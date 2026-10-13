మృతుల జాబితాలో బతికున్న ఓటర్లు - సర్వే చేయకుండానే తప్పుడు రిపోర్టు
SIR Process in Telangana : బతికున్న ఓటర్లను పలువురు బీఎల్వోలు మృతుల జాబితాలో చేర్చారు. సర్వే చేయకుండానే ఓటర్లు ఇంట్లో ఉండట్లేదంటూ రిపోర్టు ఇచ్చారు. దీనిపై బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 9:29 AM IST
SIR Process in Telangana : ఓటరు సర్వేలో (SIR) కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించడంతో అర్హులైన ఓట్లు తొలగిపోయాయి. కొందరైతే తమకు నచ్చినట్లుగా ఓట్లను రద్దు చేశారు. బతికున్న ఓటర్లను చనిపోయిన వారి జాబితాలో చేర్చారు. అసలు ఎటువంటి సర్వే చేయకుండానే, ఓటర్లు ఇంట్లో ఉండట్లేదంటూ నివేదిక ఇచ్చారు. ఫలితంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని మూడు జిల్లాల పరిధిలోగల 28 నియోజకవర్గాల్లోని 1.14 కోట్ల ఓటర్లలో 43 లక్షల మంది ఓట్లు (37.3 శాతం) తొలగిపోయాయి. దాంతో చాలా ప్రాంతాల్లో ఓటరు సర్వే బాధితులు కనిపిస్తున్నారు. మేము బతికున్నా చంపేశారంటూ కొందరు, స్థానికేతరులను చేశారని మరికొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ ఓట్లను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇవిగో ఉదాహరణలు
"భోలక్పూర్ ఇందిరానగర్ పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధిలో 40 ఏళ్లుగా సొంతింటిలో నివసిస్తున్నాం. మా ఇంట్లో నా ఓటుతోపాటు ఉన్న మరో మూడు ఓట్లు తీసేశారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను మేమే స్వయంగా తెప్పించుకున్నాం. వివరాలు నింపి మా పక్క వీధిలో ఉండే బీఎల్వో హర్షవర్దన్కు ఫోన్ చేశాం. ఒకసారి కాదు, ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల స్వీకరణ గడువు ముగిసే వరకు 20 సార్లకుపైగా ఫోన్ చేసినా ఎటువంటి స్పందన లేదు. ఉద్దేశపూర్వకంగా మా ఓట్లను అన్ ట్రేసబుల్ కేటగిరీలో పెట్టి రద్దు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోమంటున్నారు. ముందు ఉన్న ఓట్లను తొలగించడం ఎందుకు? ఇప్పుడు మళ్లీ అప్లై చేసుకొండని చెప్పడం ఎందుకు?" - నరేష్
"మా నాన్నమ్మకు 2002లో ఓటు హక్కు ఉంది. ఆమె వివరాలతో నేను ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని పూర్తి వివరాలతో నింపి సమర్పించాను. అయినప్పటికీ పేరు సరిపోలట్లేదనే కారణంతో నా ఓటును తొలగించారు" -అమీనా బీ, ముషీరాబాద్
"నా భర్త అబ్దుల్ కరీం డ్రైవరుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. పని నిమిత్తం వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ఆ విషయాన్ని బీఎల్వోకు తెలియజేసి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను నింపి జాగ్రత్తగా సమర్పించాను. అయినప్పటికీ నా భర్తను చనిపోయిన వ్యక్తుల జాబితాలో చేర్చి ఓటును అన్యాయంగా తొలగించారు" -జస్పీం ఉన్నీసా, ముషీరాబాద్
షేక్ మహమ్మద్ వయసు 68 ఏళ్లు. ఎన్నో ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అన్ని వివరాలతో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని నింపి బీఎల్వోకు సమర్పించానన్నారు. అయినా తన ఓటును రద్దు చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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