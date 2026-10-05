హైదరాబాద్లో కొత్త చట్టం వచ్చింది - 'క్యూర్'తో భాగ్యనగర పాలన మారనుంది
అక్టోబరు 2 నుంచి కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్) చట్టం 2026 అమల్లోకి వచ్చింది. సీఎం అధ్యక్షతన క్యూర్ ఎపెక్స్ గవర్నెన్స్ కౌన్సిల్ పని చేస్తుంది. నగరాభివృద్ధి ప్రాధాన్యాలను ఈ కౌన్సిల్ నిర్ణయిస్తుంది.
Published : October 5, 2026 at 11:05 AM IST
CURE Integrated Governance Act in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో అక్టోబర్ 2వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్) చట్టం 2026తో ప్రజలకు మున్సిపల్ సేవలు మరింత సులభతరం కానున్నాయని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి(ఎంఏయూడీ) శాఖను చూస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నగర పాలనను నేరుగా పర్యవేక్షించేలా కొత్త వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చేశారు. సీఎం అధ్యక్షతన క్యూర్ ఎపెక్స్ గవర్నెన్స్ కౌన్సిల్ నగరాభివృద్ధి ప్రాధాన్యాలను నిర్ణయిస్తుంది. కార్పొరేషన్లు, జలమండలి, విద్యుత్తు, మెట్రో, పోలీస్, రెవెన్యూ, హెచ్ఎండీఏ, ఆర్టీసీ, హైడ్రా అధికారులు ఒకే వేదికపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.
1955లో మున్సిపల్ చట్టం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ జనాభా సుమారు 15 లక్షల వరకు ఉండేది. ప్రస్తుత కోర్ అర్బన్ రీజియన్ జనాభా దాదాపు 1.3 కోట్లు. అంటే దాదాపు పది రెట్లకు దగ్గరకు వచ్చిందన్నమాట. హైదరాబాద్ భారీగా విస్తరించడంతో నీటి కొరత, ట్రాఫిక్, వరదలు, ఎండ తీవ్రత, వాయు కాలుష్యం, చెరువులు, నాలాల ఆక్రమణలు, ఎత్తయిన భవనాల్లో అగ్నిప్రమాదాల ముప్పు వంటి కొత్త సవాళ్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా నగరంలో పాలన వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేందుకు ఈ చట్టాన్ని తెచ్చినట్లు ప్రభుత్వం వివరించింది.
ఆస్తి పన్ను పెరుగుదల 10 శాతం
ఆస్తి పన్ను విధానంలో క్యూర్ చట్టంలో కీలక మార్పు చేశారు. ఇక వార్షిక అద్దె విలువకు బదులుగా రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నిర్ణయించే గైడ్లైన్ విలువ ఆధారంగా పన్ను లెక్కించనున్నారు. నివాస ఆస్తులకు గైడ్లైన్ విలువపై 0.10-0.50 శాతం మధ్య రేటును మూడు కార్పొరేషన్లు నిర్ణయిస్తాయి. నివాసేతర ఆస్తులకు 0.20-2 శాతం మధ్య రేటు ఉంటుంది. కొత్త రేట్లు ఖరారయ్యే వరకు నివాస ఆస్తులకు పన్ను 0.15 శాతం వర్తిస్తుంది. కమర్షియల్ భవనాలకు 0.75 శాతం రేటు ఉంటుంది. కొత్త విధానంతో ఒకేసారి పన్ను భారం పెరగకుండా చట్టంలో పరిమితులు విధించారు. గత ఏడాది పన్నుతో పోలిస్తే ఏ సంవత్సరంలోనూ పెరుగుదల 10 శాతానికి మించి దాటదు. ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం రూ.10 వేల ఆస్తిపన్ను చెల్లిస్తున్న వ్యక్తి, మొదటి ఏడాది గరిష్ఠంగా రూ.11 వేలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
నిర్దేశిత విస్తీర్ణం దాటిన భవనాల్లో వర్షపు నీటి సంరక్షణ చర్యలు కచ్చితంగా పాటించాలి. పర్యావరణహిత చర్యలు తీసుకునే ఆస్తులకు అదనంగా ఆస్తి పన్నులో రాయితీ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. భవన అనుమతుల ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. నిర్ణీత సమయంలో అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఆ దరఖాస్తు పైఅధికారుల స్థాయికి వెళ్తుంది. నిర్ణయం రాని సందర్భాల్లో డీమ్డ్ అప్రూవల్కు క్యూర్ చట్టం అవకాశం ఇస్తోంది.
