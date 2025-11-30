పేరుకు పెద్ద ఉద్యోగమే - కానీ జీతాలే మూడు, నాలుగు నెలలకోసారి!
ఒప్పంద వైద్యులకు ఆగస్టు నుంచి అందని వేతనాలు - కనీసం పండగలకైనా వేస్తారనుకుంటే ఆ పరిస్థితి కూడా లేదని ఆవేదన - అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.3 లక్షలకు పైగా, ప్రొఫెసర్లకు రూ.5లక్షల బకాయిలు
Govt Medical Colleges Professors Salaries Issue : మొన్న దసరా, దీపావళి పండగలకే జీతాలు అందలేదు. త్వరలో సంక్రాంతి పండగ కూడా వస్తోంది. అప్పటికైనా వస్తాయో రావో తెలియని పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. ప్రతినెలా ఇవ్వాల్సిన వేతనాలను మూడు, నాలుగు నెలలకోసారి ఇస్తుండటం అది కూడా ఒకసారి ఒక నెల జీతమే ఇస్తుండటంతో వైద్య బోధనా సిబ్బందికి ఆర్థికంగా భారంగా ఉంటోంది.
32 బోధనాసుపత్రుల్లో వెయ్యిమంది డాక్టర్లు : పేరుకు పెద్ద ఉద్యోగమైనా జీతాలు సక్రమంగా రాకుంటే కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చేది ఎలా అంటూ ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న ఒప్పంద వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉస్మానియా, గాంధీ, వరంగల్ ఎంజీఎంతో పాటు 32 బోధనాసుపత్రుల్లో కలిపి వెయ్యి మంది వరకు కాంట్రాక్టు వైద్యులు సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరికి ఈ ఏడాది ఆగస్టు నుంచి వేతనాలు సక్రమంగా అందలేదు. వీరిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ, బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు.
ప్రభుత్వ కొలువు దక్కుతుందనే : ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే సమయంలో ఒప్పంద వైద్యులకు 20 మార్కుల వెయిటేజీ ఇస్తున్నారు. దాంతో ప్రభుత్వ కొలువు దక్కుతుందనే ఉద్దేశంతో తాత్కాలిక విధానంలో పనిచేసేందుకు డాక్టర్లు ముందుకొస్తున్నారు. ప్రొఫెసర్లకు నెలకు రూ.1.75 లక్షలు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.50 లక్షలు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.25 లక్షల వరకు జీతం ఇస్తున్నారు.
డాక్టర్లకు లక్షల్లో బకాయిలు : వైద్యుల హాజరును ప్రతినెలా 5వ తేదీలోపు డీఎంఈ (Directorate of Medical Education) కార్యాలయానికి పంపాలి. ఆ తర్వాత వేతనాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ, మూడు నెలలుగా అసలు జీతాలే ఇవ్వలేదు. ఇలా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.3 లక్షలకుపైగా, ప్రొఫెసర్లకు రూ.5 లక్షల వరకు జీతాల బకాయిలు అందాల్సి ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రతినెలా 5వ తేదీలోపు జీతాలొచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
తెలంగాణలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కింద కొనసాగుతున్న బస్తీ దవాఖానాల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది ఆరు నెలలుగా జీతాల్లేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 450 వరకు బస్తీ దవాఖానాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ శాతం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి వంటి అర్బన్ ప్రాంతాల పరిధిలో ఉండగా, వీటిలో 12 రకాల వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు. ఒక్కో దవాఖానాలో ఒక వైద్యుడితో పాటు, నర్సు, ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటారు.
నెలకు రూ.52 వేల జీతం : డాక్టర్లకు నెల వేతనం రూ.52 వేలు, నర్సులకు రూ.26 వేలు, సహాయకులకు రూ.15 వేల వరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించారు. పల్లె దవాఖానాలు ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్ (పీఎం అభిమ్) కింద కొనసాగుతుండడంతో వాటిల్లో పనిచేసే వైద్య సిబ్బందికి ప్రతి నెల సమయానికి వేతనాలు అందుతున్నాయి. బస్తీ దవాఖానాలు జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్(ఎన్హెచ్ఎం) కింద ఉండడంతో నెలకు సరిగ్గా రావడం లేదు.
వీటికి వచ్చే నిధులు, వేతనాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వివిధ రకాల కారణాలతో వేతనాలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. ఆరు నెలలుగా అసలే అందడం లేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సిబ్బంది వాపోతున్నారు.
