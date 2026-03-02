పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత - తెలంగాణ పౌరుల కోసం కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు

ETV Bharat / state

Control Room Set up for Telangana Citizens
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Control Room Set up for Telangana Citizens : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్​లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ పౌరుల సహాయం కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు దీన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విదేశాంగశాఖ, సంబంధిత భారత రాయబార కార్యాలయాలతో తెలంగాణ భవన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌరులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైతే కంట్రోల్ రూమ్​ను సంప్రదించాలని అధికారులు కోరారు.

సంప్రదించాల్సిన కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్లు ఇవే : -

  • 9871999044
  • 9910014749
  • 9958322143
  • 9643723157

ఇరాన్‌, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం

IRAN WAR
CONTROL ROOM IN TELANGANA BHAVAN
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత
CONTROL ROOM SET UP FOR TELANGANA

