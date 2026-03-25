ఘనంగా ఏయూ 91, 92వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు - ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న గవర్నర్

విశాఖలో ఘనంగా ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ 91, 92వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు - ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ - 100 ఏళ్ల వేడుక చేసుకుంటున్న ఏయూ ఎందరో జీవితాలు వెలుగునిచ్చిందని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:51 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 8:59 PM IST

Convocation Celebrations at Andhra University in Visakha: ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ ఎందరో గొప్ప వ్యక్తులను దేశానికి ఇచ్చిందని గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ అన్నారు. ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయంలో 91వ, 92వ స్నాతకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. బీచ్ రోడ్​లోని ఏయూ కన్వెన్షన్​లో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. 2022 డిసెంబరులో నిర్వహిస్తామని ప్రకటించిన కార్యక్రమం పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ ఎట్టకేలకు బుధవారం సాగరతీరంలోని ఏయూ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో జరిగింది. గవర్నర్, వర్సిటీ ఛాన్స్‌లర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ఏయూ పూర్వ విద్యార్థి, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వైస్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు తల్లావజ్ఞుల పతంజలి శాస్త్రికి గౌరవ డాక్టరేట్లు జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అందించారు. 2022 సంవత్సరానికి గాను జియో ఇంజినీరింగ్ ఆచార్యులు పి.జగదీశ్వరరావు, సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ఆచార్యులు సీఎన్వీ సత్యనారాయణ రెడ్డిలకు బెస్ట్ రీసెర్చ్ అవార్డులను అందించారు. అనంతరం రీసెర్చ్ మెడల్స్ 17 మందికి ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ఎందరో గొప్ప వ్యక్తిలని దేశానికి ఇచ్చిందని సర్వేపలి రాధాకృష్ణ లాంటివారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ముద్దుబిడ్డలేనని అన్నారు. 100 ఏళ్ల వేడుక చేసుకుంటున్న ఏయూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో జీవితాలు వెలుగునిచ్చిందని చెప్పారు. యూనివర్సిటీలు రాజకీయాలు అతీతంగా ఉండాలని విద్యాబుద్ధులను చక్కటి క్రమశిక్షణ అలవాటు చేయాలని అన్నారు. బయట వ్యక్తులు ఎవరూ యూనివర్సిటీలోకి రాకుండా నిర్వాహకులు పటిష్టమైన ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు.

యుద్దాలు, ఆయిల్ ధరలు పెరుగుదల ఆర్ధికంగా ఇబ్బందులు తెస్తున్నాయని డాక్టరేట్ గ్రహీత డాక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు. కానీ ప్రపంచంలో 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక ప్రగతిగల దేశంగా భారత్ నిలుస్తొందని అన్నారు. వచ్చే నెల 26 న ఏయూ శతాబ్ది వేడుక ఘనంగా నిర్వహిస్తామని ఏయూ వీసీ రాజశేఖర్ అన్నారు. వారం ముందు నుంచి అన్ని అనుబంధ కాలేజీలలో శతాబ్ది వేడుక నిర్వహించాలని కోరారు. ఏయూ విద్యా పరంగా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని వీసీ చెప్పుకొచ్చారు.

బంగారు పతకాలు అందుకున్న యువతులు: ఆంధ్ర యూనివర్శిటీ స్నాతకోత్సవ వేడుకల వేళ ప్రతిభావంతులైన యువతులు మెరిశారు. స్నాతకోత్సవంలో అతిరథ మహారథుల చేతుల మీదుగా బంగారు పతకాలు అందుకున్నారు. కొందరు నాలుగేసి చొప్పున బంగారు పతకాలు సాధించారు. మరికొందరు 15కు పైగా పురస్కారాలతో సత్తా చూపారు. ఈ స్ఫూర్తితో తమ జీవితంలో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తామని బంగారు పతకాల విజేతలు తెలిపారు.

