ETV Bharat / state

1900 మంది పర్యాటకులతో చెన్నై నుంచి విశాఖకు కార్డేలియా క్రూయిజ్ నౌక

ఒక రోజు పాటు విశాఖలో వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి తిరిగి చెన్నైకి వెళ్లేలా నిర్వాహకుల ఏర్పాట్లు - విశాఖ కేంద్రంగా క్రూయిజ్ నౌక పర్యాటకానికి కేంద్ర నౌకాయాన మంత్రిత్వ శాఖ అడుగులు

Cruise Ship Cordelia Arrives In Visakhapatnam
Cruise Ship Cordelia Arrives In Visakhapatnam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cruise Ship Cordelia Arrives In Visakhapatnam : విశాఖకు దేశీయ భారీ విహార నౌక కార్డేలియా చేరుకుంది. చెన్నై నుంచి విశాఖ క్రూయిజ్ నౌక జెట్టికి 1900 మంది పర్యాటక ప్రయాణికులతో వచ్చింది. ఈ పర్యాటకులు ఒక రోజు పాటు విశాఖలో వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి తిరిగి చెన్నైకి వెళ్లేలా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పూర్తి ఫైవ్ స్టార్ ఫెసిలిటీలు ఈ నౌకలో ప్రత్యేకత. విశాఖ కేంద్రంగా క్రూయిజ్ నౌక పర్యాటకానికి కేంద్ర నౌకాయాన మంత్రిత్వ శాఖ అడుగులు వేసింది. అందులో భాగంగా ఈ సీజన్​లో ఈ నౌక విశాఖకు చేరింది. పర్యాటక సీజన్​లో మరో రెండు పర్యాయయాలు ఈ విహార నౌక యాత్రలు విశాఖలో జరుగుతాయి.

కుప్పం రైతుల నిరీక్షణకు తెర - 220 మంది రైతులకు "డీకేటీ పట్టాల" పంపిణీకి మార్గం సుగమం

TAGGED:

VSP 20 25 CRUISE SHIP ARRIVE
CORDELIA CRUISE VISAKHAPATNAM
CORDELIA SHIP VIZAG 2026
CRUISE TOURISM VISAKHAPATNAM
CRUISE SHIP CORDELIA IN VISAKHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.