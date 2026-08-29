మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది : మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి
ప్రభుత్వం, పార్టీ వ్యవహారాలపై శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా కీలక వ్యాఖ్యలు - వర్గపోరు, లీకేజీలను అరికట్టాలని సలహా - సీఎం రేవంత్రెడ్డికి పనిలో స్వేచ్ఛనివ్వాలని వెల్లడి - 22ఏను రద్దు చేయాలని సూచన
Published : August 29, 2026 at 9:15 PM IST
MLC Chairman Gutha Key Remarks On Party Issues : ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నరేళ్లు దాటినందున క్యాబినెట్లో మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రివర్గాన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేస్తే ప్రభుత్వంలో కొత్తదనం వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. క్యాబినెట్లోనే కాదు ప్రభుత్వంలోనూ మార్పు రావాల్సిన అవసరమని గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికర చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, ఆయనకు పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వాలని, అడ్డంకులు సృష్టించొద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
వర్గ పోరు తగ్గించాలి : తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి ప్రభుత్వ పనితీరు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాలపై చర్చకు తెరలేపేలా శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి పలు అంశాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మేరకు అసెంబ్లీలోని తన చాంబర్లో మీడియాతో గుత్తా చిట్ చాట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు తగాదాలను తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఏ పార్టీలోనైనా క్రమశిక్షణ ముఖ్యమేనని పార్టీ లైన్ దాటి మాట్లాడే వారిపై చర్యలు తీసుకోకపోతే పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందని మండలి ఛైర్మన్ హెచ్చరించారు.
లీకేజీలను అరికట్టాలి : పార్టీ అంతర్గత విషయాలు బయటకు లీక్ కాకుండా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వంలోనూ, పార్టీలోనూ లీకేజీలను అరికట్టాలని ఆయన సూచించారు. పార్టీని బలోపేతం చేయాలంటే క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశాలన్నింటినీ నియంత్రిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి దీమా వ్యక్తం చేశారు.
అదేవిధంగా ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డి వ్యవహారంపైనా గుత్తా స్పందించారు. ఆయన ఓపెన్గా మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డారు. పార్టీ లైన్ దాటి చిన్నారెడ్డి మాట్లాడటం సరైంది కాదని స్పష్టం చేశారు. పార్టీకి సంబంధించిన అంశాలపై బహిరంగ వ్యాఖ్యలు చేయడం కంటే పార్టీ అంతర్గత వేదికలపైనే చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న అభిప్రాయాన్ని గుత్తా వ్యక్తం చేశారు.
పథకాలపై ప్రజల్లో సరైన ప్రచారం లేదు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డికి గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి బలమైన మద్దతు ప్రకటించారు. రేవంత్రెడ్డి యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడని ఆయనను పనిచేయనివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఎంకి ఎలాంటి ఆటంకాలు సృష్టించకుండా స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు సీఎం స్వేచ్ఛగా పనిచేసే వాతావరణం కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వంపై సామాన్య ప్రజల్లో పెద్దగా వ్యతిరేకత లేదని గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన కొన్ని పథకాలను కొనసాగించడంతో పాటు అదనంగా మరికొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలపై ప్రజల్లోకి సరైన స్థాయిలో ప్రచారం వెళ్లడం లేదని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఉచిత పథకాలను తగ్గించాలి : ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించడంలో మరింత దృష్టి పెట్టాలని గుత్తా సూచించారు. సంక్షేమ పథకాల విషయంలోనూ మండలి ఛైర్మన్ కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పెన్షన్ల మొత్తాన్ని రూ.3 వేలకు పెంచాలని అన్నారు. రైతులకు నాలుగు పంటలకు రైతుభరోసా కొనసాగించాలని సూచించారు. అదేవిధంగా ఉచిత పథకాలను క్రమంగా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వ పథకాలు నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. బీపీఎల్, ఏపీఎల్ వర్గీకరణకు సంబంధించి గతంలో తాను కొన్ని సూచనలు చేశానని, అయితే వాటిని పట్టించుకోలేదని గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి తెలిపారు.
22ఏను రద్దు చేయాలి : భూవివాదాలకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చకు కారణమైన 22ఏ అంశాన్ని ఆయన మీడియాతో పంచుకున్నారు. నిషేధిత భూముల జాబితా సమస్య బీఆర్ఎస్ హయాం నుంచే ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 22ఏను రద్దు చేసి భూముల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని సూచించారు. ప్రజలు తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్న భూ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఉద్యమకారులకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్న గుత్తా తెలంగాణ కోసం పోరాడిన వారికి ప్రభుత్వం తగిన గుర్తింపు, న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
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