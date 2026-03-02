పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత - తెలంగాణ పౌరుల కోసం కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - తెలంగాణ పౌరులకు దిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు 9871999044, 9958322143, 9910014749, 9643723157
Published : March 2, 2026 at 3:19 PM IST
Control Room Set up for Telangana Citizens : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ పౌరుల సహాయం కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు దీన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విదేశాంగశాఖ, సంబంధిత భారత రాయబార కార్యాలయాలతో తెలంగాణ భవన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌరులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైతే కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించాలని అధికారులు కోరారు.
In view of the prevailing situation in certain Middle East (West Asia) countries, Hon’ble Chief Minister Shri @revanth_anumula has directed continuous monitoring and coordination to safeguard the interests of #Telangana citizens.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) March 2, 2026
Senior officials at Telangana Bhavan, New Delhi… pic.twitter.com/V3EieqOcUJ
సంప్రదించాల్సిన కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్లు ఇవే : -
- 9871999044
- 9910014749
- 9958322143
- 9643723157
ఇరాన్, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం