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అధిక దిగుబడి వస్తుందని ఆశ - రైతన్నలను నట్టేట ముంచుతున్న నకిలీ విత్తనాల ముఠా

పల్నాడు కేంద్రంగా నాణ్యత లేని విత్తనాల విక్రయం - హైదరాబాద్‌లో ముఠా గుట్టురట్టు - విత్తనాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో తప్పని సరిగా జాగ్రత్తలు తప్పవు

Counterfeit And Substandard Seeds Flooding The Market
Counterfeit And Substandard Seeds Flooding The Market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:51 PM IST

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Counterfeit And Substandard Seeds Flooding The Market : రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి వస్తున్న నకిలీ విత్తనాల దందా పల్నాడు జిల్లాల్లో కలకలం రేపుతోంది. భారీ లాభాల ఆశ చూపిస్తూ అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగిస్తున్న నకిలీ పత్తి, మిరప, సోయా విత్తనాల విక్రయాలు అటు వ్యవసాయ శాఖ నిఘాను, ఇటు రైతుల నమ్మకాన్ని నిలువునా ముంచుతున్నాయి. అధిక దిగుబడి వస్తుందన్న ఆశతో చెమటోడ్చి పెట్టుబడి పెట్టిన అన్నదాతకు చివరకు కన్నీళ్లే మిగులుతున్నాయి.

పల్నాడు ప్రాంతంలో నకిలీ విత్తనాల తయారీ - రవాణా విపరీతంగా సాగుతున్నాయి. నకిలీ పత్తి, మిరప, వరి, మొక్కజొన్న విత్తనాలను సాగు చేయడం వల్ల ఈ జిల్లాలోని రైతులు ఏళ్లుగా నష్టపోతున్నారు. అనైతిక వ్యాపారులు పేరున్న కంపెనీల పేర్లతో విత్తనాలను విక్రయిస్తూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ప్యాకేజింగ్‌పై సినీ నటీమణుల పేర్లు, చిత్రాలను ఉపయోగించి కూడా వారు మిరప, పత్తి విత్తనాలను విక్రయిస్తుంటారు. గత ఏడాది నకరికల్లు మండలంలో సుమారు 250 మంది రైతులు మొక్కజొన్న సాగు చేసి నష్టపోయారు. అలాగే, రాజుపాలెం మండలంలోని రెండు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు నకిలీ మిరప విత్తనాల వల్ల నష్టపోయి నిరసనలు తెలిపారు.

ఖరీఫ్ సీజన్ వేళ : ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సాగు సీజన్ కొనసాగుతుండటంతో, నకిలీ విత్తనాల ముఠాలు చురుగ్గా మారాయి. వారు తక్కువ ధరకు నాణ్యత లేని విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని పేరున్న కంపెనీల విత్తనాలుగా నమ్మిస్తూ గ్రామాల్లో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తుంటారు. తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన విత్తనాలను ఇస్తున్నామని రైతులకు నమ్మిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఇలాంటి విత్తనాల వల్ల అనేక మంది రైతులు నష్టపోతున్నప్పటికీ, ఈ ముఠాలపై నిఘా ఉంచడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

దయచేసి ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి:

  • ప్రభుత్వ విక్రయ కేంద్రాల (వ్యవసాయ శాఖ) నుంచి లేదా అధీకృత డీలర్ల నుంచి మాత్రమే విత్తనాలను కొనుగోలు చేయండి.
  • పంట కాలం ముగిసే వరకు కొనుగోలు రశీదులను భద్రపరచుకోండి.
  • విత్తనాలకు సంబంధించి ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు తెలియజేయండి.
  • కొనుగోలు రశీదు ఉండటం వల్ల, విత్తనాలు మొలకెత్తకపోవడం లేదా పురుగుమందులు పనిచేయకపోవడం వంటి కారణాలతో పంట నష్టం వాటిల్లినప్పుడు పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
  • నాణ్యత లేని విత్తనాల వల్ల రైతులు నష్టపోతే, రశీదును సాక్ష్యంగా చూపి వినియోగదారుల ఫోరమ్‌లో ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా పరిహారం పొందవచ్చు. చాలా మంది రైతులు ఫోరమ్‌ను ఆశ్రయించి విజయవంతంగా పరిహారం పొందారు.

పిడుగురాళ్లలో ముఠాను పట్టుకున్న తెలంగాణ పోలీసులు : పిడుగురాళ్ల కేంద్రంగా నకిలీ విత్తనాలను విక్రయిస్తున్న ఆరుగురు సభ్యుల ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇటీవల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి రూ. 10 లక్షల విలువైన 400 కిలోల నకిలీ పత్తి విత్తనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అధిక దిగుబడిని ఆశ చూపి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల రైతులకు ఈ విత్తనాలను విక్రయించాలని ఆ ముఠా పథకం వేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీటిని కిలో రూ. 2,500 చొప్పున విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ముఠా సభ్యులలో కొందరిపై గతంలోనే కేసులు నమోదైనప్పటికీ, వారు తమ పద్ధతిని మార్చుకోలేదు.

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