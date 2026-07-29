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అప్పుడు అధికారంతో దోచేశారు - ఇప్పుడు భయంతో దాస్తున్నారు - ఏసీబీ దెబ్బతో బెదిరిపోతున్న అధికారులు

అక్రమసొమ్మును పక్కదారి పట్టించేందుకు అక్రమార్కుల విశ్వప్రయత్నాలు - ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్న ఆస్తుల లెక్కలు - రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఏసీబీ - ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి 139 కేసులు

TELANGANA ACB RAIDS IN 2026
TELANGANA ACB RAIDS IN 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 9:33 AM IST

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Officers Trying To Hide Illegal Money : అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నామనే ధైర్యంతో వెనకముందు ఏం ఆలోచించలేదు. అవకాశం దొరికింది కదా అని దొరికిన కాడికి దోచుకున్నారు. ఇష్టమొచ్చినట్లు ఆస్తులు కూడబెట్టుకున్నారు. ఇక మనల్ని ఎవరూ ఏం చేయరులే అనే ధీమాతో ఇన్నాళ్లు బతికారు. ఇప్పుడు ఏసీబీ దెబ్బతో హడలిపోతున్నారు. ఆశకు పోయి సంపాదించుకున్న డబ్బును ఎలా దాచాలో తెలియక తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఏసీబీకి చిక్కకుండా పలు మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఆర్థిక నిపుణుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు.

వందల కోట్ల ఆస్తులు : అనేక మంది అధికారులు లంచం తీసుకుంటూ అక్రమంగా సొమ్మును కూడబెట్టుకుంటున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం గమనించింది. అవినీతి అధికారుల భరతం పట్టేందుకు అవినీతి నిరోధక శాఖకు పూర్తి స్వేచ్చనిచ్చింది. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో కొద్దిరోజులుగా ఏసీబీ అధికారులు వరుసగా దాడులు చేస్తున్నారు. దాడుల్లో ఒకరి తర్వాత మరొకరు పట్టుబడుతుండటంతో అవినీతి అధికారుల్లో అలజడి మొదలైంది. అయితే ఏసీబీకి చిక్కిన ప్రతి ఆఫీసర్​ దగ్గర వందల కోట్ల ఆస్తులు వెలుగుచూడడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

అక్రమార్జనలో ఒకరికి మించి మరొకరు :

  • ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన డీఎస్పీ భీంరెడ్డి ఆస్తుల చిట్టా కంగుతినేలా ఉంది. భీంరెడ్డి బెంగళూరు మహానగరంలో ఎకరం ఇంటి స్థలం, కర్ణాటకలో ఒకచోట 38 ఎకరాలు, మరోచోట ఆరు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి వంటివి చూసి అధికారులే అవాక్కయారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం వీటి విలువ రూ.10.12 కోట్లు. ఇవి మార్కెట్​ విలువ ప్రకారం కనీసం రూ.100 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
  • సర్వే అండ్‌ ల్యాండ్‌ రికార్డుల విభాగానికి చెందిన సుంకరి నరహరిరావు ఇటీవల ఏసీబీకి చిక్కారు. ఆయన అక్రమాస్తుల విలువ అధికారిక లెక్కల ప్రకారం రూ.13.05 కోట్లుగా తేల్చారు. కానీ అనధికారికంగా రూ.150 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
  • ఆ తర్వాత పట్టుబడిన ఆర్‌అండ్‌బీ ఇంజినీర్‌ మోహన్‌ నాయక్‌ ఆస్తుల విలువ అధికారికంగా రూ.17.94 కోట్లుగా, అనధికారికంగా రూ.200 కోట్లుగా తేల్చారు.
  • ఇక టీజీ రెడ్‌కో డీజీఎం ముత్యం వెంకటరమణ అక్రమ సంపాదన అంచనా రూ.28.14 కోట్లు కాగా అనధికారిక లెక్క ప్రకారం రూ.200 కోట్లు పైమాటే అని తెలుస్తోంది.

బినామీలకు బదిలీ చేసినా : ఏసీబీకి చిక్కిన ముత్యం వెంకటరమణ తన కుటుంబ సభ్యులను డైరెక్టర్లుగా పెట్టి పలు వ్యాపార సంస్థలు స్థాపించాడు. ఈ అక్రమ సొమ్మును ఆ సంస్థల ద్వారా వచ్చిన లాభాలుగా లెక్కల్లో చూపించాడు. ఇక భీంరెడ్డి ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచే హోంగార్డు పేరుతో ఆస్తులు దాచిపెట్టాడు. ఈ విషయంలో ఏసీబీ పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తోంది. బీనామీల గుట్టు రట్టు చేస్తోంది. దీంతో బీనామీలుగా ఉన్నవారంతా భయపడుతూ తమకేమీ సంబంధం లేదని వాంగ్మూలం ఇస్తున్నారు. దీంతో అక్రమార్కులకు భయం పట్టుకుంది.

బయటపడేందుకు పలు మార్గాలు : ఏసీబీ వలకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు చాలామంది మాజీ ఉద్యోగులు, ప్రస్తుతం సర్వీసులో ఉన్న వారు సీఏలు, ఆర్థిక నిపుణుల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాగైన సరే ఏసీబీ తమ మీదకు రాకుండా చూసుకునేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు అడుగుతున్నట్లు సమాచారం.

సంబంధం లేని ఇంట్లో ఆస్తులు : ఏసీబీ దూకుడుతో బెదిరిపోయిన అధికారులు ఇప్పటికే నగలు, నగదు వంటి వాటిని తమకు సంబంధం లేని వారి ఇళ్లలో దాచిపెడుతున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒకవేళ పట్టుబడిన ఆస్తులు దక్కేలా చిట్కాలు ఇవ్వాలని నిపుణులను సలహాలు అడుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇలాంటివి ఎన్ని ఎత్తులు వేసినా, చెల్లవని ఏసీబీ దాడులతో స్పష్టం చేస్తోంది. ఒక్క ఆధారం దొరికినా మిగతా వాటి గుట్టు రట్టు చేయడం సులభమేనని అంటున్నారు.

3 నెలల్లో 77 కేసులు : వరుస దాడులతో అవినీతి నిరోధక శాఖ రికార్డులు సృష్టిస్తుంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రాష్ట్రంలో 139 కేసులు నమోదయ్యాయి. అంటే సగటున ప్రతి మూడు రోజులకు 2 కేసుల చొప్పున నమోదవుతున్నాయి. అయితే 2013లో ఒక త్రైమాసికంలో అత్యధికంగా 64 కేసులు ఫైల్​ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేస్తూ, గడిచిన మూడు నెలల్లో అంటే ఏప్రిల్​, మే, జూన్​లో 77 కేసులు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో ప్రతిభ కనబరిచిన అధికారులకు దీంతో ఏసీబీ డైరెక్టర్​ చారుసిన్హా మంగళవారం పురస్కరాలు అందజేశారు.

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