గ్రామీణ విద్యలో కార్పొరేట్ స్థాయి సదుపాయాలు - మాక్లూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రారంభం

మాక్లూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కార్పొరేట్ స్థాయి సదుపాయాలు - సోమవారం పాఠశాల ప్రారంభోత్సవానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి - ప్రవేశాల పెరుగుదలపై ఆశలు

Makloor Government School
Makloor Government School (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Corporate Level Transformation in Makloor Government School : నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూర్ గ్రామంలో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రూ.5.70 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఆధునిక ప్రభుత్వ పాఠశాల ఇప్పుడు అన్ని హంగులతో విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి రానుంది. గత కొన్నేళ్లుగా శిథిలావస్థలో ఉన్న ఈ పాఠశాల ఇప్పుడు కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో సదుపాయాలు కలిగిన ప్రేరణాత్మక విద్యా సంస్థగా మారింది. ఇందులో ఎప్పుడెప్పుడు చదువుకోవాలా అని విద్యార్థులు ఆరాటపడుతుండగా సోమవారం ప్రారంభమైంది.

ఎమ్మెల్యే సోదరుడు మహేష్‌ స్పందించడంతో : తనకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన పాఠశాల దుస్థితిని చూసి నాలుగేళ్ల క్రితం మాజీ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేశ్‌ సోదరుడు మహేశ్‌ గుప్తా (ఎన్‌ఆర్‌ఐ) ఎంతో బాధపడ్డారు. విదేశాల్లో స్థిరపడినా, తన సొంత ఊరు మాక్లూర్‌ పట్ల ఆయనకున్న అభిమానం తగ్గలేదు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును మెరుగుపరచాలన్న సంకల్పంతో పాఠశాల అభివృద్ధికి ముందుకు వచ్చారు. అప్పటి మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపు మేరకు ఆయన పాఠశాల పునరుద్ధరణకు రూ.1 కోటి విరాళం ప్రకటించారు. గత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రూ.4.70 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

నిర్మాణం నుంచి ఆవిష్కరణ వరకు : ఈ పాఠశాల నిర్మాణ పనులు 2022 ఫిబ్రవరి 17న ప్రారంభమయ్యాయి. తక్కువ కాలంలోనే నిర్మాణం పూర్తి కావడం స్థానిక ప్రజలకు గర్వకారణంగా మారింది. ఇటీవల మహేశ్‌ గుప్తా, గణేశ్‌ సోదరులు తమ విరాళం మొత్తాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ద్వారా అధికారికంగా అందజేశారు. ఇప్పుడు సోమవారం పాఠశాలను ప్రారంభించారు.

కార్పొరేట్ స్థాయి సదుపాయాలు : ఈ పాఠశాల ప్రాథమిక, ఉన్నత తరగతుల విద్యార్థులకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధనను అందించనుంది. భవన నిర్మాణం పూర్తిగా ఆధునిక శైలిలో సాగింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో 10 క్లాస్‌ రూములు, మొదటి అంతస్తులో మరో 10 క్లాస్‌ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. ఉపాధ్యాయులు, హెడ్‌మాస్టర్‌ కోసం ఐదు ప్రత్యేక గదులు కేటాయించారు. విద్యార్థుల ప్రాక్టికల్‌ నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు రెండు సైన్స్ ల్యాబ్‌లు, ఒక కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌, గ్రంథాలయం, స్పోర్ట్స్ రూం నిర్మించారు. సమావేశాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం రెండు అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ బ్లాక్‌లు సిద్ధం చేశారు. అదనంగా విద్యార్థుల కోసం డైనింగ్‌ హాల్‌, కిచెన్‌, వాష్‌రూమ్‌లు, తోట (గార్డెన్‌) సదుపాయాలు కల్పించడం పాఠశాల ప్రత్యేకత. ఇవన్నీ కలిపి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలని కార్పొరేట్‌ విద్యాసంస్థలతో సమానంగా నిలిపాయి.

ప్రవేశాల పెరుగుదలపై ఆశలు : ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలలో 389 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఆధునిక సదుపాయాలు, ఆంగ్ల మాధ్యమ బోధన కారణంగా రాబోయే రెండేళ్లలో విద్యార్థుల సంఖ్య వెయ్యికి చేరే అవకాశం ఉందని హెచ్‌ఎం దేవన్న తెలిపారు. గ్రామ ప్రజలు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చేర్చాలన్న ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

సేవా భావానికి ప్రతీక : మహేశ్‌ గుప్తా చేసిన సేవా కార్యక్రమం మాక్లూర్‌ విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ప్రజలు అంటున్నారు. విదేశాల్లో స్థిరపడినా, తన పుట్టిన ఊరిని, అక్కడి విద్యార్థులను మరవకుండా, సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలన్న భావనతో చేసిన ఈ దాతృత్వం ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిందని, విద్యా రంగంలో ఇలాంటి ప్రైవేట్‌ వ్యక్తుల భాగస్వామ్యం ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చగలదనే నమ్మకం కూడా పెరిగిందని అంటున్నారు.

ETV Bharat Logo

