రిపోర్ట్ : హైదరాబాద్లో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కువట - ఒక్కొక్కరు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారంటే?
ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాలు, ఆశ్రయాలు కల్పిస్తున్న మినీ ఇండియా భాగ్యనగరం - అంతర్జాతీయ గణాంక సంస్థ 'నంబియో' తాజా నివేదిక వెల్లడి - బెంగళూరుతో పోల్చితే హైదరాబాద్లో 33 శాతం తక్కువగానే జీవన ఖర్చు
Published : March 21, 2026 at 10:15 AM IST
Cost of Living in Hyderabad : కుల, మత, ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా అందరినీ ఆదరించే మినీ ఇండియా మన భాగ్యనగరం. ఈ నగరం పేద కార్మికుల నుంచి పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాలు, ఆశ్రయాలు కల్పిస్తూ అక్కున చేర్చుకుంటుంది. ఇండియాలో మిగతా నగరాలతో పోల్చితే ఇక్కడ అవకాశాలు, సదుపాయాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ గణాంక సంస్థ 'నంబియో' తన తాజా నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోల్చితే హైదరాబాద్ నగరంలో జీవన ఖర్చు చాలా తక్కువగా ఉందని తెలిపింది. ఇంటి అద్దెను మినహాయిస్తే రూ.12 వేల నుంచి రూ.50 వేల వ్యయంతో జీవిస్తున్నారని తెలిపింది.
కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ : నంబియో మార్చి నెలలో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ 21 నుంచి 21.7 మధ్య ఉంది. నివేదికలో ప్రధాన నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్కు 6వ స్థానం రాగా, కొనుగోలు శక్తిలో మెట్రో నగరాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అంటే భాగ్యనగరంలో సంపాదించే సొమ్ముతో ఇతర నగరాల కంటే ఎక్కువ సౌకర్యాలు పొందొచ్చు. అందుకే పల్లెల నుంచి నగరానికి వలసలు పెరుగుతున్నాయి.
చాలా వరకు హైదరాబాద్కు వస్తే మంచి ఉద్యోగంతో పాటు పిల్లలకు మెరుగైన విద్య అందించొచ్చని భావిస్తూ ఇటువైపుగా అడుగులు వేస్తుంటారు. జీవన వ్యయం విషయానికొస్తే సగటున ఒక్కో మనిషికి రూ.31,808, కుటుంబానికి రూ.1,14,808 ఖర్చు చేస్తున్నారని అధ్యయనంలో వెల్లడించింది. ఇక అద్దె విషయానికొస్తే బెంగళూరుతో పోల్చితే 33 శాతం తక్కువే ఉంటుంది.
అసలు ఎలా లెక్కిస్తారు? : బేస్ సిటీగా న్యూయార్క్ నగరాన్ని పరిగణిస్తూ 100 పాయింట్లు కేటాయించారు. న్యూయార్క్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ను 100గా తీసుకుంటారు. ఇతర నగరాల సూచీలను దాంతో పోల్చి వాటిని లెక్కిస్తారు. క్రౌడ్ సోర్స్ డేటా, సూపర్ మార్కెట్ వెబ్సైట్లు, గవర్నమెంట్ సోర్సుల ఆధారంగా దీనిని నిర్ణయిస్తారు. బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, నలుగురు కుటుంబ సభ్యుల సగటు ఖర్చులను పరిగణించి స్కోర్ ఇస్తారు. కూరగాయలు, పండ్లు, పాల ఉత్పత్తులు, మాంసం, బస్సు, రెస్టారెంట్లలో భోజనం, టాక్సీ, పెట్రోల్ వినియోగం, విద్యుత్, నీరు, మొబైల్, ఇంటర్నెట్, ధరించే దుస్తులు, ఆటలు ఇలా ప్రతి విభాగానికి విడిగా మార్కులుంటాయి. ఈ విధంగానే ప్రతి ఉత్పత్తి ధరను వాటి బరువుతో గుణించి, మొత్తం బాస్కెట్ కాస్ట్ను నిర్ధానిస్తారు. దీనిని న్యూయార్క్ సిటీ బాస్కెట్ కాస్ట్తో భాగించి 100తో యాడ్ చేసి జీవన ఖర్చు సూచీని నిర్ధారిస్తారు.
నెలవారీ ఖర్చులు ఇలా : హైదరాబాద్లో సగట జీవన వ్యయం, సింగల్ బెడ్రూమ్కు రూ.7,000 నుంచి 30,000 వరకు అద్దె ఉండగా, అదే త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ రూ.20,000 - రూ.75,000 వరకు అద్దె కడుతున్నారు. దుస్తుల కోసం రూ.1000 - రూ.6000 వరకు వ్యయం చేస్తున్నారు. ప్రతి నెల రవాణా ఖర్చు రూ.500-2,500, జిమ్ కోసమని రూ.1000 నుంచి రూ.4000, మొబైల్ ఫోన్ మంత్లీ ప్లాన్ రూ.300 -రూ.900, ఇంటర్నెట్ బిల్ పేరిట రూ.500-1,500 ఖర్చులు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మిగతాది రెస్టారెంట్లలో భోజనానికి రూ.150 - రూ.5000 వరకు వినియోగిస్తున్నారు. ఇక కుటుంబంలో పిల్లలుంటే వారి ప్రీస్కూల్ ఫీజు కోసం రూ.4,000-రూ.20,000 వ్యయం అవుతుంది.
హైదరాబాద్లో సగటు జీవన వ్యయం : ఒంటరి వ్యక్తి (బ్యాచ్లర్ ) ఇంటికి అద్దె 1 బీహెచ్కే లేదా పీజీ రూ.8,000 - రూ.15,000, ఆహారం కోసం రూ.3000 - రూ.6000, రవాణా (పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్) రూ.1,000 -రూ.2000, విద్యుత్, నీరు, ఇంటర్నెట్ కోసం రూ.1,500 - రూ.2,500, షాపింగ్ కోసం రూ.2000 - రూ.5,000, ఇలా మొత్తం నెలవారీ ఖర్చు రూ.15,500 నుంచి రూ.30,500 వరకు అవుతుంది.
