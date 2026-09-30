కమీషన్ ఇస్తేనే కదులుతున్న ఫైళ్లు - చిత్తూరు 'పే అండ్ అకౌంట్స్' ఆఫీసులో అవినీతి
చిత్తూరులోని అసిస్టెంట్ పే అండ్ అకౌంట్స్ కార్యాలయం అవినీతికి అడ్డాగా మారింది. చేతులు తడపనిదే ఇక్కడ బిల్లులు ఆన్లైన్లో నమోదు కావడం లేదు. కమీషన్లు ఇస్తేనే ఫైళ్లు కదులుతుండటంతో గుత్తేదారులు లబోదిబోమంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:56 PM IST
Chittoor Pay and Accounts Corruption : రాష్ట్రంలో అవినీతి రహిత పాలన అందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పదేపదే చెబుతున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ ఆశయాలు క్షేత్రస్థాయిలో నీరుగారుతున్నాయి. చిత్తూరులోని అసిస్టెంట్ పే అండ్ అకౌంట్స్ కార్యాలయం అవినీతికి అడ్డాగా మారింది. చేతులు తడపనిదే ఇక్కడ బిల్లులు ఆన్లైన్లో నమోదు కావడం లేదు. కమీషన్లు ఇస్తేనే ఫైళ్లు కదులుతుండటంతో గుత్తేదారులు లబోదిబోమంటున్నారు.
కార్యాలయంలో నెలకొన్న అవినీతి కారణంగా పట్టణాల్లో అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం కలుగుతోంది. ఉదాహరణకు మదనపల్లె పట్టణంలోని ఓ ఉద్యానవనం పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. అమృత్ 2.0 పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ పనులకు సంబంధించి గుత్తేదారుకు సుమారు రూ.20 లక్షల మేర బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పురపాలక సంఘం పరిధిలో జరిగిన అనేక పనుల పరిస్థితి ఇలాగే తయారైంది. అధికారులు అడిగినంత పర్సెంటేజీ ఇస్తేగాని బిల్లులు పాస్ చేయడం లేదని గుత్తేదారులు వాపోతున్నారు.
పర్సెంటేజీ ఇస్తేనే పాస్ : అభివృద్ధి పనుల బిల్లులను పే అండ్ అకౌంట్స్ అధికారులు కంప్యూటర్లో సరిచూసి నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎం.బుక్ తీసుకువచ్చే వివిధ కార్యాలయాల ఉద్యోగులు, గుత్తేదారుల నుంచి అధికారులు భారీగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బిల్లు మొత్తంలో 0.5 శాతం నుంచి 1 శాతం వరకు కమీషన్ ముట్టజెప్పాలని తేల్చి చెబుతున్నారు. ఆ ముడుపులను కూడా ముందస్తుగానే చెల్లించాలి. పైకం ఇవ్వకపోతే ఏదో ఒక సాకు చూపి బిల్లును తిరస్కరిస్తున్నారు. ఒకసారి బిల్లు వెనక్కి వెళితే మళ్లీ ఏఈ, డీఈఈ లాగిన్లకు చేరడానికి కనీసం నెల రోజులు పడుతుంది. అంతకాలం నిరీక్షించలేక అడిగినంత సమర్పించుకోవాల్సి వస్తోందని కాంట్రాక్టర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నెలకు రూ.15 కోట్ల టర్నోవర్ : చిత్తూరు, కుప్పం, మదనపల్లె డివిజన్లలో జరిగే పనులన్నింటికీ చిత్తూరులోనే 'అసిస్టెంట్ పే అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీస్' ఉంది. జల వనరుల శాఖ, ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ నీటి సరఫరా (ఆర్డబ్ల్యుఎస్), పురపాలక సంస్థల ద్వారా చేపట్టే అభివృద్ధి పనుల బిల్లులన్నీ ఇక్కడికే వస్తాయి. ఏఈఈ ఎం.బుక్ రికార్డు నమోదు చేసి, డీఈఈ ఆమోదంతో ఈఈకి పంపుతారు. అక్కడ టోకెన్ నంబర్ జారీ అయ్యాక పే అండ్ అకౌంట్స్ కార్యాలయానికి చేరుతుంది. అధికారులు ఆన్లైన్లో సరిచూసి ఆర్థిక శాఖకు పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత బడ్జెట్ను బట్టి గుత్తేదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమవుతుంది. ప్రతి నెలా ఈ కార్యాలయం నుంచి సుమారు రూ.10 నుంచి 15 కోట్ల బిల్లులు ఆర్థిక శాఖకు వెళ్తుంటాయి. ఈ మొత్తంపైనే అధికారుల కన్ను పడింది.
మా ఆఫీసులో అక్రమాలకు తావులేదు : కార్యాలయంలో వసూళ్ల ఆరోపణలపై ఏపీవో (అసిస్టెంట్ పే అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్) నరసింహులు స్పందించారు. "మా వద్ద ఎలాంటి బిల్లులు పెండింగ్లో లేవు. వచ్చిన వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు వాటిని ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తున్నాం. బిల్లుల నమోదు విషయంలో అక్రమ వసూళ్లకు ఇక్కడ ఎలాంటి అవకాశం లేదు" అని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.
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