వర్షాకాలం ప్లాన్ సిద్ధం చేసిన హైడ్రా - 899 స్పాట్లు గుర్తింపు
హైదరాబాద్లో నీరు నిలిచే ప్రాంతాలను గుర్తించిన హైడ్రా - వర్షాకాల కార్యాచరణకు సిద్ధమైన కార్పొరేషన్లు - 1,450 మందికి రక్షణ చర్యలు చేపట్టడంపై ట్రైనింగ్ - నీటిని దిగువకు మళ్లించడానికి ప్రణాళిక
Published : June 4, 2026 at 8:19 PM IST
Hydraa Flood Management in Hyderabad : చిన్న చిన్న వర్షాలకే హైదరాబాద్ రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని 899 ప్రాంతాల్లో అలాంటి పరిస్థితి ఉంది. కుండపోత వర్షం కురిస్తే అంతే సంగతులు. చెరువులు నదుల్లా మారిపోతున్నాయి. గత వర్షాకాలం అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైడ్రా (HYDRAA) అధికారులు గుర్తించిన సమస్యాత్మక ప్రాంతాల పరిస్థితి ఇది. వాటి ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, జాగ్రత్తలు, జనావాసాల్లో ముంపు నివారణ, విపత్తుల నుంచి ప్రజలను కాపాడటమే లక్ష్యంగా జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్), ఎంఎంసీ (మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ), సీఎంసీ (సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ) వర్షాకాల ప్రణాళికను రూపొందించాయి.
ఎంఈటీ నియమించాలని హైడ్రా నిర్ణయం : ఓఆర్ఆర్ (ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు) పరిధిలోని జీహెచ్ఎంసీలో 150 డివిజన్లు, సీఎంసీలో 76, ఎంఎంసీలో 74 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో డివిజన్కు ఒక్కో వర్షాకాల అత్యవసర బృందాన్ని (ఎంఈటీ) నియమించాలని హైడ్రా నిర్ణయం తీసుకుంది. హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో 300 ఎంఈటీ బృందాలను త్వరలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రహదారుల పక్కన పేరుకుపోయిన చెత్తను, నాలాల్లోని వ్యర్థాలు, పూడిక మట్టి, కంకర, రాళ్లు, ఇసుకను తొలగిస్తూ ఉండాలి.
3 వందల డివిజన్లలో 51 బృందాలు : నీరు నిలిచే ప్రాంతాల వద్ద ప్రత్యేకంగా సిబ్బందికి విధులు కేటాయించనున్నారు. ఆ సిబ్బంది అక్కడే ఉంటూ వర్షాలు పడినప్పుడు నీటిని దారి మళ్లించే చర్యలు చేపట్టేందుకు 3 కార్పొరేషన్లు కలిపి 889 స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ బృందా (ఎస్ఎస్టీ)లను నియమించుకుంటున్నాయి. హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో 3 వందల డివిజన్లలో 51 బృందాలు 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండనున్నారు.
1,450 మందికి రక్షణ చర్యలు చేపట్టడంపై ట్రైనింగ్ : -
- విపత్తుల్లో ప్రజలను కాపాడేందుకు 1,450 మంది ఆపద మిత్ర వాలంటీర్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
- ఆపద మిత్ర వాలంటీర్లు వరదల్లో రక్షణ చర్యలు చేపట్టడంపై ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారని హైడ్రా అధికారులు తెలిపారు.
- హైడ్రా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు 87124 06901, 90001 13667
- హైడ్రా టోల్ ఫ్రీ నంబరు 1070
నీటిని దిగువకు మళ్లించడానికి ప్రణాళిక : హైదరాబాద్లోని నీటి నిల్వ ప్రాంతాల్లో మోటార్లను సిద్ధంగా ఉంచాలని, వాటితోనే వరద నీటిని దిగువకు మళ్లించాలన్నది ప్రణాళిక. ఇప్పటికే హైడ్రా, కార్పొరేషన్ల వద్ద 12, 25, 8, 10, 6.5 హెచ్పీ మోటార్లు 235 ఉన్నాయి. మరో ఇరవై 25 హెచ్పీ మోటార్లను, 12.5హెచ్పీ మోటార్లు 150, 6 బోట్లను కొనాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
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