రూ. 1.5 లక్షలు లంచం - వైఎస్సార్ జిల్లాలో ఏసీబీకి చిక్కిన అవినీతి పోలీసులు
అరెస్టు పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడిన పోలీసులు - కేసు కట్టకుండా ఉండేందుకు బేరసారాలు, చివరికి ఏబీసీ అధికారులకు దొరికిపోయిన ఎస్సై అనిల్కుమార్, సీఐ ఎన్. వెంకటరమణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 2:09 PM IST
SI and CI Caught by ACB While Accepting Bribe: పోలీసు స్టేషన్లో పోలీసు అధికారులు కేసులు ఛేదించడానికి కంటే సెటిల్మెంట్లు, పంచాయితీలకే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తున్నారనే అపవాదును మూటగట్టుకుంటోంది. ఏసీబీ అధికారులు సైతం చిన్న చిన్న అధికారులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు తప్పితే పోలీసు అధికారుల జోలికి వెళ్లడం లేదనే విమర్శలు సర్వత్రా వెలువెత్తుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఏకంగా ఇద్దరు పోలీసు అధికారులను ఏసీబీ ట్రాప్ చేసి పట్టుకోవడం సంచలనం కలిగించింది. బాధితుడు సైతం పోలీసులపై ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయడంతో పులివెందుల రూరల్ సీఐ ఎన్వీ రమణ, సింహాద్రిపురం ఎస్సై అనిల్కుమార్లు లక్షన్నర రూపాయలు లంచం తీసుకుంటుండగా పట్టుకున్నారు. ఇటీవల పోలీసు ఉద్యోగం సంపాదించిన ఎస్సై అనిల్కుమార్ ఉద్యోగంలో చేరి ఏడాది తిరగకముందే లంచం కేసులో ఏసీబీకి పట్టుబడటం గమనార్హం.
ఏసీబీకి చిక్కిన అవినీతి పోలీసులు: వైఎస్సార్ జిల్లాలో అవినీతి పోలీసులను అవినీతి నిరోధక శాఖ వల వేసి పట్టుకుంది. దొంగతనం పోలీసులను ఛేదించడం చేతకాక వేరొకరిని కేసులో ఇరికించేందుకు భయపెట్టి లంచం డిమాండ్ చేయడంతో ఇద్దరు పోలీసు అధికారులు ఏసీబీకి దొరికిపోయారు. పులివెందుల రూరల్ సర్కిల్ పరిధిలోని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్. వెంకటరమణ, సింహాద్రిపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనిల్ కుమార్ బాధితుల నుంచి లక్షన్నర రూపాయలు లంచం తీసుకుంటుండగా కడప ఏసీబీ డీఎస్పీ సీతారామరావు బృందం పట్టుకుంది. దీనికంతటికీ ప్రధాన కారణం పులివెందుల, సింహాద్రిపురం మండలాల్లో వరసగా గొలుసు దొంగతనాలు జరగడమే.
అసలేం జరిగిందంటే? బిహార్కు చెందిన దిలీప్ అనే దొంగ పులివెందుల నియోజకవర్గంలో బైకుపై వెళ్తూ మహిళల మెడల్లో బంగారు గొలుసులు లాక్కెళ్లాడు. దీనిపై సింహాద్రిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు అయింది. దొంగ వాడిని బైకుపై ఆరా తీసిన పోలీసులు దాన్ని అమ్మిన వారిని విచారించారు. అనంతపురం జిల్లా కదిరికి చెందిన కొందరు ఫైనాన్స్ సంస్థల నిర్వాహకులు, ఆటోమొబైల్ కన్సల్టెన్సీ వారిని విచారించారు. హీరో హోండా బైకును రవినాయక్ అనే వ్యక్తి ఈఎంఐలు చెల్లించకపోవడంతో కదిరికి చెందిన ఆరెంజ్ రిటైల్ ఫైనాన్స్ సంస్థ స్వాధీనం చేసుకుని దాన్ని జాకీర్ అనే వ్యక్తికి అమ్మింది.
