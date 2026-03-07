ETV Bharat / state

యుద్ధం ఎఫెక్ట్​ : మారిన గ్యాస్‌ బుకింగ్​ విధానం - ఆ గడువు పూర్తయితేనే మరో సిలిండర్

పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు - శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన పెంచిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు - గ్యాస్​ బుకింగ్​పై కొత్త విధానం అమలు

Cooking Gas Prices Increases in Telangana
Cooking Gas Prices Increases in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gas Prices Increases in Telangana : ఇరాన్​-ఇజ్రాయెల్​ మధ్య యుద్ధం కారణంగా తాజాగా వంట గ్యాస్​ బుకింగ్స్​ పెరుగుతుండటంతో ఆయిల్​ కంపెనీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. గ్యాస్​ కొరత వస్తుందనే నేపథ్యంలో గ్యాస్​ బుకింగ్​పై కొత్త విధానాన్ని అమలులోకి తెచ్చాయి. డబుల్​ సిలిండర్​ ఉన్న వారికి డెలివరీ అయిన నెల రోజుల తర్వాత, అలాగే సింగిల్​ సిలిండర్​ ఉన్న వారికి 21 రోజుల తర్వాత మరో సిలిండర్ బుక్​ చేసుకునేలా గడువు విధించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ప్రధాన గ్యాస్​ ఏజెన్సీలు సిలిండర్​ సరఫరా చేస్తుంటాయి. హనుమకొండ జిల్లాలో సాధారణంగా రోజుకు 300 నుంచి 400 వరకు బుకింగ్​లు​ అయ్యేవి. కానీ తాజాగా జరుగుతున్న పరిణామాల కారణంగా వీటి సంఖ్య 500 నుంచి 600కు పెరిగింది. మరికొద్ది రోజుల్లో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ రంగ కంపెనీల వెబ్​సైట్​లపై సైతం బుకింగ్​ ఒత్తిడి పెరగడంతో ఆయా కంపెనీలు వారి సాఫ్ట్​వేర్​లో మార్పులు చేయనున్నాయి.

  • గ్యాస్​ సిలిండర్​ అవసరం లేకపోయినా కూడా కొంతమంది ముందస్తు కోసం గ్యాస్​ బుకింగ్​ చేయడంతో సరఫరా వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. దీనిని నియంత్రించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
  • గృహ సిలిండర్లు వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించకూడదు. రెస్టారెంట్లతో పాటు, పలు హోటళ్లు, చిరు వ్యాపారులు అనధికారికంగా వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో నిల్వ ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనిపై నిఘా ఉంచాలి.
  • ఇరాన్​-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం​ కారణంగా ఇటీవల గ్యాస్​ సిలిండర్లు బుకింగ్​ చేసే వారి సంఖ్య రెట్టింపయ్యే అవకాశం ఉండటం వల్ల ఇది వరకు 4-5 రోజుల్లో సరఫరా చేయగా, అది ఇప్పుడు పది నుంచి పదిహేను రోజులు పట్టనుంది.
  • గ్యాస్​ వినియోగదారులు ఈకేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి. లేదంటే సిలిండర్​ సరఫరా నిలిచిపోతుంది. ఆధార్​ కార్డు డీలర్​కు చూపించి, ఆన్​లైన్​లో అప్​డేట్​ చేయించుకోవాలని డీలర్లు తెలుపుతున్నారు.
  • సిలిండర్​ డెలివరీ సమయంలో ఓటీపీ సంఖ్యను బాయ్స్​కు తప్పనిసరిగా చెప్పాలి. ఈ రెండు పాత విధానాలే అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కంపెనీల ఉన్నతాధికారులు స్పష్టంగా ఆదేశాలిచ్చారు.

ఇవి గమనించండి :

  • అవసరం ఉంటేనే బుకింగ్​ చేయాలి.
  • డెలివరీ తేదీని నమోదు చేసుకోవాలి.
  • ఏవైనా సమస్యలుంటే గ్యాస్​ ఏజెన్సీలను సంప్రదించాలి.
  • ఆన్​లైన్​ లేదా మొబైల్​ ద్వారా బుకింగ్​ చేసేప్పుడు గడువు పూర్తయిందో లేదో పరిశీలించుకోవాలి.

పొదుపుగా వినియోగించమని సూచనలు : రాష్ట్రంలో కోటి 30 లక్షలకు పైగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ప్రతి నెలా 58 లక్షల నుంచి 60 లక్షల వరకు గృహ వినియోగ సిలిండర్లు సరఫరా అవుతున్నాయి. అంటే రోజుకు సగటున దాదాపు రెండు లక్షల సిలిండర్లు వినియోగదారుల ఇళ్లకు చేరుతున్నాయి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ సంస్థలు ఉపయోగించే కమర్షియల్ సిలిండర్లు ప్రతి నెలా దాదాపు 7 లక్షలు సరఫరా అవుతున్నాయి. ఇక పరిశ్రమల అవసరాల కోసం బల్క్ ఎల్​పీజీ వినియోగం కూడా ప్రతి నెలా సుమారు 20 వేల నుంచి 22 వేల టన్నులు వినియోగిస్తున్నాయి. ఆటో రిక్షాలు, వాణిజ్య వాహనాలు ఉపయోగించే ఆటో ఎల్​పీజీ వినియోగం కూడా నెలకు 9 వేల నుంచి 10 వేల టన్నుల వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో గ్యాస్‌ను అత్యంత పొదుపుగా వినియోగించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

ఎల్​పీజీ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్!​ - ఇంటివద్దే ఈకేవైసీ

ఇంట్లో సిలిండర్​ త్వరగా ఖాళీ అవుతోందా? - ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్​ పాటిస్తే మరిన్ని ఎక్కువ రోజులు!

TAGGED:

DOMESTIC LPG CYLINDER PRICES RISE
DOMESTIC LPG CYLINDER HIKE
LPG PRICE HIKED 60 RUPEES
రాష్ట్రంలో పెరిగిన వంట గ్యాస్​ ధరలు
COOKING GAS PRICES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.