నిద్ర, ఆహారంపై విద్యార్థులు అశ్రద్ధ - అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్న వైద్యులు

మార్కుల ఒత్తిడితో కఠినంగా మారుతున్న విద్యార్థుల చదువులు - తగినంత నిద్ర, సరైన ఆహారం తీసుకోవడంలో అశ్రద్ధ - అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని వైద్యులు హెచ్చరికలు

Stress Counselling For 10th Class Students in YSR District
Stress Counselling For 10th Class Students in YSR District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Counselling For 10th Class Students In YSR Kadapa District: ఆడుతూ పాడుతూ ఉత్సాహంగా సాగిపోవాల్సిన చదువులు మార్కుల ఒత్తిడితో కఠినంగా మారాయి. ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు పొద్దు పొడిచే వరకు పుస్తకాలతోనే పిల్లలు కుస్తీ పడుతున్నారు. దీనికితోడు పరీక్షలు సమీపిస్తుండటంతో ఇప్పుడు మరింత తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. కొందరు రాత్రి 12 గంటల వరకూ విశ్రాంతి లేకుండా చదువుతున్నారు. ఫలితంగా తగినంత నిద్ర, సరైన ఆహారం తీసుకోవడంలో అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఈ ధోరణితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

6-8 గంటల నిద్ర ఎంతో అవసరం: పరీక్షల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల దృష్టి అంతా చదువు పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ క్రమంలో కొందరు నిద్రకు కేవలం 4-5 గంటలు మాత్రమే కేటాయిస్తున్నారు. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యార్ధి 6-8 గంటలు నిద్రకు కేటాయించాలని, లేదంటే అనారోగ్య సమస్యలు కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీనితో పాటు పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలని, తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవటం అలవాటుగా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా మంది విద్యార్థులు రాత్రి సమయంలో గంటల తరబడి సెల్‌ఫోన్‌ చూస్తూ గడపటం మంచిది కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రధానంగా తలెత్తే సమస్యలు ఇవే!

  • మెదడు చురుగ్గా పని చేయదు. ఆకలి సైతం మందగిస్తుంది.
  • శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగించే వ్యవస్థ అనేది దెబ్బతింటుంది.
  • చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపతాపాలు, చిరాకు, అసహనం పెరుగుతాయి.
  • నాడీ వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • రాత్రి సమయంలో సెల్‌ఫోన్‌ చూస్తూ నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో కంటి సమస్యలతో పాటు అనేక అనారోగ్యాలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది.

వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో విద్యార్థుల వివరాలు:

పదో తరగతి విద్యార్థులు: 14,986

బాలురు: 6,740

బాలికలు: 8,246

జూనియర్‌ కళాశాలలు: 5,529

బాలురు : 2,134

బాలికలు: 3,395

మరిన్ని అంశాలు: చదివేటప్పుడు ఎంత ఏకాగ్రత పెడుతున్నామనేది ఎంతో ముఖ్యం. లేకపోతే ఎంత సేపు పుస్తకం ముందు కూర్చున్నప్పటికీ చదివేది పూర్తిస్థాయిలో గుర్తుండదు. అన్నీ తెలిసినట్లుగానే ఉంటుంది కానీ అనుకున్న సమయానికి పేపర్‌ మీద పెట్టలేము. మరి పూర్తి దృష్టితో చదివేందుకు పాటించాల్సిన మెలకువలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇదొక చక్కని టైమ్, స్ట్రెస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ చిట్కా అని చెప్పొచ్చు. చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి 25 నిమిషాలకు ఒక 5 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవడం ఇందులో ప్రధానాంశం. తద్వారా మెదడు శక్తి తగ్గిపోకుండా శ్రద్ధ పెడుతూ చదువుకునే వీలుంటుంది. అంతేకాకుండా ఒత్తిడి లేకుండా ఆలోచన తాజాగా ఉంటూ ఎక్కువసేపు చదువుకునేలా చేస్తుంది. ఈ విధానాన్ని పాటిస్తే అలసటను సైతం తగ్గించగలదు. ఏ విధమైన అంతరాయాలూ, పరధ్యానాలకూ అవకాశం లేకుండా ఉండే చోటున చదువుకునే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అక్కడ సెల్‌ఫోన్లూ, ల్యాప్‌టాప్‌లూ లాంటివి ఉంచకూడదు. ఒకవేళ ఉంచవలసినప్పటికీ సోషల్‌ మీడియా నోటిఫికేషన్​లను మ్యూట్‌ చేసి ఉంచుకోవాలి.

ధ్యానం: అనుకున్న పనులను ప్రశాంతంగా నిర్వర్తించడంలో ధ్యానం మనకు ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. ప్రతిరోజు 5 నుంచి 10 నిమిషాల ధ్యానం, బ్రీతింగ్‌ ఎక్సర్‌సైజులు చేయడం వలన ఆలోచనలను ఒకే చోట కేంద్రీకరించడం అలవాటుగా మారుతుంది.

చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు: ఒకేసారి పెద్దవైన, కష్టసాధ్యమైన అధ్యాయాలు చదవాలని కాకుండా వాటిని చిన్న చిన్నవిగా విభజించుకోవడం ఎంతో మేలు. అలాంటి చిన్న టాస్క్​లను సాధించడం ద్వారా విషయ అవగాహన మరింత సులువు అవుతుంది. తద్వారా మనపై మనకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది. దీనిద్వారా మరింత ఏకాగ్రతతో భవిష్యత్తులో ముందుకు వెళ్లేందుకు ఉపకరిస్తుంది.

మైండ్‌ మ్యాప్స్‌: సమాచారాన్ని మనసులో ఊహించుకోవడం, ఒకదానితో మరొకటి లింక్‌ చేసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకునే వీలుంటుంది. ఏకాగ్రతతో కూడా గుర్తుంచుకోగలం. మైండ్‌ మ్యాప్స్, ఫ్లో చార్ట్స్‌ తయారు చేసుకుంటే ఆలోచనలను ఒకదానికి ఒకటి ఎలా అనుసంధానించాలో తెలుస్తుంది. ఈ వ్యూహం మెదడులోని సృజనాత్మకత, లాజికల్‌ విభాగాలను ఒకదానితో మరొకటి కలిసి పనిచేసేలా చేస్తుంది. దాంతో మనం క్లిష్టమైన పనుల మీద సైతం సునాయాసంగా ఏకాగ్రతను ఉంచగలం.

