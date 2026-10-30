'నాకు బంగారం ఇస్తే - నీకు వెండి ఇస్తా' - కొండగట్టు అంజన్నకు భక్తుల వింత కోరికలు
Kondagattu Hundi Counting : కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామివారి ఆలయంలో ఈవో అంజనా రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గురువారం హుండీ కానుకలను లెక్కించారు. ఈ క్రమంలో భక్తులు రాసిన పలు ఆసక్తికర లేఖలు బయటపడ్డాయి.
Published : October 30, 2026 at 11:40 AM IST
Letters to Kondagattu Anjaneya Swamy : కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హుండీలు తెరిచి కానుకలను లెక్కించారు. ఈ నేపథ్యంలో 76 రోజుల్లో రూ.1,23,00,984 నగదు సమకూరినట్లు ఆలయ ఈవో అంజనా రెడ్డి వెల్లడించారు. అయితే హుండీల్లో పలువురి లేఖలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. తమ గ్రామాన్ని ముంపు ప్రాంతంగా ప్రకటించమని ఓ భక్తుడు వేడుకుంటే, మరొకరు 'నాకు బంగారం ఇస్తే, నీకు వెండి ఇస్తా' అని మొక్కుకున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించేలా చూడు స్వామీ
కరీంనగర్ జిల్లా నారాయణపూర్ ప్రజలపై కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, ఆ గ్రామాన్ని ముంపు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలని కోరుతూ ఒక భక్తుడు స్వామివారి పేరిట లేఖ రాసి హుండీలో వేశారు. గురువారం ఆలయ హుండీల లెక్కింపు సందర్భంగా అధికారులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు. ఆ గ్రామాన్ని వరద ప్రాంతంగా ప్రకటిస్తామని హన్మండ్ల సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని వారు ఆ లేఖలో ఎమ్మెల్యే సత్యంను కోరారు.
నాకు బంగారం ఇప్పిస్తే - నీకు వెండి గద చేయిస్తా
మరో భక్తుడు 'స్వామీ మా కుమారుడు, కుమార్తె తెలివితేటలను పెంచు. నా భార్యాపిల్లలను బడికి పంపేలా చెయ్యి స్వామీ' అని పేర్కొన్నారు. ఇంకో భక్తుడు తనకు డీపీవోలో ఉద్యోగం రీ పోస్టింగ్ ఇప్పించడంతో పాటు తాను కోరినట్లుగా బంగారం, సెల్ఫోన్, నగదు ఇప్పిస్తే రెండు తులాల వెండి గదను తయారు చేయించి ఇస్తానని లేఖలో స్వామివారిని వేడుకున్నారు.
స్వామివారి ఆదాయం రూ.1.23 కోట్లు
ఈవో అంజనా రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో గురువారం 14 హుండీలను తెరిచి, కానుకలను లెక్కించారు. 76 రోజుల్లో రూ.1,23,00,984 నగదు, 68 విదేశీ నోట్ల సమకూరినట్లు ఈవో స్పష్టం చేశారు. హుండీల్లో లభించిన బంగారం, వెండి ఆభరణాలను తూకం వేయకుండా సంచుల్లో కట్టి, సీల్ చేసి తిరిగి హుండీలలోనే భద్రపరిచినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎండోమెంట్ డివిజన్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజమొగిలి, ఏఈవో హరిహరనాథ్, సూపర్వైజర్ సునీల్, ప్రధాన పూజారి మారుతి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
365 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు
రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో భక్తుల లేఖలు అధికారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కరవు మండలాలను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31 జిల్లాల్లోని 365 మండలాల్లో కరవు పరిస్థితులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో 111 మండలాల్లో తీవ్రంగా, మరో 254 మండలాల్లో మోస్తరుగా ప్రభావం ఉందని వెల్లడించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకొని కలెక్టర్లు పంపిన ప్రతిపాదనలను ఈ నెల 23న జరిగిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చర్చించింది.
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