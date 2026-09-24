గోల్డెన్ జూబ్లీ బిల్డింగ్ : రూ.30 కోట్లకు టెండర్ వేసి - రూ.50 కోట్లు కొట్టేశారు!
జేఎన్టీయూ యాభై వసంతాలకు గుర్తుగా నిర్మించిన గోల్డెన్ జూబ్లీ భవన నిర్మాణంలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయి. 23శాతం లెస్తో రూ.30.80కోట్లకు ఒక కాంట్రాక్టర్ టెండర్ దక్కించుకుని, రెండున్నరేళ్లలో నిర్మాణం పూర్తిచేసి రూ.50కోట్ల బిల్లులు తీసుకున్నారు.
Published : September 24, 2026 at 12:49 PM IST
JNTU Campus in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని జేఎన్టీయూ క్యాంపస్లో యాభై వసంతాలకు గుర్తుగా నిర్మించిన గోల్డెన్ జూబ్లీ భవన నిర్మాణంలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయన్న అంశంలో విజిలెన్స్ విభాగం అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. దానికి సంబంధించిన ఫైళ్లపై వివరాలను ఆరా తీస్తున్నారు. రూ.30 కోట్లతో నిర్మిస్తామంటూ కాంట్రాక్టు తీసుకున్న గుత్తేదారులు నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి రూ.50 కోట్లు ఖర్చయ్యిందంటూ అదనంగా ఏకంగా రూ.20 కోట్లు తీసుకున్నారంటూ యూనివర్సిటీలోని కొందరు విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇటీవల ఫిర్యాదు చేయడంతో విజిలెన్స్ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
ఏకంగా రూ.50 కోట్ల బిల్లులు
జేఎన్టీయూ 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా చిరస్మరణీయ భవనం నిర్మించాలంటూ ఐదేళ్ల క్రితం అప్పటి వైస్ ఛాన్స్లర్, రిజిస్ట్రార్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రూ.50 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రణాళికలను కూడా రూపొందించారు. జీఎస్టీ, లేబర్సెస్లను మినహాయించుకుని రూ.40 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని టెండర్లను ఆహ్వానించారు. 23 శాతం లెస్తో రూ.30.80 కోట్లకు ఓ కాంట్రాక్టర్ ఈ భవన నిర్మాణ టెండర్ను దక్కించుకున్నారు. రెండున్నరేళ్లలో నిర్మాణం పూర్తి చేసి, ఏకంగా రూ.50 కోట్ల బిల్లులను వర్సిటీ నుంచి తీసుకున్నారు.
లోపాయికారీ ఒప్పందాలతో
భవన నిర్మాణం అంచనా వ్యయాన్ని లెక్కగట్టేటప్పుడే యూనివర్సిటీలోని ఇద్దరు ఉన్నతాధికారులు కాంట్రాక్టర్తో లోపాయికారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని పెద్దఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీలు, ఇతర ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భవన నిర్మాణాలు చేపట్టేప్పుడు కాంట్రాక్టర్లు టెండర్ ధర కంటే గరిష్ఠంగా 10 శాతం వరకు మాత్రమే తక్కువ ధరను కోట్ చేస్తారు.
ఇందుకు భిన్నంగా సదరు గుత్తేదారు చాలా మేరకు అంటే 23 శాతం లెస్సుతో (9.20 కోట్ల తక్కువకు) భవన నిర్మాణం పూర్తి చేస్తానని ముందుకు వచ్చి టెండరు దక్కించుకున్నారు. భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యాక అదనంగా రూ.9.20 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. మొత్తం రూ.40 కోట్లతో భవనం పూర్తి చేశారు. అనంతరం మరో రూ.10 కోట్ల వరకు జీఎస్టీ, లేబర్ సెస్ తదితరాలంటూ రూ.50 కోట్లు వ్యయాన్ని లెక్కల్లో చూపించారు.
కాంట్రాక్టర్కు అదనంగా రూ.9.20 కోట్ల బిల్లుల చెల్లింపు వ్యవహారంలో మాజీ ఉన్నతాధికారి, ఆర్థిక విభాగం అధికారి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారన్నది జేఎన్టీయూలోని ప్రధాన ఆరోపణ.
ఏడాది పాటు ఖాళీ తర్వాతే తరగతి గదులకు వినియోగం
గోల్డెన్ జూబ్లీ భవనం నిర్మించిన అనంతరం వీసీ, రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను కొత్త భవనంలోకి మార్చాలని అనుకున్నారు. భవనం లోపల కొన్ని గదులను అధికారులు పరిశీలించగా అవి వైస్ ఛాన్స్లర్, రిజిస్ట్రార్ ఛాంబర్లకు అనుకూలంగా లేవని తేల్చారు. దీంతో ఏడాది పాటు భవనాన్ని అలానే వినియోగించకుండా ఖాళీగా ఉంచారు. ప్రస్తుత వీసీ ప్రొఫెసర్ టీకేకే రెడ్డి ఈ భవనాన్ని సద్వినియోగం చేసేందుకు వీలుగా స్వల్ప మార్పులు చేయించి విద్యార్థులకు తరగతి గదులు, ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయించారు.
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