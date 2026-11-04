రూ.6 వేల కోట్ల విలువైన సీఎంఆర్ ధాన్యం అక్రమాలు - తేటతెల్లమవుతోన్నఇంటి దొంగల పాత్ర
Corruption in the Civil Supplies Department : బియ్యం పంపిణీలో అక్రమాలను అడ్డుకోవాల్సిన తెలంగాణ పౌర సరఫరాల శాఖలోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టాస్క్ఫోర్స్ అధికారుల్లో కొందరు అక్రమాల్లో భాగమైనట్లు తేలింది.
Published : November 4, 2026 at 7:32 AM IST
తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన రూ.6 వేల కోట్ల విలువైన కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్(సీఎంఆర్) అక్రమాల్లో పౌర సరఫరాల శాఖలోని ఇంటిదొంగల పాత్ర తేటతెల్లమవుతోంది. అక్రమాలను అడ్డుకోవాల్సిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టాస్క్ఫోర్స్లోని కొందరు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అక్రమాల్లో భాగమైనట్లు తేలింది. విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణ, సీఐడీలు దర్యాప్తు చేస్తుండటంతో కీలక అంశాలు బహిర్గతం అవుతున్నాయి. కొందరు అధికారులు తమ అక్రమ కార్యకలాపాల నిర్వహణకు కార్యాలయాలు తెరవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
రైస్ మిల్లులకు సీఎంఆర్ కేటాయింపుల క్రమంలో సరకు పక్కదారి పట్టకుండా చూసేందుకు సంబంధిత జిల్లా సరఫరాల అధికారి, జిల్లా మేనేజర్, డిప్యూటీ తహసీల్దార్తోపాటు మిల్లర్ను జాయింట్ కస్టోడియన్లుగా ప్రభుత్వం నియమిస్తోంది. ఒకవేళ వారు అక్రమాలకు పాల్పడితే తనిఖీల ద్వారా కనిపెట్టే బాధ్యత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులదే. పదవీవిరమణ పొందిన పలువురు అధికారులు ఈటీఎఫ్లో 5 నుంచి 10 ఏళ్లుగా ఓఎస్డీలుగా పాతుకుపోయారు. అనుభవమున్న అధికారులను ఓఎస్డీలుగా నియమించుకోవడం సాధారణమే. కానీ వారే పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు ఊతమిస్తుండటం విస్తుగొలుపుతోంది.
అధికారులే అక్రమదందాకు మద్దతు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.6 వేల కోట్ల విలువైన కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్ను మిల్లర్లు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకుండా బకాయిపడ్డారు. పెద్ద మిల్లర్ల బకాయిలే సుమారు రూ. 4 వేల కోట్ల వరకు ఉంటాయని అధికారుల అంచనా. ఈ బకాయిల్లో 3 జిల్లాల్లోనే 25 శాతం వరకు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఉత్తర తెలంగాణకు చెందిన ఓ జిల్లాలో రూ. 670, దక్షిణ తెలంగాణలోని ఓ జిల్లాలో సుమారు రూ. 600 కోట్లు హైదరాబాద్ నగరానికి సమీపంలోని మరో జిల్లాలో రూ.300 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అందులోని ఓ జిల్లా సివిల్ సప్లైయ్స్ డీఎంతో కలిసి ఈటీఎఫ్లోని కొందరు ఈ అక్రమ దందాకు తెర లేపినట్లు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం ఈటీఎఫ్లోని ఒక ఓఎస్డీని ఇంటికి సాగనంపగా తాజాగా మరో అధికారిని సీఐడీ అరెస్ట్ చేసింది.
సాధారణంగా సీఎంఆర్ బకాయిలతో డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లర్లు కొత్తగా బినామీల పేరిట మళ్లీ రైస్ మిల్లు వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే కనిపెట్టాల్సిన పని ఈటీఎఫ్దే. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలో రెండేళ్లక్రితం డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లర్ ఉత్తర తెలంగాణలోని ఓ జిల్లాలో బినామీల పేరిట ఏకంగా 8 రైస్మిల్లులు ప్రారంభించినా ఈటీఎఫ్ పట్టించుకోలేదు. నిర్మల్ జిల్లాలో నాలుగేళ్లలో 24 కొత్త రైస్మిల్లులకు పర్మిషన్లు ఇచ్చారు. వీటిలో చిన్నపాటి షెడ్డుల్లోని మిల్లులకి సీఎంఆర్ కేటాయించడంతో బయటి నుంచి బయటికే తరలించి విక్రయించినట్లు విజిలెన్స్ దర్యాప్తులో తేలింది.
యంత్రం లేకున్నా సీఎంఆర్
ములుగు జిల్లాలోని ఓ రైస్మిల్లులో సాల్టెక్స్ యంత్రం ఉన్నట్లు ఈటీఎఫ్ మూడేళ్ల క్రితమే ఆమోదముద్ర వేసింది. దీంతో ఆ మిల్లుకు సీఎంఆర్ కేటాయింపులు కూడా జరిగాయి. అయితే దర్యాప్తు సంస్థ ఇటీవలే తనిఖీలకు వెళ్లిన సమయంలో సాల్టెక్స్ యంత్రాన్ని బిగిస్తూ కనిపించడం గుర్తించారు. ఆ విషయంపై ఆరా తీయగా అప్పట్లో ఈటీఎఫ్ అధికారి సీఎంఆర్ కేటాయింపుల్లో ముడుపులు తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు.
ఇటీవలే ఉద్యోగం నుంచి తొలగింపునకు గురైన అధికారితోపాటు ఇటీవలే అరెస్టయిన మరో అధికారి ఆరేళ్లపాటు ఒకే ప్రాంతంలో పనిచేయగా అక్కడ వందల కోట్ల సీఎంఆర్ బకాయిలను అధికారులు గుర్తించారు. రైస్మిల్లర్లతో కుమ్మక్కు వ్యవహారాలను చర్చించేందుకు వారిలో ఒకరు కోదాడలో, ఈటీఎఫ్లోని మరో ఇద్దరు హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లో ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు తెరవడం విజిలెన్స్ అధికారులను షాక్కు గురిచేసింది. గత ఆగస్టులో దక్షిణ తెలంగాణలోని ఓ జిల్లాలో పెద్ద వ్యాపారికి చెందిన 10 పీడీఎస్ బియ్యం లారీల్ని ఈటీఎఫ్ అధికారులు పట్టుకున్నా ఒక లారీపైనే కేసు నమోదు చేసి మిగిలిన తొమ్మిదిని వదిలేయడం వెనక భారీమొత్తంలో డబ్బులు చేతులు మారిన వ్యవహారంపై దర్యాప్తు సంస్థలు ఆరా తీస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ ఆదేశాలు బేఖాతరు
ఓ ఈటీఎఫ్ అధికారి రాజధానికి సమీపంలోని జిల్లాలో ఆలయం కట్టిస్తూ మిల్లర్ల నుంచి భారీ సాయంపొందారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై కూడా విచారణ సాగుతోంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విజిలెన్స్ విభాగంలో ఏళ్ల తరబడి పాతుకుపోయిన ఓ కీలకమైన ఉన్నతాధికారి ప్రమేయంపై దర్యాప్తు సంస్థలు కూపీ లాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పౌరసరఫరాలశాఖలోని ఓఎస్డీలను తొలగించాలని ఉన్నత స్థాయిలో ఆదేశాలిచ్చినా అది ఏ మాత్రం అమలు కాలేదు. అయినా ఓఎస్డీలు అక్కడే తిష్ఠ వేసుకొని ఈ అక్రమాలకు పెద్దఎత్తున ఊతమిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడవుతోంది.
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