1900 మంది పర్యాటకులతో చెన్నై నుంచి విశాఖకు కార్డేలియా క్రూయిజ్ నౌక
ఒక రోజు పాటు విశాఖలో వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి తిరిగి చెన్నైకి వెళ్లేలా నిర్వాహకుల ఏర్పాట్లు - విశాఖ కేంద్రంగా క్రూయిజ్ నౌక పర్యాటకానికి కేంద్ర నౌకాయాన మంత్రిత్వ శాఖ అడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 1:20 PM IST
Cruise Ship Cordelia Arrives In Visakhapatnam : విశాఖకు దేశీయ భారీ విహార నౌక కార్డేలియా చేరుకుంది. చెన్నై నుంచి విశాఖ క్రూయిజ్ నౌక జెట్టికి 1900 మంది పర్యాటక ప్రయాణికులతో వచ్చింది. ఈ పర్యాటకులు ఒక రోజు పాటు విశాఖలో వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి తిరిగి చెన్నైకి వెళ్లేలా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పూర్తి ఫైవ్ స్టార్ ఫెసిలిటీలు ఈ నౌకలో ప్రత్యేకత. విశాఖ కేంద్రంగా క్రూయిజ్ నౌక పర్యాటకానికి కేంద్ర నౌకాయాన మంత్రిత్వ శాఖ అడుగులు వేసింది. అందులో భాగంగా ఈ సీజన్లో ఈ నౌక విశాఖకు చేరింది. పర్యాటక సీజన్లో మరో రెండు పర్యాయయాలు ఈ విహార నౌక యాత్రలు విశాఖలో జరుగుతాయి.
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