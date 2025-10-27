ETV Bharat / state

మీకు తెలుసా? : పూరీలు వేయించిన నూనెతో లారీలు నడుస్తాయి - వాడేసిన ఆయిల్​తో బండ్లు పరుగెడతాయి

ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ నిర్వహించిన ఈట్ రైట్ అనే పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన రుకో కార్యక్రమం - వినియోగించిన వంట నూనెలను లీటరుకు రూ.65 చొప్పున కొనుగోలు - బయోడీజిల్​ ప్లాంట్ల ద్వారా రీసైకిల్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 10:50 AM IST

Biodiesel Production Through Cooking Oil : చాలా వరకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల వారు లాభాపేక్షతో ఒకసారి వినియోగించిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వినియోగిస్తుంటారు. మనం కూడా ఇంట్లో కొన్ని అత్యవసర సందర్భాల్లోనూ ఇదే మాదిరిగా వినియోగించిన నూనెను వాడతాం. సాధారణంగా వంటలో ఒకసారి వినియోగించిన నూనె, రెండోసారి వినియోగిస్తే అనేక అనారోగ్యాలకు గురవుతాం. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయినా ఆచరించాలంటేనే చాలా కష్టం.

మరి ఈ విధంగా వంటకోసం వినియోగించిన నూనెను ఊరికే పారెయ్యలేము. కనుక ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికే ప్రభుత్వం గతంలోనే ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. లీటరు వినియోగించిన నూనెకు రూ.65 చెల్లిస్తోంది. ఎన్నో రెస్టారెంట్లు, ముఖ్యంగా బళ్లపై వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ విషయం తెలియక ప్రజల అనారోగ్యాలకు కారకులు అవుతున్నారు.

వాడేసిన నూనెతో బయోడీజిల్​ : పూరీలు వేయించిన నూనెతో లారీలు నడుస్తాయి. బజ్జీలు, వడలు వేసిన నూనెతో బస్సులు, బండ్లు వడివడిగా పరుగెడతాయి. అదెలా అనుకుంటున్నార? భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల సంస్థ (ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ) ఈట్ రైట్ అనే పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన రుకో (రీపర్పస్ యూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్)తో దీన్ని సాధ్యం చేసింది. వాడేసిన నూనెలను బయోడీజిల్​గా మార్చి, ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు నడుం బిగించింది. ఈ రుకో కార్యక్రమాన్ని ఎడ్యుకేషన్​, ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్, ఇకో సిస్టం నినాదంతో 'ట్రిపుల్ ఈ' పేరుతో నిర్వహిస్తున్నారు.

నియంత్రించేందుకు రుకో కార్యక్రమం : ఒకసారి వంట కోసం కాచిన నూనెను పదే పదే వినియోగిస్తే తీవ్ర దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల అధిక రక్తపోటు, కాలేయ వ్యాధులు, క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు సోకే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని నియంత్రించేందుకు 'ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ' 2018లో 'రుకో' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.

దేశంలోని 16 రాష్ట్రాల్లో అమలు : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రెస్టారెంట్లలో వంటల కోసం వినియోగించిన నూనెను సేకరించి, వాటిని బయోడీజిల్​గా మార్చే ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. ప్రస్తుతం దీనిని దేశంలోని 16 రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తోంది. తెలంగాణలో ఈ మధ్యే దీనిపై అవగాహన పెరుగుతోంది.

500 రెస్టారెంట్ల నుంచి వేల లీటర్ల నూనె సేకరణ : వైద్యారోగ్యశాఖ పరిధిలో ఆహార భద్రత తనిఖీ విభాగం, జీహెచ్​ఎంసీ ఏజెన్సీలను నియమించి దాదాపు 500 రెస్టారెంట్ల నుంచి వేల లీటర్ల వాడిన నూనెను సేకరించి బయోడీజిల్ ప్లాంట్లకు తరలిస్తోంది. త్వరలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ రుకో కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. వంట నూనెను రీసైకిల్ చేసే బయోడీజిల్ పరిశ్రమలు ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్, వరంగల్ ప్రాంతాల్లో రెండు, మూడు ఏర్పాటయ్యాయి.

లీటరుకు రూ.65 చొప్పున చెల్లిస్తారు : రెస్టారెంట్లలో వాడిన నూనెలను ప్రభుత్వ లైసెన్స్​డ్ ఏజెన్సీలకు ఇస్తే వారు బయోడీజిల్ ప్లాంట్లకు తరలిస్తారు. ప్రతి లీటరుకు రూ.65 చెల్లిస్తున్నారు. కనీసం 50 లీటర్ల నూనె ఉంటే తామే వచ్చి తీసుకెళ్తామని హైదరాబాద్​లోని ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడు ఫణీంద్రగౌడ్ తెలిపారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల వారు రుకోలో చేరాలంటే జీహెచ్​ఎంసీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి భానును 83283 78502 నంబరులో సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు.

