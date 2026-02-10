ETV Bharat / state

డీలర్ ఇచ్చాడని తీసుకోకండి - గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు చాలా కీలకం

వంటింటిలోనే ఫ్రిజ్​ సహా పలు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు - గ్యాస్​ లీకైతే సులువుగా మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉండొచ్చంటున్న నిపుణులు

Gas Safety Precautions In Telugu
Gas Safety Precautions In Telugu (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Gas Safety Precautions In Telugu : సాధారణంగా గృహిణులు ఎక్కువగా గడిపేది వంటింటిలోనే. ఇక్కడే గ్యాస్​స్టవ్​తో పాటు ఫ్రిజ్​, ఒవెన్​, మిక్సీ వంటి అనేక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు సైతం అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వంటగదిలో ఉండటంతో గ్యాస్​ లీకేజి సమస్యలు వచ్చే సందర్భాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. లేదంటే మన ప్రాణాలకే ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. అయితే ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో గ్యాస్​ ప్రమాదాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్​గా మారడంతో గ్యాస్​ సిలిండర్ వాడే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, జాగ్రత్తల గురించి ప్రజల్లో చర్చ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్​ వాడకంలో మనం ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సమస్య ఉందని అనిపిస్తే : వంట చేస్తున్న సమయంలో తప్ప ఇతర సమయాల్లో రెగ్యులేటర్​ను ఆఫ్​చేసి ఉంచడమే అత్యంత సురక్షితమని నిపుణులు అంటున్నారు. కొత్త సిలిండర్​కు సీల్​ బిగించి ఉంటుంది. దీన్ని స్టవ్​కు ఫిట్​ చేసే క్రమంలో ఆ క్యాప్​ను ఓపెన్​ చేసి బిగించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ క్యాప్​ తీసిన తర్వాత ఎక్కువ సమయం బిగించకుండా ఉండరాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనితో పాటు క్యాప్​ తీసిన తర్వాత గ్యాస్ లీకవుతుందా లేదా అనే విషయాలను పరిశీలించాలి. ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత డీలర్​ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అధికారిక డీలర్ నుంచి మాత్రమే : సిలిండర్​ను కొనాలంటే కేవలం ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన అధికారిక డీలర్ నుంచి మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే అత్యవసర సందర్భాల్లో పొరిగింటి వారి నుంచి లేదా ప్రైవేటు దుకాణాల నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకుంటే దానిపై సంబంధిత అధికారుల ముద్ర ఉందో లేదో చూసుకోవడం అవసరమని చెబుతున్నారు.​ వివిధ కారణాల వల్ల ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది మాడ్యులర్ కిచెన్​ను డిజైన్​ చేయించుకుంటున్నారు. దీనిలోనే సిలిండర్ పెట్టడానికి ఓ ప్రత్యేక సెల్ఫ్​ను ఏర్పాటు చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా గాలి వెళ్లలేని ప్రాంతంలో సిలిండర్లను పెట్టుకోవడం మంచిది కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. వీటికి బదులుగా స్పేర్ సిలిండర్లను వాడాలి. వీలైతే కిచెన్​ను బాల్కనీలో ఉంచడం మంచిదని అది కూడా వేడి, ఎండ తగలని ప్రాంతంలో గాలి బాగా తగిలే చోట ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.

గడువు తేదీని ఇలా గుర్తించండి : గ్యాస్​ సిలిండర్​ను కొనుగోలు చేసే సందర్భంలో దానిపై ఉండే గడువు తేదీని చూసుకోవటం ఎంతో అవసరం. దీనిలో సిలిండర్​పై ఉండే మూడు కాలర్​లను పరిశీలించాలి. అందులోనూ ఒక కాలర్​పై A, B, C, D అనే నాలుగింటిలో ఏదో ఒక అక్షరాన్ని ముద్రిస్తారు. వీటిలో A అనే అక్షరం ఉంటే ఆ సిలిండర్ కాలపరిమితి జనవరి నుంచి మార్చి. అదే B అని రాస్తే ఏప్రిల్ నుంచి జూన్​. C అని ఉంటే జులై నుంచి సెప్టెంబరు. D అంటే అక్టోబరు నుంచి డిసెంబరు. ఈ అక్షరాలతో పాటు సంవత్సరాన్ని కూడా ముద్రిస్తారు. ఉదాహరణకు C26 అని దానిపై రాసి ఉంటే 2026 లోని జులై నుంచి సెప్టెంబరు​ మధ్యలో దాని గడువు ముగుస్తుందని అర్థం.

తుప్పుపట్టి ఉంటే : సిలిండర్ తీసుకునే ముందు ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు వస్తే సంబంధిత డీలర్లను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం తీసుకున్న సిలిండర్​ పాతపడిపోయి, తుప్పుపట్టి ఉండవచ్చు. ఇలాంటి వాటిని తిరిగి ఇచ్చి కొత్తవాటిని తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. కేవలం సిలిండరుకు మాత్రమే కాకుండా గ్యాస్​పైపునకూ ఎక్స్​పైరీ డేట్​ ఉంటుంది. దీనిని ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారైనా దీనిని మార్చుకోవాలని చెబుతున్నారు.

అలా చేస్తే లీకయ్యే ప్రమాదం : గ్యాస్​ సిలిండర్​ను ఎప్పుడూ నిలబెట్టే ఉంచాలి. దీనిని నేలపై పడుకోబెట్టి తీసుకురావడం వల్ల గ్యాస్​ లీకయ్యే ప్రమాదం ఉండొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సిలిండర్ రెగ్యులేటర్​​, స్టవ్​ రెండింటి వద్ద పైప్ బిగుతుగా ఉందో లేదో అనే విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సరిచూసుకోవాలి. స్టవ్​ బర్నర్స్ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి గ్యాస్​ లీకయ్యే సమయాల్లోనూ ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. దీనిని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది. వంటగదిలో వేడి నిల్వ ఉండకుండా బయటకు వెళ్లేందుకు చిమ్నీలు, ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్లు ఆన్​ చేసి ఉంచాలని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇవి అందుబాటులో లేకపోతే కనీసం తలుపులు, కిటికీలైనా తెరిచి ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ఫిర్యాదుల కోసం : ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ అత్యవసర పరిస్థితులకు హెల్ప్​లైన్​ 1906కు కాల్​ చేయవచ్చు. హెచ్​పీ, ఇండియన్​​, భారత్​ గ్యాస్​కు సంబంధించిన బుకింగులు, సాధారణ ఫిర్యాదులు, సందేహాల కోసం టోల్​ఫ్రీ నంబరు 1800 2333 555ను సంప్రదించవచ్చు.

