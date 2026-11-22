రేపే మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకారం - ఎస్ఈసీ నోటిఫికేషన్ జారీ
First Meeting Of AP Municipalities : రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల తొలి సమావేశాలు సోమవారం జరగనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:41 PM IST
పట్టణ పాలనలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల తొలి సమావేశాలు రేపు(సోమవారం) జరగనున్నాయి. నూతనంగా ఎన్నికైన మేయర్లు, చైర్పర్సన్లు, వార్డు సభ్యుల తొలి సమావేశాలకు ఆయా చోట్ల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈరోజునే డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ చైర్పర్సన్ల ఎన్నికలను నిర్వహిస్తారు.
ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చట్టం, 1994లోని సెక్షన్ 7(1)(a), ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టం, 1965లోని సెక్షన్ 20(1)(a) ప్రకారం ఎన్నికైన సభ్యుల పదవీకాలం తొలి సమావేశానికి నిర్ణయించిన తేదీ నుంచి ఐదేళ్లపాటు ఉంటుంది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం నవంబర్ 23వ తేదీని తొలి సమావేశాల తేదీగా నిర్ణయించారు.
అదే రోజు తొలి సమావేశాలు : రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ, విజయనగరం, ఏలూరు, మచిలీపట్నం, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో తొలి సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలో కూడా అదే రోజు తొలి సమావేశాలు జరగనున్నాయి.
ఈ సమావేశాల్లో నూతనంగా ఎన్నికైన మేయర్లు, చైర్పర్సన్లు వార్డు సభ్యులతో చట్ట నిబంధనల ప్రకారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. అనంతరం కార్పొరేషన్లలో డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపాలిటీ, నగర పంచాయతీలలో వైస్ చైర్పర్సన్ల ఎన్నికల ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నారు.
చట్ట నిబంధనల ప్రకారం : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో డిప్యూటీ మేయర్లను, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలో వైస్ చైర్పర్సన్లను ఎన్నుకుంటారు. చట్ట నిబంధనల ప్రకారం డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ చైర్పర్సన్ ఎన్నికలను తొలి సమావేశంలో లేదా తొలి సమావేశం జరిగిన తేదీ నుంచి రెండు వారాల్లోపు నిర్వహించే తదుపరి సమావేశంలో నిర్వహించేందుకు వెసులుబాటు ఉంది. ఈ మేరకు సంబంధిత మున్సిపల్ కమిషనర్లు తొలి సమావేశాల నిర్వహణ, వార్డు సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం, డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ చైర్పర్సన్ల ఎన్నికలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, ఎన్నికల ప్రాధికార సంస్థ ఆదేశించింది.
తాజాగా డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవుల పంపకాలపై కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి వచ్చింది. తెలుగుదేశం పార్టీకి 66, జనసేనకు 23, బీజేపీకి 9 డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు దక్కనున్నాయి. దీంతో పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పాలక బాధ్యతల స్వీకరణకు కూటమి పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి.
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