్ రూపాయలు, టర్కీ కరెన్సీ తదితర విదేశీ నగదు హుండీలలో సమర్పించారు.

ఈ హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు సన్యాసిరావు, ఉషశ్రీ పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించారు. స్వామివారి అనుగ్రహంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి కానుకలు సమర్పించడం ఆనందదాయకమని ఆలయ ఈఓ జల్లేపల్లి వెంకట్రావు తెలిపారు. హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియను పూర్తి పారదర్శకతతో, భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు.

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TAGGED:

SIMHADRI COLLECTION COUNTING
TEMPLE HUNDI COLLECTIONS
VARAHA LAKSHMI NARASIMHA SWAMY
అప్పన్నస్వామివారి హుండీ ఆదాయం
COUNTING OF SIMHACHALAM HUNDI

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