అరె మామా - కర్రీ పాయింట్​ మూసేశారు - ఇప్పుడెలా?

నగరంలో ఉన్న కర్రీ పాయింట్లకు గ్యాస్​ కొరత - గ్యాస్​ లేక పలు చోట్ల మూసివేసిన నిర్వాహకులు - కర్రీ పాయింట్లపై ఆధారపడిన నిరుద్యోగులు, బ్యాచిలర్లకు తప్పని ఇబ్బందులు

Cooking Gas Shortage curry point in Hyderabad
Cooking Gas Shortage curry point in Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 1:11 PM IST

Curry Point's Closed in Hyderabad : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం వల్ల హైదరాబాద్​లో ఉన్న కర్రీ పాయింట్లు వంట గ్యాస్​ కొరత ఎదుర్కొంటున్నాయి. నగరంలో ఉన్న కర్రీ పాయింట్లు దాదాపుగా మూతపడగా, మరికొన్ని చోట్ల మెనూను సగానికి పైగా తగ్గించారు. ఎక్కడా గ్యాస్​ దొరకకపోవడంతో కొందరు నిర్వాహకులు కట్టెల పొయ్యిపై చేస్తూ పూట గడుపుతున్నారు. ఇక కూకట్​పల్లి, కేపీహెచ్​బీ కాలనీ, అమీర్​పేట్​, ఎస్​ఆర్​నగర్​, ఎల్​బీనగర్​, ఆశోక్​నగర్​, వనస్థలిపురం వంటి పలు ప్రాంతాల్లో వందల సంఖ్యలో కర్రీ పాయింట్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో ఉన్న నిరుద్యోగులు, బ్యాచిలర్లు, ఇతరులు కూడా అధిక శాతం మంది ఈ కర్రీ పాయింట్లపై ఆధారపడుతుంటారు. ఎన్నో కుటుంబాలు దూర ప్రాంతాల నుంచి వలసొచ్చి, కర్రీ పాయింట్లు, క్లౌడ్​ కిచెన్​లు వంటి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు.

''గ్యాస్​ బుక్​ చేసినా దొరకడం లేదు. ఇప్పుడైతే కట్టెల పొయ్యితో నడిపిస్తున్నాం. ఈ గ్యాస్​ కొరత వల్ల మెనూ సగానికి తగ్గించాం. గతంలో రోజూ రూ.2-3 వేల వరకు వ్యాపారం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అన్ని రకాల కర్రీలు లేకపోవడం వల్ల కొనే వారు కూడా తగ్గిపోయారు.'' -రమణ, కర్రీ పాయింట్​ నిర్వాహకుడు

గ్యాస్​ కొరతతో కర్రీ పాయింట్లు క్లోజ్​! : కర్రీ పాయింట్లు, హోటళ్లు, టిఫిన్​ సెంటర్లు, టీ కొట్టు పెట్టుకుని వేలాది కుటుంబాలు ఉపాధి పొందుతున్నాయి. వీటన్నింటి కోసం ఉదయం పెట్టుబడి పెట్టి సాయంత్రానికల్లా కూలి గిట్టుబాటు అయ్యేలా చూసుకుంటారు. దానితో వచ్చిన ఆదాయంతో వారి పిల్లల చదువులు, కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు. కానీ దాదాపు వారం రోజుల నుంచి వాణిజ్య సిలిండర్లు బుకింగ్​ ఆగిపోవడంతో చేసేదేమీ లేక హోటళ్లు బంద్​ పెడుతున్నారు. ఇలా అయితే నగరంలో ఉండే వారి అద్దెలు, విద్యుత్తు, పెట్టుబడి, ఇతరత్రా ఖర్చులన్నీ మీద పడనున్నాయి.

''వంట గ్యాస్​ లేక వారం నుంచి కర్రీ పాయింట్​ను మూసేశాం. బయట కట్టెల ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆ ప్రయత్నం కూడా మానుకున్నాం. ఈ కర్రీ పాయింట్​పై ఆధారపడి బతికే వాళ్లం. ఈ పరిస్థితి ఇలానే ఉంటే చాలా కష్టమవుతుంది. ఇది వదిలేసి ఇతర పనులు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది.''-సుశీల, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ

బ్లాక్​లో గ్యాస్ -​ ధరలు పెంపు : ప్రస్తుతం తలెత్తిన గ్యాస్​ సమస్యల వల్ల కర్రీ పాయింట్లు, హోటళ్లు, ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. నగరంలో రెస్టారెంట్లు మూతపడటంతో జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఆర్డర్లు 50-60 శాతం పడిపోయాయి. కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు అక్రమంగా సిలిండర్లను నిల్వ చేసి, ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారు. దీనిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నగరంలో పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఏదోలా నెట్టుకొస్తుండగా మధ్యరకం, చిన్న హోటళ్ల నిర్వాహకులకు గ్యాస్​ వల్ల ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కొందరు బ్లాక్​లో గ్యాస్​ కొని అల్పాహార పదార్థాల రేట్లు పెంచుతున్నారు. దీంతో ఈ ఇబ్బందులు భరించలేని కొందరు మాత్రం తమ వ్యాపారాన్ని కొన్ని రోజుల వరకు మూసేస్తున్నారు.

గ్యాస్​ సిలిండర్ల కోసం ఎదురుచూపులు : ఓవైపు గ్యాస్​ సిలిండర్​ ధరలు పెరిగి ఆందోళనకు గురి చేస్తుంటే, మరోవైపు ప్రస్తుత అవసరాలకు సిలిండర్​ లభిస్తుందో లేదో అనే భయం వినియోగదారులకు మరింత పెరిగింది. ఇంతకు ముందు బుక్​ చేస్తే రెండు రోజులకే సిలిండర్​ వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు 4-5 రోజులు పడుతుందని, ఇతర మార్గాల ద్వారా అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తుందేమో అని వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బుక్​ చేసుకున్న వినియోగదారులు ఖాళీ సిలిండర్లు తీసుకొని సంబంధిత గ్యాస్​ ఏజెన్సీ గోదాములు, కార్యాలయాల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు.

