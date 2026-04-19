ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్కు రూ.7వేలు, ప్లాట్కైతే రూ.1500 - దస్తావేజుల పేరుతో వసూళ్ల పర్వం
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల సమీపంలో అవినీతి - కార్యాలయాల సమీపంలో వసూళ్ల పర్వం కొనసాగిస్తున్న దస్తావేజు లేఖరులు - అడిగితే సబ్ రిజిస్ట్రార్ మొదలుకొని అటెండర్ వరకు వాటా ఇవ్వాలంటూ సమాధానం
Published : April 19, 2026 at 12:15 PM IST
Bribes At Register Offices Karimnagar : ల్యాండ్కు ఒక రేటు, ఇంటికి మరో రేటు అక్కడికి వెళితే ఒక్కోదానికి ఒక్కో లెక్క ఇదేదో మార్కెట్ అనుకుంటే పొరపాటే. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల దగ్గర అవినీతి చేతులు చాస్తోంది. ఈ ఘటనపై అధికారులు పర్యవేక్షణ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒక్కసారి కూడా విచారించిన దాఖలాలు లేవు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 14 రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో కార్యాలయంలో ప్రతి రోజు కనీసం 20కి పైగా రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అయితే ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్కు వారు నిర్ణయించిన ధర ఇవ్వాల్సిందేనని కొంతమంది దస్తావేజు లేఖరులు బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తే ఆఫీస్లోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ మొదలుకొని అటెండర్ వరకు వాటా ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. లెక్కలు ఇంత బహిరంగంగా చెబుతున్నా ఈ విషయంపై అధికారుల పట్టించుకోవటం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
అందిన కాడికి దోచుకుంటూ : కొంతమంది దస్తావేజు లేఖరులు ఒక్కో రిజిస్ట్రేషన్కు ఒక్కోలా వసూలు చేస్తున్నారు. ఒక ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్కు రూ.7,200 తీసుకుంటున్నారు. నాలా కోసం రూ.10 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఫాల్ట్కైతే రూ.1500 డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వివాహ రిజిస్ట్రేషన్కు రూ.1200 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయ సమీపాల్లోని అడ్డాల్లో ఇలా అందిన కాడికి ప్రజల నుంచి దోచుకుంటున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వానికి చెల్లించే రుసుం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. అయితే వారికి అక్రమంగా చెల్లించే సొమ్మే అధికంగా ఉంటుంది. దరఖాస్తుల్లో పొరపాట్లు ఉంటే దానికోసం ధర రూ. వేలల్లో ఉంటుంది.
నెలకు రూ.25 లక్షలకుపైనే అవినీతి : అంచనాగా ఒక్కో రిజిస్ట్రేషన్కు రూ. 6 వేలు వేసుకుంటే ఒక్కో కార్యాలయంలో ఒక రోజులో రూ.1.80 లక్షలు వసూలు కొనసాగుతోంది. అంటే ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న 14 కార్యాలయాల్లో ఒక రోజులో రూ.25 లక్షలపైనే అవినీతి బాగోతం నడుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనగా నెలకు రూ.6 కోట్లు, సంవత్సరానికి రూ.72 కోట్ల వరకు అవినీతి ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి ఈ శాఖ నుంచి వచ్చే రాబడి కంటే అవినీతి సొమ్మే అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది.
ఏసీబీ దాడులు, అధికారుల చర్యలేవి? :
- బాధితులు అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నప్పటికీ లంచావతారుల తీరు మారడం లేదు.
- రెండు సంవత్సరాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలోని రెండు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు.
- ఈ నేపథ్యంలో మెట్పల్లి సబ్రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లోని లంచం తీసుకుంటూ సబ్ రిజిస్ట్రార్, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు పట్టుబడ్డారు.
- ఇదే తరహాలో మంథని సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఓ బాధితుడి నుంచి రూ.12 వేలు లంచం తీసుకుంటూ దస్తావేజు లేఖరి, ఇన్చార్జి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు దొరికారు.
- ఇటీవల విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు కూడా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు.
ప్రైవేటు వ్యక్తులను ఆశ్రయించొద్దు : దరఖాస్తుల కోసం ఆన్లైన్లోని రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ వెబ్సైట్లో స్లాబ్ బుక్ చేసుకోవచ్చని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ప్రవీణ్కుమార్ పేర్కొన్నారు. దీనికోసం ప్రైవేట్ వ్యక్తులను ఆశ్రయించొద్దని సూచించారు. లేఖరులు దస్తావేజు తయారు చేసినందుకు మాత్రమే రుసుం తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు. కార్యాలయాల సమీపంలో ఎవరైనా అక్రమంగా వసూళ్లకు పాల్పడితే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాంటి వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
