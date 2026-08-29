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తెలుగు నేర్చుకునేందుకు 'కూల్ఫాబెట్స్' యాప్ - రంజిత్ బృందానికి సీఎం శుభాకాంక్షలు

దేశవిదేశాల్లో ఉండే తెలుగు వారి పిల్లలు మాతృ భాషను సులువుగా నేర్చుకునేలా మొబైల్ యాప్ - కూల్ఫాబెట్స్ పేరుతో యాప్ రూపొందించిన విజయవాడకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు కొల్లు రంజిత్

కూల్ఫాబెట్స్ యాప్‌ విడుదల
కూల్ఫాబెట్స్ యాప్‌ విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 6:31 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 7:00 PM IST

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Coolphabets App For Telugu Learning : దేశవిదేశాల్లో ఉండే తెలుగు వారి పిల్లలు మాతృ భాషను సులువుగా నేర్చుకునేలా సరికొత్త మొబైల్ యాప్, వెబ్ సైట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. విజయవాడకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు కొల్లు రంజిత్ కూల్ఫాబెట్స్ పేరుతో యాప్ రూపొందించారు. కృత్రిమ మేథ సాంకేతికతతో పని చేసే యాప్​ను ఈరోజు ప్రపంచ తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా అధికారికంగా విడుదల చేశారు.

తెలుగు టీచర్ లేని లోటుని భర్తీ చేసేలా : తెలుగును వర్ణమాల నుంచి వాక్య నిర్మాణం వరకూ పూర్తి స్థాయిలో నేర్చుకునేలా ఈ యాప్ పని చేస్తుంది. సులువుగా నేర్చుకోవటంతో పాటు రాసేటప్పుడు మనం చేసే తప్పుల్ని వెంటనే పసిగట్టి చెప్పటం అక్షర దోషాల్ని గుర్తించటం చేతిరాత విషయంలో మార్గనిర్దేశకత్వం చేస్తుంది. ఎంత కరెక్టుగా రాశామనేది స్పష్టంగా చెబుతుంది. పదాల్ని బొమ్మలతో సహా వివరిస్తుంది. విదేశాల్లో ఉండేవారికి తెలుగు టీచర్ లేని లోటుని భర్తీ చేసేలా కూల్ఫాబెట్స్ యాప్ పని చేస్తుందని రూపకర్త రంజిత్ తెలిపారు.

తెలుగు నేర్చుకునేందుకు 'కూల్ఫాబెట్స్' యాప్ (ETV Bharat)

శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు : యాప్ విడుదల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రంజిత్ బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా యాప్ విడుదల చేయటం పట్ల అభినందించారు.

“దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స” అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కీర్తించిన మన తెలుగు భాష మాటల్లోనే కాదు, అక్షరాల్లోనూ తరతరాలకు సజీవంగా నిలవాలి. తెలుగు వైభవం వర్ధిల్లాలి. నేటి డిజిటల్ తరంలో కూడా మన పిల్లలకు తెలుగు చదవడం, తెలుగు అక్షరాలు రాయడం అలవాటు కావాలి. చిన్ననాటి నుంచే అక్షరంపై ఆసక్తి, భాషపై అభిమానం పెంచితేనే మన తెలుగు లిపి భావి తరాల్లో వెలుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా పిల్లలకు ఆటపాటలతో పాటు తెలుగుతో భారతీయ భాషలను చదవడం, రాయడం నేర్పించే ‘Coolphabets’ యాప్‌ను రూపొందించడం అభినందనీయం. కొల్లు రంజిత్, వెంకట్ ఏలేటితో పాటు వారి బృందాన్ని అభినందిస్తున్నాను. తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్బంగా యాప్ విడుదల చేయడం హర్షణీయం. AI సాంకేతికతతో పిల్లల చేతిరాతను పరిశీలించి, అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం అందించేలా ఈ యాప్‌ను రూపొందించడం సంతోషకరం. సాంకేతికత మన భాషకు దూరం చేయకూడదు.మరింత చేరువ చేయాలి. మన భాష, మన లిపి మన సంస్కృతికి చిరునామా. మన తెలుగు జాతికి గుర్తింపు. తేనెలొలుకు తెలుగు భావితరాల్లోనూ చిరస్థాయిగా వెలుగొందాలని కోరుకుంటున్నాను. -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

మరిన్ని ప్రయత్నాలు జరగాలి: తెలుగు లిపిని నేటి తరాలకు మరింత దగ్గర చేసేందుకు రంజిత్ చేసిన ప్రయత్నాన్ని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు ప్రశంసించారు. భాషా పరిరక్షణకు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించారని ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మరిన్ని జరగాలని ఆకాంక్షించారు. పలువురు ప్రముఖులు, ఐఏఎస్ అధికారులు రంజిత్ రూపొందించిన కూల్ఫాబెట్స్ యాప్​ను అభినందిస్తూ సందేశాలు పంపించారు.

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Last Updated : August 29, 2026 at 7:00 PM IST

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