ట్రేడ్ లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని కూడా మరింత సులభతరం చేశారు. రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువ సమయం వ్యాపార కార్యకలాపాలు కొనసాగే నైట్ ఎకానమీ జోన్లను త్వరలోనే ప్రభుత్వం ప్రకటించనుంది. చిన్న చిన్న ఉల్లంఘనలకు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టే విధానంలో కూడా మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉల్లంఘనలకు ముందుగా షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చి, ఆ తర్వాతే జరిమానా విధించే ప్రక్రియపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
రోడ్డు తవ్వాలంటే కమిటీ ఆమోదించాలి
క్యూర్ పరిధిలో ఒక శాఖ వేసిన రోడ్డును మరో శాఖ కొద్ది రోజులకే తవ్వే పరిస్థితులు వస్తే దానికి చెక్ పెట్టేలా కొత్త వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తోంది. యుటిలిటీ కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ ఇలాంటి రోడ్డు తవ్వకాలపై శాఖల మధ్య సమన్వయం చేస్తుంది. ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు క్యూర్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ(టీ మార్స్) పని చేస్తుంది. ఫుట్పాత్లు, వీధి దీపాలు, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు, పాదచారుల క్రాసింగ్లు, కర్బ్ ర్యాంపులపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉంటుంది. పాఠశాలల వద్ద సేఫ్ స్కూల్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కూడా ఈ కొత్త క్యూర్ చట్టంలో పొందుపరిచారు.
చెరువులు, నాలాలకు మరింత రక్షణ
క్యూర్ పరిధిలో ఉండే చెరువులు, నాలాలు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఆక్రమణలు, పార్కులు, వ్యర్థాల పారవేతపై చర్యలకు హైడ్రాకు చట్టబద్ధమైన అధికారం ఇవ్వనున్నారు. నిర్మాణ వ్యర్థాలను అనుమతి లేకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పారబోస్తే కఠిన చర్యలతో పాటు జరిమానా కూడా ఉంటుంది. నాలా, చెరువు, ఫుట్పాత్లపై పారేస్తే జరిమానా రెట్టింపుగా ఉంటుంది.
విపత్తుల నిర్వహణకు శాశ్వత ప్రణాళిక
క్యూర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ విపత్తుల నివారణ, ముందస్తు సన్నద్ధత, స్పందన, పునరుద్ధరణ చర్యలను కో-ఆర్డినేషన్ చేస్తుంది. హైడ్రా విపత్తు స్పందన సంస్థగా వ్యవహరిస్తుంది. ఎత్తయిన భవనాలు సహా నిర్దేశిత భవనాలకు ఫైర్ ఆడిట్ సర్టిఫికెట్ను తప్పనిసరి చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రమాద స్థాయిని బట్టి తనిఖీలను అధికార యంత్రాంగం చేపడుతుంది. ప్రాణాలకు తక్షణ ముప్పు ఉన్న భవనాల్లోని లోపాలు సరిచేసే వరకు సీల్ చేసే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. వీధులు, పార్కులు, బస్టాప్లు, రవాణా కేంద్రాల్లో తగిన వెలుతురు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ క్యూర్ చట్టం చెబుతోంది. మార్కెట్లు, రవాణా ప్రాంతాలు, ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సీసీ కెమెరాల నిఘాకు ఈ చట్టం అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇచ్చింది.
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