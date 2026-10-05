ఆ జిల్లా ఎస్పీ ఆఫీస్లో వసూళ్ల దందా! - చక్రం తిప్పుతోన్న అనధికారిక సీసీ
ఉత్తర తెలంగాణలోని ఓ జిల్లా ఎస్పీ అనధికారిక సీసీ చేస్తున్న అక్రమాల పర్వం చర్చనీయాంశంగా మారింది. వ్యవస్థీకృత ముఠాల నుంచి వసూళ్లు చేసి ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తున్నాడని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
Published : October 5, 2026 at 7:47 AM IST
Corruption Allegations in Police Department : ఉత్తర తెలంగాణలోని ఓ జిల్లా పోలీస్ శాఖలో వసూళ్ల ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఎస్పీకి అనధికారిక క్యాంప్ క్లర్క్(సీసీ)గా వ్యవహరిస్తున్న ఓ కానిస్టేబుల్ కేంద్రంగా వసూళ్ల దందా సాగుతోందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏళ్లుగా జిల్లాలో పాతుకుపోయిన కొందరు ఇన్స్పెక్టర్లు, కానిస్టేబుళ్లతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పోస్టింగులు, అటాచ్మెంట్లు, క్రమశిక్షణ చర్యల ఉపసంహరణ పేరుతో వ్యవహారాలు చక్కబెడుతున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. వ్యవస్థీకృత ముఠాల నుంచి మామూళ్లు వసూలు చేయడంలో సదరు కానిస్టేబుల్ కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
అక్రమ ఆదాయాన్ని ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తూ
ఉత్తర తెలంగాణలో ఓ జిల్లా ఎస్పీ వద్ద అనధికారిక సీసీగా చెలామణి అవుతున్న ఓ పోలీస్ అధికారి వ్యవహారం ఆ శాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశం అవుతోంది. ఆ కానిస్టేబుల్ వ్యవహార శైలిపై గతంలోనూ విమర్శలు ఉన్నాయని సమాచారం. కొన్నేళ్ల క్రితం ఓ మహిళా ఎస్సైని వేధించిన ఘటనలో పట్టుబడి సస్పెన్షన్కు గురైన వ్యక్తే, ఎస్పీ కార్యాలయంలో తిష్టవేసి వసూళ్ల చక్రం తిప్పుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర సరిహద్దు నుంచి మహారాష్ట్రకు పౌర సరఫరాల శాఖ బియ్యం, పశువుల అక్రమ రవాణా ముఠాలు, రహదారులపైనే మట్కా నిర్వహించే ముఠాల నుంచి వచ్చే అక్రమాదాయాన్ని వసూలు చేసి ఉన్నతాధికారులకు చేరవేయడంలో అతడి పాత్ర ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది.
గతంలో పీడీ చట్టం కింద జైలుకెళ్లిన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యాపారిని నకిలీ విత్తనాల కేసులో అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్లీ పీడీ యాక్ట్ పెడతామని బెదిరించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసి ఉపశమనం కల్పించడంలో సదరు సీసీ కీలకంగా వ్యవహరించాడనే ఆరోపణలున్నాయి. జిల్లా ఇంటెలిజెన్స్లోని ఓ అధికారి, పోలీస్ శాఖకు కళ్లూ చెవులుగా పని చేయాల్సిన మరో విభాగం అధికారి ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తుండటంతోనే ఈ వ్యవహారాలు సాగుతున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
4 రోజుల్లో సస్పెన్షన్ ఎత్తేసి పోస్టింగ్
పోక్సో కేసులో అరెస్టయిన నిందితుడి సెల్ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాస్వర్డ్ లాక్ తెరిపించి అతడి బ్యాంకు ఖాతా నుంచి సుమారు రూ.6 లక్షలు కాజేశాడనే ఆరోపణలపై సదరు కానిస్టేబుల్ను అరెస్ట్ చేసి సస్పెండ్ చేశారు. జైలు నుంచి విడుదలైన మూడు, నాలుగు రోజుల్లోనే సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసి కీలక ఠాణాలో అతనికి పోస్టింగ్ ఇవ్వడంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్ర సరిహద్దులో వాహనదారుల నుంచి రూ.100 వసూలు చేశాడన్న ఆరోపణలతో సస్పెండ్ అయిన మరో కానిస్టేబుల్ ఎస్పీని కలవలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటనపైనా చర్చ జరుగుతోంది.
ఇదే కేసులో సస్పెండైన మరో కానిస్టేబుల్ వద్ద డబ్బులు తీసుకొని పోస్టింగ్ ఇప్పించారని ఎస్పీని కలవకుండా అడ్డుకోవడంతోనే ఆత్మహత్యకు కారణం అయ్యారనే ప్రచారంలో అనధికారిక సీసీ పేరే వినిపిస్తోంది. పక్కా ప్రణాళికతో రూ.లక్షలు కొట్టేసిన కానిస్టేబుల్ను వారంలోపే తిరిగి అందలం ఎక్కించడంలో సీసీ కీలక పాత్ర పోషించాడని, కుట్రలో మరికొందరు అధికారుల పాత్ర ఉన్నా కానిస్టేబుల్పైనే నేరం మోపి, ప్రతిఫలంగా తిరిగి పోస్టింగ్ ఇప్పించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
కానిస్టేబుల్ డ్యూటీకి రాకున్నా చర్యలు లేవు!
కీలక విభాగానికి బాధ్యుడైన ఓ ఆర్ఐ 150 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మరో జిల్లా కేంద్రానికి అధికారిక వాహనంలో నిత్యం అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ డీజిల్ను భారీగా వినియోగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఆర్ఐలకు బొలేరో వాహనం కేటాయిస్తుండగా, మిగతా ఇద్దరు ఆర్ఐలు వాటినే వినియోగిస్తున్నా, సదరు అధికారి మాత్రం ఐపీఎస్లు ఉపయోగించే ఇన్నోవా క్రిస్టాను వినియోగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఓ ఠాణాకు డ్రైవర్గా వెళ్లిన కానిస్టేబుల్ చాలాకాలంగా విధులకు గైర్హాజరవుతున్నా ఆర్ఐ ఎందుకు ఉపేక్షిస్తున్నారనేది ప్రశ్నగా మారింది. ఆ వ్యవహారాలన్నీ మేనేజ్ అవుతున్నా, జిల్లా ఎస్పీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్న చర్చ పోలీస్ వర్గాల్లో సాగుతోంది.
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