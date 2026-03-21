తెలంగాణలోని ఆ ఊరికి అసలు గ్యాస్ సమస్యే లేదు - ఎందుకో తెలుసా?
ప్రతి ఇంటా సౌర విద్యుదుత్పత్తి - ఈ-కుకింగ్లో భాగంగా ఇండక్షన్ స్టవ్లపై వంటలు - సోలార్ విద్యుత్ను వినియోగించి మిగతాది గ్రిడ్కు పంపుతూ ఆదాయం పొందుతున్న గ్రామస్థులు
Published : March 21, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 9:14 AM IST
Induction Stoves Powered by Solar Electricity : ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా మన దేశంలో వంట గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. సిలిండర్ ఖాళీ అయిన వారే కాకుండా వారితో పాటుగా సిలిండర్లు ఉన్న వారు కూడా టెన్షన్ పడుతున్నారు. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వగ్రామం అయిన నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలంలోని కొండారెడ్డిపల్లి వాసులు మాత్రం నిశ్చింతగా ఉన్నారు. ఇది ముఖ్యమంత్రి ఊరు కదా, సిలిండర్ అయిపోగానే వెంటనే సరఫరా అవుతుందని కాదు వారి ధీమా. అక్కడ అందరి ఇళ్లలో గ్యాస్ పొయ్యికి బదులుగా ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఉండటమే ఇందుకు కారణం. మరి ఈ గ్రామంలో ఇండక్షన్ స్టవ్లే ఎందుకు వాడుతున్నారు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సూర్యఘర్ పథకం వల్ల ఇలా : రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యాక ఈ కొండారెడ్డిపల్లిలో వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులకు నాంది పలికారు. గత రెండు సంవత్సరాల కిందట టీజీ రెడ్కో ఆధ్వర్యంలో పీఎం సూర్యఘర్ పథకం అమలుకు ఈ గ్రామాన్ని మొదట్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేశారు. అయితే ఇక్కడ మొత్తం 514 ఇళ్లు ఉండగా, ప్రతి ఇంటికీ మూడు కిలోవాట్ల సామర్థ్యంతో రూ.10.53 కోట్ల ఖర్చుతో సోలార్ ప్యానెల్స్ బిగించారు. దీనివల్ల ప్రతి ఇంటిపైనా నెలకు 360 కిలోవాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ కరెంట్ను గ్రామస్థులు వారి ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించుకుని, మిగిలిన విద్యుత్తును గ్రిడ్కు పంపించి అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు.
''గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం ఎదురు చూడటం లేదు. గతంలో కనీసం నెలన్నరకో సిలిండర్ వాడేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఇండక్షన్ స్టవ్ వినియోగిస్తున్నాం. వంట గ్యాస్ ఆదా అవుతోంది. సోలార్ పవర్తో ఆదాయమూ వస్తోంది'' - ఇడమోని లక్ష్మమ్మ
ఇండక్షన్ స్టవ్లను వినియోగిస్తున్న 410 కుటుంబాలు : ఒక యూనిట్కు రూ.5.25 చొప్పున ఆయా కుటుంబాలకు చెల్లించేలా అధికారులు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. సోలార్ కరెంట్ను గరిష్ఠంగా వినియోగించుకునేలా ఈ -కుకింగ్ను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికీ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఇండక్షన్ స్టవ్, కుక్కర్లను గత దసరా సమయంలో మంత్రులు, అధికారులు పంపిణీ చేశారు. ప్రస్తుతం 410 కుటుంబాలు ఇండక్షన్ స్టవ్లను పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
దీని వల్ల ఆ గ్రామంలో గ్యాస్ వినియోగం చాలా వరకు తగ్గిందని పలువురు గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. 104 కుటుంబాలు అపోహలతో వాటి వాడకానికి దూరంగా ఉన్నాయని, అందరూ వినియోగించేలా చైతన్యం తెస్తున్నట్లు రెడ్కో అధికారి భాస్కర్ తెలిపారు. అంతేకాదు తాజాగా ఈ గ్రామంలో వ్యవసాయానికీ సోలార్ పంపుసెట్లు బిగింపు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
''ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడాలాంటే మొదట్లో చాలా భయపడ్డాం. కానీ ఇప్పుడు సులువుగా వాడుతున్నాం. మాకు విద్యుత్తు ద్వారా అదనపు ఆదాయం వస్తోంది. వంట గ్యాస్ ఖర్చూ తగ్గింది'' - కడారి లక్ష్మమ్మ
ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడే ముందు జాగ్రత్తలు :
- ఇండక్షన్ కుక్ టాప్లు విద్యుదయస్కాంత శక్తి ద్వారా పాత్ర అడుగు భాగాన్ని త్వరగా హీట్ చేస్తాయి. అంతగా హీట్ అయిన తర్వాత మీరు స్టవ్ మీద బౌల్ని పెట్టి తర్వాత కూరగాయలు, పోపు గింజలు వెతుక్కోవడం చేస్తే అవి మాడిపోతాయి. అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే కావాల్సిన వస్తువులు ముందుగానే రెడీ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకుని వంటలు మొదలు పెట్టాలి.
- అన్ని రకాల పాత్రలనూ ఇండక్షన్ మీద పెట్టి వంట చేయలేము. ముఖ్యంగా వంట చేసే గిన్నెల అడుగు సమానంగా ఉండాలి. అది స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్ మ్యాగ్నెటిక్ పాట్స్ మాత్రమే దీనిపై పని చేస్తాయని మర్చిపోకండి.
- ఈ స్టవ్పై దిగువ భాగంలో మ్యాగ్నెటిక్ లేయర్ ఉన్నప్పుడు మినహా అల్యూమినియం, రాగి, మట్టి, గాజు పాత్రలు ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద వండటానికి పని చేయవు. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైమ్ వాడుతున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మ్యాగ్నెట్ టెస్ట్ చేసి వాడుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
