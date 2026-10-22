లంచావతారులకు ఏసీబీ షాక్ - సాంకేతిక ఆధారాలతో డెడ్డ్రాప్ పద్ధతికి చెక్
Corrupt Officers Dead Drop Method - డెడ్డ్రాప్ పద్ధతి ద్వారా అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారులకు ఏసీబీ షాకిస్తోంది. ఇన్నాళ్లు తప్పించుకున్నా ఇప్పుడు సాంకేతిక ఆధారాలతో వారికి చెక్ పెడుతోంది.
Published : October 22, 2026 at 2:10 PM IST
Corrupt Officers Dead Drop Method : రక్షణ కల్పించాల్సిన అధికారులే ఈరోజుల్లో లంచాలకు అలవాటు పడుతున్నారు. ఎవరు ఎక్కువ డబ్బు ఇస్తే వారికే ప్రాధాన్యం ఇస్తామని అంటున్నారు. ఇలాంటి వారిని ఏసీబీ ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతూనే ఉంది. అయినా సరే అవినీతిపరులు మరింత తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఏసీబీని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు సాంకేతికతను ఉపయోగించి వారి ఆటలకు చెక్ పెడుతున్నారు.
సాక్ష్యాలతో పట్టుకుంటున్న పోలీసులు
ఇటీవల టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీత బాధితురాలి నుంచి రూ. 4 లక్షల లంచాన్ని నేరుగా తీసుకోకుండా స్కూటీ డిక్కీలో పెట్టమని సూచించింది. ఏసీబీ ఆమెను పట్టుకున్నప్పుడు తాను ఆ డబ్బును ముట్టుకోలేదని, అది స్కూటీ డిక్కీలోకి ఎలా వచ్చిందో తనకు తెలియదని అబద్ధం చెప్పింది. ఆమె లంచం డిమాండ్ చేసిందనడానికి అప్పటికే ఆధారాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు.
సాధారణంగా డెడ్డ్రాప్ అంటే ముందుగా నిర్ణయించిన రహస్య ప్రదేశంలో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సమాచారం లేదా వస్తువులను ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం. డ్రగ్స్ సరఫరాలో జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారాన్ని అనుసరించి కొంతమంది అవినీతి అధికారులు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ కిరణ్ నందిత, కానిస్టేబుల్ విజయ్లు ఇలాంటి ప్రయత్నంలోనే పట్టుబడ్డారు.
చేతులు గులాబీ రంగులోకి
తమ సహాయం కోరిన బాధితులకు ఏసీబీ అధికారులు ఫినాఫ్తలిన్ పౌడర్ పూసిన నోట్లను అందజేస్తున్నారు. లంచంగా తీసుకునే అవినీతి అధికారుల చేతులకు ఆ పొడి అంటుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వారి చేతులను సోడియం కార్బోనేట్ ద్రావణంలో ముంచితే అవి గులాబీ రంగులోకి మారతాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులంతా డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిని ఎంచుకుంటున్నారు. లంచం డబ్బును చేతులతో తాకకపోతే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడలేమని కొందరు భావిస్తున్నారు.
పకడ్బందీగా ఏసీబీ ఎత్తులు
లంచం డబ్బును నేరుగా తీసుకోకుండా తప్పించుకోలేరని ఏసీబీ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. వారు ముందుగా సేకరించిన శాస్త్రీయ ఆధారాలను పరిస్థితుల ఆధారిత సాక్ష్యంగా ఉపయోగిస్తారు. నేరస్థులు లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నప్పుడు వారు రహస్య కెమెరాలతో ఆడియో అలాగే వీడియో సాక్ష్యాలను సేకరిస్తున్నారు. అలా పోలీసులు అవినీతి అధికారుల ఎత్తుగడలను భగ్నం చేస్తున్నారు.
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