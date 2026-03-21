తెలంగాణలోని ఆ ఊరికి అసలు గ్యాస్​ సమస్యే లేదు - ఎందుకో తెలుసా?

ప్రతి ఇంటా సౌర విద్యుదుత్పత్తి - ఈ-కుకింగ్‌లో భాగంగా ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లపై వంటలు - సోలార్​ విద్యుత్​​ను వినియోగించి మిగతాది గ్రిడ్​కు పంపుతూ ఆదాయం పొందుతున్న గ్రామస్థులు

Induction Stoves Powered by Solar Electricity (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 9:09 AM IST

Updated : March 21, 2026 at 9:14 AM IST

3 Min Read
Induction Stoves Powered by Solar Electricity : ఇరాన్​ యుద్ధం కారణంగా మన దేశంలో వంట గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. సిలిండర్​ ఖాళీ అయిన వారే కాకుండా వారితో పాటుగా సిలిండర్లు ఉన్న వారు కూడా టెన్షన్​ పడుతున్నారు. అయితే సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి స్వగ్రామం అయిన నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా వంగూరు మండలంలోని కొండారెడ్డిపల్లి వాసులు మాత్రం నిశ్చింతగా ఉన్నారు. ఇది ముఖ్యమంత్రి ఊరు కదా, సిలిండర్​ అయిపోగానే వెంటనే సరఫరా అవుతుందని కాదు వారి ధీమా. అక్కడ అందరి ఇళ్లలో గ్యాస్​ పొయ్యికి బదులుగా ఇండక్షన్​ స్టవ్​లు ఉండటమే ఇందుకు కారణం. మరి ఈ గ్రామంలో ఇండక్షన్​ స్టవ్​లే ఎందుకు వాడుతున్నారు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సూర్యఘర్​ పథకం వల్ల ఇలా : రేవంత్​ రెడ్డి సీఎం అయ్యాక ఈ కొండారెడ్డిపల్లిలో వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులకు నాంది పలికారు. గత రెండు సంవత్సరాల కిందట టీజీ రెడ్కో ఆధ్వర్యంలో పీఎం సూర్యఘర్​ పథకం అమలుకు ఈ గ్రామాన్ని మొదట్లో పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేశారు. అయితే ఇక్కడ మొత్తం 514 ఇళ్లు ఉండగా, ప్రతి ఇంటికీ మూడు కిలోవాట్ల సామర్థ్యంతో రూ.10.53 కోట్ల ఖర్చుతో సోలార్​ ప్యానెల్స్​ బిగించారు. దీనివల్ల ప్రతి ఇంటిపైనా నెలకు 360 కిలోవాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ కరెంట్​ను గ్రామస్థులు వారి ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించుకుని, మిగిలిన విద్యుత్తును గ్రిడ్​కు పంపించి అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు.

కొండారెడ్డిపల్లిలో సోలార్​ ప్యానెల్స్​ (Eenadu)

''గ్యాస్​ సిలిండర్​ కోసం ఎదురు చూడటం లేదు. గతంలో కనీసం నెలన్నరకో సిలిండర్​ వాడేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఇండక్షన్​ స్టవ్​ వినియోగిస్తున్నాం. వంట గ్యాస్​ ఆదా అవుతోంది. సోలార్​ పవర్​తో ఆదాయమూ వస్తోంది'' - ఇడమోని లక్ష్మమ్మ

ఇండక్షన్​ స్టవ్​లను వినియోగిస్తున్న 410 కుటుంబాలు : ఒక యూనిట్​కు రూ.5.25 చొప్పున ఆయా కుటుంబాలకు చెల్లించేలా అధికారులు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. సోలార్​ కరెంట్​ను గరిష్ఠంగా వినియోగించుకునేలా ఈ -కుకింగ్​ను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికీ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఇండక్షన్​ స్టవ్​, కుక్కర్​లను గత దసరా సమయంలో మంత్రులు, అధికారులు పంపిణీ చేశారు. ప్రస్తుతం 410 కుటుంబాలు ఇండక్షన్​ స్టవ్​లను పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగిస్తున్నారు.

దీని వల్ల ఆ గ్రామంలో గ్యాస్​ వినియోగం చాలా వరకు తగ్గిందని పలువురు గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. 104 కుటుంబాలు అపోహలతో వాటి వాడకానికి దూరంగా ఉన్నాయని, అందరూ వినియోగించేలా చైతన్యం తెస్తున్నట్లు రెడ్​కో అధికారి భాస్కర్​ తెలిపారు. అంతేకాదు తాజాగా ఈ గ్రామంలో వ్యవసాయానికీ సోలార్​ పంపుసెట్లు బిగింపు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

''ఇండక్షన్​ స్టవ్​ వాడాలాంటే మొదట్లో చాలా భయపడ్డాం. కానీ ఇప్పుడు సులువుగా వాడుతున్నాం. మాకు విద్యుత్తు ద్వారా అదనపు ఆదాయం వస్తోంది. వంట గ్యాస్​ ఖర్చూ తగ్గింది'' - కడారి లక్ష్మమ్మ

ఇండక్షన్​ స్టవ్​ వాడే ముందు జాగ్రత్తలు :

  • ఇండక్షన్​ కుక్​ టాప్​లు విద్యుదయస్కాంత శక్తి ద్వారా పాత్ర అడుగు భాగాన్ని త్వరగా హీట్​ చేస్తాయి. అంతగా హీట్​ అయిన తర్వాత మీరు స్టవ్​ మీద బౌల్​ని పెట్టి తర్వాత కూరగాయలు, పోపు గింజలు వెతుక్కోవడం చేస్తే అవి మాడిపోతాయి. అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే కావాల్సిన వస్తువులు ముందుగానే రెడీ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకుని వంటలు మొదలు పెట్టాలి.
  • అన్ని రకాల పాత్రలనూ ఇండక్షన్​ మీద పెట్టి వంట చేయలేము. ముఖ్యంగా వంట చేసే గిన్నెల అడుగు సమానంగా ఉండాలి. అది స్టెయిన్​ లెస్​ స్టీల్​, క్యాస్ట్​ ఐరన్​ మ్యాగ్నెటిక్​ పాట్స్​ మాత్రమే దీనిపై పని చేస్తాయని మర్చిపోకండి.
  • ఈ స్టవ్​పై దిగువ భాగంలో మ్యాగ్నెటిక్​ లేయర్​ ఉన్నప్పుడు మినహా అల్యూమినియం, రాగి, మట్టి, గాజు పాత్రలు ఇండక్షన్​ స్టవ్​ మీద వండటానికి పని చేయవు. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్​ టైమ్​ వాడుతున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మ్యాగ్నెట్​ టెస్ట్​ చేసి వాడుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"ఇండక్షన్ స్టవ్" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అసలుకే ముప్పు!

రెండు రోజుల్లోనే గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ అంటూ మోసాలు - సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త ట్రెండ్​