జాకీర్ నుంచి ఆ బైకును అనంతపురానికి చెందిన వెంకట బాలాజీ ఆటో కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకుడు గుర్రం బ్రహ్మం రూ.35,000కు కొనుగోలు చేశాడు. ఈ బైకును అన్ని అగ్రిమెంట్లు రాసుకుని బ్రహ్మం అనే వ్యక్తి రూ. 42,000 కు బిహార్కు చెందిన దిలీప్కు విక్రయించాడు. దిలీప్ అనే వ్యక్తి ఆ బైకుతో చోరీలు చేస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇపుడు అసలు దొంగను పట్టుకోవాల్సిన పోలీసులు అది వదిలేసి బైకు అమ్మిన ఏజెంట్లను పది రోజుల నుంచి విచారిస్తూ లంచం డిమాండ్ చేయడంతోనే దొరికిపోయారు. దాదాపు ఆరేడుగురు ఏజెంట్లు, ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులను సింహాద్రిపురం పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించిన ఎస్సై అనిల్ కుమార్ లంచం డిమాండ్ చేశాడు.
మొదట రూ. 22 లక్షలు ఇవ్వాలని, తర్వాత రూ. 7 లక్షలకు తగ్గించి చివరకు రూ.3.5 లక్షలకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. గుర్రం బ్రహ్మం అనే వ్యక్తి రూ. 2 లక్షలు, మిగిలిన ఏజెంట్లు కలిసి 1.5 లక్షలను ఎస్సైకి ఇచ్చే విధంగా అంగీకారం కుదిరింది. గుర్రం బ్రహ్మం రూ.50,000 ఎస్సై కి అందజేశాడు. ఇందులో ఒక లక్ష రూపాయలను ఏజెంట్లు అందజేశారు. మిగిలిన డబ్బు తర్వాత ఇవ్వాలని వేధించడంతో గత్యంతరం లేని స్థితిలో గుర్రం బ్రహ్మం కడప ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించగా అసలు నిజం వెలుగు చూసింది.
"ఇవాళ సింహాద్రిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో 1.5 లక్షల నగదు ఎస్సై అనిల్ కుమార్కు బాధితుడు గుర్రం బ్రహ్మం ఇస్తుండగా మేము వారిని గమనించి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాం. సీఐ వెంకటరమణను కూడా అక్కడికి రప్పించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని లోతుగా విచారణ జరిపి అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఇద్దరు పోలీసు అధికారులను కర్నూలు ఏసీబీ కోర్టులో హాజరు పరుస్తాం". -సీతారామరావు, ఏసీబీ డీఎస్పీ, కడప
గతేడాదే ఉద్యోగంలో చేరిక: సింహాద్రిపురం ఎస్సై అనిల్ కుమార్కు 2025 మార్చిలో ఉద్యోగం వచ్చింది. మొదటి పోస్టింగ్ సింహాద్రిపురంలో ఎస్సైగా చేరాడు. అయితేనేం ఏడాది తిరగకముందే అవినీతి కేసులో లంచం తీసుకుంటూ అధికారులకు చిక్కడం అతని సర్వీసులో మాయని మచ్చగా నిలిచిపోయింది. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన పోలీసులు నిజాయితీ నిరూపించుకోవాల్సింది పోయి, అవినీతికి అలవాటు పడటంపై పోలీసుశాఖకు చెడ్డపేరు తెస్తున్నారనే విమర్శలు విస్తృతంగా ఉన్నాయి.
గతంలో ఓ సారి సస్పెండ్: అదే విధంగా 2007లో ఎస్సై గా చేరిన వెంకటరమణ 2018లో పదోన్నతి పొంది సీఐగా కర్నూలు, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలో పని చేశారు. సీఐ వెంకటరమణ 2023లో ఓసారి సస్పెండ్ అయ్యారు. వెంకటరమణ 2024 ఆగస్టు నుంచి పులివెందుల రూరల్ సీఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇతను కూడా బాధితులను పిలిపించి డబ్బులు డిమాండ్ చేసినట్లు ఏసీబీ విచారణలో తేలింది.
తాము పోలీసు అధికారులకు ఇచ్చిన డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వాలని బాధితులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తాము తప్పు చేయకపోయినా లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని పోలీసులు ఒత్తిడి చేయడం ఏంటని బాధితులు అంటున్నారు. పులివెందుల సీఐ ఇంట్లో కూడా ఏసీబీ అధికారులు సోదాలను నిర్వహించారు.
