యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్లో ముందడుగు - 100 కి.మీ.కు డీపీఆర్ తయారీకి టెండర్లు
డీపీఆర్ తయారీకి గుత్తేదారు సంస్థ ఎంపిక - 100 కి.మీ.కు ఏడాదిలో సిద్ధం కానున్న డీపీఆర్ - ఇరువైపులా పూర్తిగా సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణం
Contractor selected to prepare DPR for access control corridor from Muppavaram to Kaza : చెన్నై నుంచి కోల్కతా జాతీయ రహదారిలోప్రకాశం జిల్లా ముప్పవరం నుంచి గుంటూరు జిల్లాలోని కాజ వరకు 100 కిలోమీటర్ల మేర యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్గా మార్చే ప్రాజెక్ట్లో ముందడుగు పడింది. దీనికి డీపీఆర్ (సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక) తయారీకి టెండర్లు ఆహ్వానించగా, భోపాల్కు చెందిన ఎల్.ఎన్.మాలవ్య సంస్థ బిడ్ను దక్కించుకుంది. ఏడాదిలోనే డీపీఆర్ సిద్ధం చేయనున్నారు.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని కోడూరు నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో ముప్పవరం వరకు నిర్మిస్తున్న యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే (బెంగళూరు-అమరావతి హైవే) ద్వారా వచ్చే వాహనాలు ముప్పవరం వద్ద చెన్నై నుంచి కోల్కతా హైవే (NH-16)లోకి కలుస్తాయి. అదే విధంగా చెన్నై వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కూడా మున్ముందు కలుస్తాయి. దీంతో ముప్పవరం నుంచి గుంటూరు, విజయవాడ వైపు రద్దీ పెరగనుంది. సాఫీగా ప్రయాణం సాగేందుకు వీలుగా ముప్పవరం నుంచి కాజ దాటిన తర్వాత విజయవాడ బైపాస్ వరకు ఇప్పుడు ఉన్న హైవేని యాక్సెస్ కంట్రోల్గా కారిడార్గా మార్చాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
కేవలం 7-8 గంటల్లోనే బెంగళూరు నుంచి అమరావతికి: ముప్పవరం నుంచి కాజ వరకు ఇప్పటికే 100 కిలోమీటర్ల మేర 6 లేన్ల హైవే ఉన్నా, దానికి పూర్తిస్థాయి సర్వీస్ రోడ్లు లేవు. గ్రామాలు, పట్టణాలు ఉన్న చోట్లే మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్లు ఉన్నాయి. యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్లో భాగంగా ఈ మొత్తం 100 కి.మీ. పొడవునా ఇరువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. దీనివల్ల హైవేకి ఆనుకొని ఉన్న గ్రామాలు, పట్టణాలకు చెందిన వాళ్లు హైవేలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా సర్వీస్ రోడ్లు మీదగా ప్రయాణించవచ్చు.
- ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి 100 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఎక్కడైనా భూ సేకరణ అవసరమవుతుందా లేదా అనేది డీపీఆర్లో తేలనుంది.
- ముప్పవరం వద్ద, అమరావతి అవుటర్ రింగ్ క్రాస్ అయ్యే చోట, కాజ సమీపంలోని విజయవాడ బైపాస్లో కలిసే చోట కలిపి మొత్తం 3 చోట్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్లోకి వెళ్లేందుకు (ఎంట్రీ), దాని నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు (ఎగ్జిట్)లకు వాహనాలకు అవకాశం కల్పించాలని భావిస్తున్నారు. అయితే మధ్యలో చిలకలూరిపేట వంటి కీలక ప్రాంతాల వద్ద కూడా అవకాశం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
- ఇప్పటికే కోడూరు నుంచి ముప్పవరం వరకు జాతీయ రహదారి (బెంగళూరు-అమరావతి హైవే)ని 343 కి.మీ. మేర 6 లేన్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముప్పవరం నుంచి కూడా 100 కి.మీ. యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మారితే గనక బెంగళూరు నుంచి రాజధాని అమరావతికి రోడ్డు మార్గంలో కేవలం 7 నుంచి 8 గంటల్లోనే చేరుకునేందుకు వీలవుతుంది.
యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనగా: యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవే అంటే ఎక్కడా కూడా అవాంతరాలు లేకుండా వేగంగా ప్రయాణించవచ్చు. సాధారణంగా హైవేకి ఆనుకొని ఉన్న గ్రామాలు, పట్టణాల వద్ద వాహనాలు నేరుగా హైవేలోకి వచ్చి చేరుతుంటాయి. కొన్ని కూడళ్ల వద్ద ఆకస్మికంగా మలుపు తీసుకుంటూ ఉంటాయి.
యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవేలో ఇటువంటివి ఉండవు. దీనికి ఆనుకొని సర్వీస్ రోడ్లు ఉండటంతో స్థానికంగా తిరిగే వాహనాలు హైవే మీదకు రావు. అలాగే ఈ హైవేలోకి ప్రవేశించే చోట, దాని నుంచి బయటకు వచ్చేచోట మాత్రమే టోల్గేట్లు ఉంటాయి. ప్రయాణించిన దూరానికి టోల్ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
