పీఏను ఇవ్వండని 90 లేఖలు రాసిన ఎమ్మెల్సీ - అధికారులపై మండిపడ్డ శాసనమండలి ప్రివిలేజెస్‌ కమిటీ

ఎమ్మెల్సీకి పీఏను ఇవ్వకపోవడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఫొటోలు వేస్తారు కానీ ఎమ్మెల్సీని గుర్తించరని అసహనం, విచారణకు హాజరుకాని నలుగురు తహసీల్దార్లకు నోటీసులు

AP Privilege Committee Meeting
AP Privilege Committee Meeting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Council Privilege Committee Expressed Displeasure With officials: ఒక శాసనమండలి సభ్యుడు తనకు పీఏని ఇవ్వండని ఆరుసార్లు వ్యక్తిగతంగా వచ్చి కలిసి కోరినప్పటికీ, 90 సార్లు లేఖలు రాసినా సరే, చివరికి వాట్సాప్‌లో సందేశాలతో విజ్ఞప్తి చేసినా ఒక్క పీఏను ఆయనకు కేటాయించలేరా అని అధికారులపై శాసనమండలి ప్రివిలేజెస్‌ కమిటీ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో కమిటీ సమావేశమైంది.

ప్రస్తుత సీడ్‌ యాప్‌ ఛైర్మన్‌ దీపక్‌ రెడ్డి గతంలో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నపుడు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మూడు సంవత్సరాలు తనకు పీఏని ఇవ్వకుండా అధికారులు ఇబ్బంది పెట్టారంటూ చేసిన ఫిర్యాదుపై కమిటీ విచారించింది. అప్పట్లో అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా పనిచేసిన గంధం చంద్రుడు కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. తాను కలెక్టర్‌గా అక్కడకు వెళ్లేసరికే ఈ అంశం నానుతూ ఉండిందని, తనకు పూర్తిగా తెలియదని పొరపాటైందని చంద్రుడు చెప్పినట్లు తెలిసింది. అదే విధంగా మూడేళ్లు ఇవ్వకపోడమేంటని కమిటీ ఛైర్మన్‌ బీటీ నాయుడు ప్రశ్నించారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యేకిచ్చిన గౌరవమైనా ఎమ్మెల్సీకి ఇవ్వరా? అప్పట్లో కొందరు సిబ్బంది పేర్లను ఎమ్మెల్సీకి సూచించామని వారిలో ఆయన ఎంచుకున్న వారు పదోన్నతుల జాబితాలో ఉండడంతో వెళ్లలేదని అలా కొంత జాప్యం జరిగింది. పొరపాటైందని విచారణకు హాజరైన నాటి అనంతపురం డీఆర్‌ఓ గాయత్రీదేవి చెప్పినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఉరవకొండలో వైయస్సార్‌ చేయూత పథకం అమలు సమయంలో ఆహ్వానాలు, వేదికల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వర రెడ్డి ఫొటోలను వేశారు, కానీ, ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న తనను కనీసం ఆహ్వానించలేదని ఎమ్మెల్సీ శివరామి రెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదుపై కమిటీ విచారించింది.

అనంతరం విచారణలో భాగంగా బెలుగుప్పు, ఉరవకొండ మండలాల నాటి ఎంపీడీఓలు డీఎంకే బాషా, దామోదర్‌ రెడ్డి వివరణ ఇచ్చారు. అక్కడున్న పరిస్థితుల ఆధారంగా చేశామని వారు చెప్పినట్లు తెలిసింది. తాను ఇటీవల విశాఖపట్నం వెళ్లినపుడు ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో బస చేసేందుకు మూడుసార్లు అడిగినా డీఆర్‌ఓ స్పందించలేదని, పైగా ఎమ్మెల్సీలకు ఇవ్వడానికి రూల్స్‌ అంగీకరించవని, కర్నూలు నుంచి వచ్చినవాళ్లకు అస్సలివ్వమని డీఆర్‌ఓ చెప్పారని ప్రివిలేజెస్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ బీటీ నాయుడు కమిటీ సమావేశంలో ప్రస్తావించారు.

ఆ నిబంధనలేంటో మాకూ వివరించండి: దీనిపై విశాఖ డీఆర్‌ఓ భవానీ శంకర్‌ వివరణ ఇవ్వబోగా ఎమ్మెల్సీలకు అతిథిగృహం కేటాయించరాదనే నిబంధనలు ఎక్కడున్నాయో మాకూ చెప్పండని, కర్నూలు వాళ్లకైతే అతిథిగృహం ఇవ్వరా? ఇదేం వితండవాదమని మండలి ప్రివిలేజ్​ కమిటీ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. దీనికి బదులుగా పొరపాటైందని డీఆర్వో చెప్పబోగా కమిటీ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. 2021లో గురజాల, దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, మాచవరం మండలాల్లో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో తహశీల్దార్లు తనకు ప్రోటోకాల్‌ ఇవ్వలేదని అప్పటి ఎమ్మెల్సీ జంగా కృష్ణమూర్తి చేసిన ఫిర్యాదుపై వివరణ ఇవ్వాలని ఆయా మండలాల్లో అప్పట్లో పనిచేసిన తహశీల్దార్లకు కమిటీ నోటీసులు పంపినా నిన్న వారెవరూ రాకపోవడం గమనార్హం.

కమిటీ ముందుకొచ్చి వివరణ: దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కమిటీ వారికి చివరిసారి నోటీసులు ఇవ్వాలని, అప్పటికీ స్పందించకపోతే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించింది. ప్రొటోకాల్‌ పాటించకుండా తమను అవమానించారంటూ ఎమ్మెల్సీలు ఇసాక్‌ బాష, రమేశ్ యాదవ్‌లు చేసిన ఫిర్యాదులపై బాధ్యులైన అధికారులు కమిటీ ముందుకొచ్చి వివరణ ఇచ్చారు.

COUNCIL PRIVILEGES COMMITTEE
AP PRIVILEGE COMMITTEE MEETING
COUNCIL COMMITTEE DISPLEASURE
90లేఖలురాసినాఎమ్మెల్సీకిపీఏనుఇవ్వరా
AP PRIVILEGE COMMITTEE MEETING

