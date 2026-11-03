ఎల్నినోకు ఎదురేగినా - అకాల వర్షం కాటేస్తోంది - తుపాన్ల ప్రభావంతో తగ్గిన 'పత్తి' దిగుబడి
Cotton farmers issue Khammam : ఖమ్మం జిల్లా రైతుల్ని అకాల వర్షాలు నిండా ముంచుతున్నాయి. లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేసినా తుపాన్ల ప్రభావంతో పంట దిగుబడి తగ్గడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 10:10 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుణుడు ముఖం చాటేశాడు. అయినా రైతులు మనసు రాయి చేసుకొని ఉన్న కొద్దిపాటి నీటితో పత్తి సాగు చేశారు. పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగినా, దిగుబడి తగ్గింది. ఉన్న కొద్దిపాటి పత్తిని సేకరించే సమయంలో అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు రైతున్నలకు నష్టం మిగుల్చుతున్నాయి. చేతికి అందిన పత్తి వానలకు తడిసి కారిపోతుంది. తడిసిన పత్తికి మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర రాదని రైతులు వాపోతున్నారు.
సమయానికి వర్షాలు కురవక
ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా 33 మండలాల్లో దుర్భిక్ష పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జిల్లాలో 17 మండలాల్లో కరవు మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో పంటల దిగుబడి తగ్గింది. ఇక పత్తి రైతులది విచిత్ర పరిస్థితి. కురవాల్సిన సమయంలో వర్షాలు కురవలేదు. అష్టకష్టాలు పడి సాగు చేసిన అన్నదాతలకు తీరా పంట చేతికొస్తున్న తరుణంలో పడుతున్న వర్షపు జల్లులు ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.
"మొదట్లో వర్షాలు కురవక పత్తి ఎదగలేదు. అయితే కాసిన ఈ కొద్దిపాటి కాయలను వర్షం తడిపేస్తోంది. దీంతో పంటకు గిట్టుబాటు ధర కూడా సరిగా రావడం లేదు. పంటకు ఖర్చు చేసిన పెట్టుబడి కూడా రాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి." - పత్తి రైతు
భారీగా తగ్గిన దిగుబడి
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఈసారి 2.37 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు పత్తి సాగు చేశారు. వర్షాలు సరిగా లేకపోవడంతో మొక్క సరిగా ఎదగలేదు. పత్తి దిగుబడి చాలా తగ్గింది. సగానికి సగం దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. గత వారం రోజులుగా అర్నబ్, మురసు తుపాన్లతో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో చేతికి వచ్చిన పత్తి తడిసి కారిపోతుంది.
"12 ఎకరాల్లో పత్తి వేశాను. మొదటి విడతగా పత్తి తీశాం. ఎకరానికి క్వింటా కూడా రాలేదు. ఇప్పుడు వర్షాల కారణంగా పంట మొత్తం తడిసిపోతోంది. పత్తి రాలిపోతోంది. వీటిని మార్కెట్కు తీసుకువెళ్లినా సరైన ధర ఉండదు. ఎకరానికి 4 క్వింటాళ్ల కంటే ఎక్కువ రావడం లేదు. క్వింటాకు కనీసం రూ.12 వేలు అయితేనే గిట్టుబాటు అవుతుంది." - రైతు
దిక్కుతోచని స్థితిలో రైతన్నలు
తడిసిన పత్తికి మార్కెట్లో ధర రాదని రైతులు వాపోతున్నారు. వర్షాలు లేక దిగుబడి తగ్గిపోగా, ఇప్పుడు పండిన పత్తికి వర్షాలతో నష్టం వస్తుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత చేసి మార్కెట్కు వెళ్తే వ్యాపారులు తక్కువకు అడుగుతున్నారని కర్షకులు వాపోతున్నారు. తడిసిన పత్తిని తేమ పేరు చెప్పి ధరలు తగ్గించడంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.
టమాటా పంట గొర్రెలకు మేత - గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ రైతు ఆవేదన