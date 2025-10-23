గాడి తప్పుతోన్న నాలుగో సింహం! - అక్రమార్కులతో కలిసి 'మామూళ్ల' దందా
హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున జూద స్థావరం - సాయంత్రం కాగానే అక్కడ రూ.లక్షల్లో పందేలు - కన్నెత్తి చూడకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక విభాగం ఇన్స్పెక్టర్కు నెలకు రూ.లక్షకు పైగా మామూళ్లు
October 23, 2025
Bribery Officers In Hyderabad : దేశంలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరు, వారి ధైర్య సాహసాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. దేశ భద్రతల విషయంలో కొందరు పోలీసులు తమ ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెడుతూ అందరికీ స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తూ పోలీస్ వ్యవస్థలో మాయని మచ్చలా నిలుస్తున్నారు. నగరంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడాల్సిన వారే దారి తప్పుతున్నారు. డబ్బుకు ఆశపడి అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. దొంగల ముఠాలను మట్టు పెట్టాల్సిన వారే వారితో కుమ్మక్కవుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నగర పోలీసు ప్రత్యేక విభాగంలో ఇన్స్పెక్టర్లు, కానిస్టేబుళ్లపై అవినీతి ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఓ అధికారి తనకు కావాల్సిన వారిని నియమించుకుని అక్రమార్కులతో చేతులు కలిపి దందా సాగిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఓ కానిస్టేబుల్ దొంగల ముఠాతో జత కట్టడం సంచలనం సృష్టించింది.
రూ.లక్షకు పైగా నెలవారీ మామూళ్లు : హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున జూద స్థావరం ఉంది. సాయంత్రం కాగానే అక్కడ రూ.లక్షల్లో పందేలు జరుగుతుంటాయి. జూద స్థావరాలపై తప్పని సరిగా పోలీసు నిఘా ఉంటుంది. అయితే అటువైపు కన్నెత్తి చూడకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక విభాగం ఇన్స్పెక్టర్ రూ.లక్షకు పైగా నెలవారీ మామూళ్లు తీసుకుంటున్నట్టు తెలిసింది. ఇదే పరిధిలోని కొన్ని స్పా సెంటర్ల నుంచి ప్రైవేటు వ్యక్తులను ఏర్పాటు చేసి మరీ రోజువారీ వసూళ్లు చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
చూసీ చూడనట్టు వదిలి : మరో సున్నితమైన ప్రాంతంలో కొండపై గ్యాంబ్లింగ్ స్థావరం. రోజూ ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి దాటేంత వరకూ పెద్ద ఎత్తున జూదరులు వచ్చిపోతుంటారు. నెలరోజుల క్రితం నిర్వాహకుడిని గుర్తించమని ఉన్నతాధికారుల నుంచి స్థానిక పోలీసులకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. అయినా వీటిని చూసీచూడనట్టు వదిలేసినట్టు తెలిసింది. ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే.
అవినీతి ఆరోపణల్లో : నగర పోలీసింగ్లో అదో కీలక విభాగం. ఎంతో మంది అరాచక శక్తులు, రౌడీషీటర్ల ఆటకట్టించిన ఘనత అక్కడి అధికారుల సొంతం. గతంలో ఉగ్రవాదుల దుశ్చర్యలను ముందుగానే పసిగట్టి మారణ హోమం జరగకుండా నిలువరించారు. అంతటి ప్రతిభ, సామర్థ్యం ఉన్న ప్రత్యేక విభాగం ప్రస్తుతం గాడితప్పింది. అవినీతి ఆరోపణల్లో కూరుకుపోయింది.
చర్చనీయాంశంగా మూడుముక్కలాట : ఒక అధికారి సిబ్బందిని ప్రైవేటు సైన్యంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడని మరో ఇన్స్పెక్టర్ కన్నీరు పెట్టుకోవటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అంతర్గత మనస్పర్థలతో ఒక అధికారిని నిబంధనల చట్రంలో బంధించారు. కొత్తగా మరో అధికారిని నియమించి పర్యవేక్షణ మరిచారు. ముగ్గురి మధ్య మూడుముక్కలాట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వసూళ్ల పర్వంపై నగర సీపీ ఆగ్రహం : ప్రత్యేక విభాగంలో హోంగార్డు స్పా కేంద్రాల నుంచి డబ్బు వసూలు చేయటంపై గతంలో కేసు నమోదైంది. భూ వివాదంలో ఒక వ్యక్తిని స్టేషన్లో నిర్బంధించడం సంచలనంగా మారింది. ఆదేశాలిచ్చిన అధికారి అక్కడే కొనసాగుతుండగా, అమలు చేసిన ఇన్స్పెక్టర్ బదిలీ వేటుకు గురయ్యారు. నగరంలోని పేకాట స్థావరాలు, క్రికెట్ బెట్టింగ్ ముఠాల నుంచి జరుగుతున్న వసూళ్ల పర్వంపై నగర సీపీ సజ్జనార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం.
