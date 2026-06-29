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భూవివాదాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్న పోలీసులు - స్టేషన్‌ బెయిల్‌ పేరిట వసూళ్లు

హైదరాబాద్​ నగరంలో కొంతమంది పోలీసు అధికారుల విచ్చలవిడి దందాలు - కృత్రిమ శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించి సెటిల్‌మెంట్లు చేస్తున్న తీరు - ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఎస్సైల వసూళ్లపై ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు

DGP WARNING ON BRIBE ISSUE
POLICE BRIBE SCAMS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 10:46 AM IST

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Corruption Complaints on Police Officers : భూవివాదాలను పరిష్కరించే అధికారం పోలీసులకు అస్సలు లేదు. అయినా కొంతమంది సీఐలు, ఎస్సైలు లేని శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించి సెటిల్‌మెంట్లు చేస్తున్నారు. శాంతిభద్రతల సమస్య, ఘర్షణలు జరిగితే పోలీసులు అడ్డుకుని కేసులు నమోదు చేయవచ్చనే నిబంధనను అవకాశంగా మార్చుకుని దర్జాగా బేరసారాలు చేస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన వర్గానికి, రాజకీయ పలుబడి ఉన్నవారికి, లంచాలు ముట్టజెప్పే వారికి హాయిగా వంతపాడుతున్నారు.

సీఐ, ఎస్​ఐల వసూళ్లు : లేకపోతే నేరపూరిత అతిక్రమణ, బెదిరింపు, బలప్రయోగం పేరుతో కేసులు పెడతామంటూ భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నట్లు పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు పెద్ద ఎత్తున అందుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌తో పోలిస్తే మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్, ఫ్యూచర్‌ సిటీ పోలీస్‌ కమిషనరేట్లలో ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఎస్సైల వసూళ్లపై అత్యధికంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ శివార్లలో ఔటర్‌ను ఆనుకొని ఉన్న కొన్ని పోలీస్‌స్టేషన్ల ఇన్‌స్పెక్టర్‌ పోస్టింగ్‌కు డిమాండ్‌ పెరగడానికి భూ దందాలు ఒక కారణమనే అంశం కూడా ఇక్కడ గమనించవచ్చు.

  • నగరంలోని గాంధీనగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఎస్సై నర్సింహులు ఓ కేసులో నిందితుడికి స్టేషన్‌ బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు రూ.లక్ష డిమాండ్‌ చేశాడు. అతడి నుంచి రూ.50 వేలు తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు చిక్కి జైలుపాలయ్యాడు.
  • సైబరాబాద్‌ పరిధిలోని మియాపూర్‌ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శివప్రసాద్‌ ప్రైవేటు ఆసుపత్రి వివాదంలో తలదూర్చినట్టు నిర్ధారణ కావటంతో కమిషనర్ కార్యాలయానికి అటాచ్‌ చేయడంతో లా అండ్​ ఆర్డర్ పోస్టింగ్ పోయింది. హఫీజ్‌పేట్‌లో ఓ వ్యక్తికి చెందిన భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకున్న ఆసుపత్రిని ఖాళీ చేయించడం సీటీ పోలీసు విభాగంలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
  • మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఒక ఏసీపీ ఇటీవల ఓ ఆర్థిక వివాదంలో పోలీస్‌స్టేషన్‌ వేదికగా సెటిల్‌మెంట్‌ చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీనిపై డీసీపీ స్థాయి అధికారితో దర్యాప్తు చేయించారు. ఇదే ఏసీపీ తరచూ సివిల్‌ వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నట్లు తేలడంతో పోలీస్‌ కమిషనర్‌ ఆ ఏసీపీని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.

స్టేషన్‌ బెయిల్‌ పేరిట వసూళ్లు : భాగ్యనగరంలోని పలు పోలీస్​ స్టేషన్​లలో స్టేషన్‌ బెయిల్‌ పేరిట రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్న ఎస్సైలపై ఉన్నతాధికారులు ఎక్కువగా ఫోకస్​ పెంచారు. స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ప్రమేయంపైనా ఆరా తీస్తున్నారు. కొందరు ఎస్‌హెచ్‌వోలు కేసు దర్యాప్తును కొలిక్కి తీసుకురాకుండా బాధితులు, నిందితులను పలుమార్లు పోలీస్​ స్టేషన్​ చుట్టూ తిప్పుతున్నట్టు గుర్తించారు. కొన్ని కేసులను ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో పాత కేసులను కూడా తిరిగి వేగంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

ఎస్‌వోపీ ఏం చెబుతోందంటే...

  • సివిల్‌ వివాదాల్లో పోలీసులు తలదూర్చడం తరచూ వివాదాస్పదంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుత డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ గతంలో సైబరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా ఉన్నప్పుడు ఎస్‌వోపీ (స్టాండర్డ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ప్రొసీజర్‌) పకడ్బందీంగా రూపొందించారు. దాన్నే ప్రస్తుతం పోలీసు శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తోంది.
  • వివాదాస్పద భూములపై ఇరువర్గాలను పిలిపించి రాజీ చేసే ప్రయత్నాలను అస్సలు చేయకూడదు. ఏ మాత్రం బాధితులను బలవంతం చేయకూడదు.
  • ఒకవేళ ఆక్రమణ, బెదిరింపులు, నకిలీ పేపర్లు సృష్టించినట్లు తెలిస్తే చట్టపరంగా మాత్రమే దర్యాప్తు చేయాలి.
  • ఇరువర్గాల్లో ఎవరైనా బెదిరింపులకు పాల్పడితే బాధితులకు రక్షణ కల్పించడం కోసం ఎదుటివారిపై ఆయా సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు చేయాలి.

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