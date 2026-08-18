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తెలంగాణలో 22(a) నిషేధిత భూముల వివాదం - ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాల ఫైర్

హైదరాబాద్‌ చుట్టూ వేల ఎకరాలను అక్రమంగా లాక్కుంటున్నారన్న ఈటల రాజేందర్ - రెవెన్యూ మినిస్టర్‌ రాబరీ మినిస్టర్‌గా మారారన్న ఎమ్మెల్యే ఏలేటి - మంత్రి పొంగులేటి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలన్న హరీశ్​రావు

22(a) Prohibited Lands in Telangana
Etela Rajender, Malkajgiri MP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 2:38 PM IST

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22(a) Prohibited Property List Conflict in Telangana : హైదరాబాద్‌ చుట్టూ వేల ఎకరాలను 22(a)లో చేర్చి అక్రమంగా ఈ కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం లాక్కుంటోందని మల్కాజి​గిరి బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్​ ఆరోపించారు. దీంతో రూ.పది లక్షల కోట్లు సమకూర్చుకోవాలని కాంగ్రెస్ నేతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. భూములపైన రేవంత్ రెడ్డి డాక్టరేట్ చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. బడంగ్​పేట్ మున్సిపాలిటీలో 5 తరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న వాళ్ల ఆస్తిని ప్రభుత్వ భూమి అని గుంజుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పేదల నుంచి భూములు లాక్కుని భూమాఫియాకు కట్టబెట్టే కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ధరణి పోయినా ప్రభుత్వం భూములు లాక్కునే ధోరణి మారలేదని మండిపడ్డారు.

బీఆర్​ఎస్ పార్టీ భూదందా : గతంలో బీఆర్‌ఎస్‌ కూడా కంచే చేను మేసినట్లు భూదందా చేసిందని, కేసీఆర్‌ భూమాఫియాకు కట్టబెట్టిన భూములను రేవంత్‌రెడ్డి సర్కార్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ చేసుకుంటోందని ఈటల ఫైర్​ అయ్యారు. గతంలో బీఆర్​ఎస్ పార్టీ భూదందాలో సంపాదించిన డబ్బును హుజూరాబాద్‌ ఉప ఎన్నికలో ఖర్చు చేశారని, గల్ఫ్‌ ఆయిల్‌ కంపెనీ భూములు ఫీనిక్స్‌ కంపెనీ మీదుగా చేతులు మారిందని తెలిపారు. రూ.20 వేల కోట్ల విలువైన భూమిని హానర్‌ హోమ్స్‌ పేరిట విల్లాలు కట్టి అమ్ముతున్నారని ఈటల వ్యాఖ్యానించారు.

కోహెడలో 70 ఏళ్ల క్రితం పట్టాలు ఇచ్చిన భూములను ఇటీవల ప్రభుత్వం లాక్కుందన్న ఈటల రాజేందర్,​ అసైన్డ్‌ భూములకు కూడా పట్టా భూములకు ఇచ్చినట్లే పరిహారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్‌ చుట్టూ వేల ఎకరాలను అక్రమంగా లాక్కుంటున్నారని ఆరోపించారు. గతంలో కొంత భూమిని ప్రభుత్వమే పరిశ్రమల కోసం కేటాయించిందని ఎంపీ ఈటల గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వమే లేఅవుట్లు వేసి విక్రయించిన వాటిని కూడా నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారని విమర్శలు గుప్పించారు. రైతులు దశాబ్దాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూములను లాక్కుంటున్నారన్న ఆయన, గతంలో కేసీఆర్‌ చేసిన దానికంటే రేవంత్‌ రెడ్డి రెండడుగులు ముందుకెళ్లారని అన్నారు.

బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా? : ప్రజల ఆస్తిని కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వం బ్రోకరిజం చేస్తుందని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి రాబరీ మినిస్టర్‌గా మారారని ఆరోపించారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి మంత్రి కాక ముందు ఆ తర్వాత ఆస్తులు ఎంతో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫీనిక్స్ కంపెనీ నుంచి రూ.15వేల కోట్ల భూమి పొంగులేటి కంపెనీకి బదలాయింపు జరిగిందన్నారు. హైటెక్ సిటీలో రాఘవ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌కు ఫీనిక్స్‌ కంపెనీ భూమి బదిలీ వాస్తవం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. వీటన్నింటిపై అన్ని ఆధారాలతో వస్తానని బహిరంగ చర్చకు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సిద్దమా? అని సవాల్ విసిరారు.

దోచుకున్నది దాచుకోవడానికే విదేశీ యాత్ర? : నిషేధిత భూముల విషయంలో లోకాయుక్తా, గవర్నర్​లతో పాటుగా ఈడీ, సీబీఐలకు కూడా ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు ఏలేటి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దోచుకున్న సొమ్మును దాచుకోవడానికే విదేశీ యాత్రకు వెళుతున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ మధ్య చీకటి ఒప్పందం ఉందన్నారు. 22(a) నిషేధిత జాబితాలో భూములను చేర్చి క్షమాపణ చెబితే సరిపోదని, పొంగులేటి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలన్నారు. చేసిందంతా చేసి మంత్రి దిగివచ్చి క్షమాపణలు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. బ్యాంకు లోన్లు తీసుకుని ఇళ్లు కట్టుకున్న భూములను కూడా 22(a)లో చేర్చారని, రాష్ట్రప్రభుత్వం రియల్‌ ఎస్టేట్ మాఫియాలాగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. నిషేధిత జాబితాలో చేర్చిన భూములపై హౌస్ కమిటీ వేయాలని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన భూ బదలాయింపులపై విచారణ జరపాలని ముఖ్యమంత్రి సీబీఐకి లేఖ రాయాలన్నారు.

పొంగులేటి రాజీనామా చేయాలి : తెలంగాణలో 22(a) పేరిట లక్షల మందిని ఆగం చేసిన రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తక్షణమే నైతిక బాధ్యత వహించి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు డిమాండ్ చేశారు. దరఖాస్తులు లేకుండా ఎలాగైతే నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారో అలానే వాటిని తక్షణమే తొలగించాలన్నారు. మల్కాజిగిరిలో 22(a) నిషేధిత భూముల బాధితులతో సమావేశమైన హరీశ్ రావు ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు శిక్ష? అని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు తన చేతిలోకి రావాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్వయంగా అధికారులను ఆదేశించి రాత్రికి రాత్రే ఈ ఆస్తులను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టించారని ఆరోపించారు. అసలు నిషేధిత జాబితాలో భూములను పెట్టాలని చెప్పింది ఎవరు? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? తక్షణమే తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు. లక్షలాది అపార్ట్‌మెంట్లు, ఇళ్లు, ప్లాట్లను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారని, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 7,500, మేడ్చల్ జిల్లాలో 6 వేల ఎకరాల ప్రైవేటు ఆస్తులను బ్లాక్ చేశారని మండిపడ్డారు.

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