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50 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం - ఇలాంటి కరవు ఎప్పుడూ చూడలేదంటున్న పల్నాడు రైతులు

పల్నాడు రైతులను ఎల్‌నినో దెబ్బ కొట్టింది. నీరు లేక పత్తి, మిరప పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. పంట చేతికొచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతుల ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెట్టుబడంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ElNino Effect of Crops in Palnadu
నీరులేక ఎండిపోయిన పత్తి పంట (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:21 PM IST

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ElNino Effect of Crops in Palnadu : ఎల్‌నినో పడగ విప్పింది. వరుణుడి జాడ కనిపించడం లేదు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి. కాలువల నుంచి నీరు ఆశించలేని దుస్థితిలో పల్నాడు జిల్లా రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. పత్తి పండేలా కనిపించడం లేదు. మిరప వల్ల డబ్బు మిగిలే మాట అటు ఉంచితే, పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు.

ఎల్‌నినో సెగతో పల్నాడు జిల్లా రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఖరీఫ్‌ సాగు చాలా కష్టంగా సాగుతోంది. చాలా మంది మాగాణిలో వరి, మెట్ట భూముల్లో పత్తి, మిరప పంటలు వేశారు. లోటు వర్షపాతం, ఎండల తీవ్రత, భూగర్భ జలాల క్షీణత వల్ల వేలాది ఎకరాల్లో సాగు చేసిన పత్తి, మిరప పంటలు దారుణంగా తయారయ్యాయి.

పల్నాడు రైతులపై ఎల్‌నినో పడగ - నీరులేక ఎండిపోతున్న పత్తి, మిరప పంటలు (ETV Bharat)

ఆశాజనకంగా లేని దిగుబడి: నీటి జాడ లేక పత్తి పంట నిలువునా ఎండిపోతుంది. సాధారణంగా పత్తి ఏపుగా పెరిగితే, ఎకరాకు 10 నుంచి 12 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం పత్తి మొక్క మోకాళ్ల ఎత్తుకే పరిమితమైంది. దిగుబడి ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు. పూత దశలోనే పూలు రాలిపోతున్నాయి. ఎకరాకు కనీసం 2 క్వింటాళ్లు పండే పరిస్థితి కూడా లేదని రైతులు చెబుతున్నారు.

మరోవైపు తెల్ల దోమ, పేను బంక, తామర పురుగులు వంటి రసం పీల్చే పురుగులు పంటను చుట్టుముడుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. అడపాదడపా వర్షాలు పడటంతో రైతులు ధైర్యం చేసి మిరప పంట వేశారు. ఆ తర్వాత వానల్లేక, బోర్లలో నీరు అడుగంటిపోవడం, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల వల్ల మొక్కలు వాడిపోతున్నాయి. పెట్టుబడి భారీగా పెట్టామని, పంట చేతికొచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"వర్షాలు లేక పత్తి మొక్కలు బతకడమే కష్టంగా మారింది. పంట చేతికొచ్చే వరకు నమ్మకం లేకుండా పోయింది. 50 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నా ఇలాంటి కరవు పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదు. మిర్చి పంట కూడా ఇదే పరిస్థితిలో ఉంది. పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి వస్తుందో లేదో తెలియడం లేదు. కొంతమంది లక్షలు ఖర్చుపెట్టి బావులు తీసి కూడా నష్టపోయారు" - రైతులు

పంట చేతికొచ్చే వరకు నమ్మకం లేదు: వర్షాభావంతో పత్తి, మిర్చి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటుండటంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. నాలుగు ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేసిన రైతులు ఎకరానికి సుమారు రూ.30 వేల పెట్టుబడితో పాటు రూ.20 వేల కౌలు చెల్లించామని, వర్షాలు లేక మొక్కలు బతకడమే కష్టంగా మారిందని వాపోతున్నారు. మరోవైపు క్వింటా పత్తిని రూ.6–7 వేలకే కొనుగోలు చేస్తుండటంతో గిట్టుబాటు లేదంటున్నారు. 50 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నా ఇలాంటి కరవు పరిస్థితులు ఎప్పుడూ చూడలేదని రైతులు చెబుతున్నారు. మిర్చి రైతులు కూడా పంట చేతికొచ్చే వరకు నమ్మకం లేదని, పెట్టుబడి ఖర్చులైనా వస్తే చాలనుకునే పరిస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

WATER CRISIS IN PALNADU DISTRICT
FARMERS PROBLEMS IN PALNADU
COTTON AND CHILLI CROPS DRYING UP
ELNINO EFFECT OF CROPS
WATER CRISIS IN PALNADU DISTRICT

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