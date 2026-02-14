Municipal Results : ఎడతెగని ఉత్కంఠ - ఒక్క ఓటుతో అదృష్ట పంట
ఉత్కంఠ రేపిన ఎన్నికల కౌంటింగ్ -పలు పురపాలికల్లో ఒకే ఓటు తేడాతో సీటు కైవసం చేసుకున్న అభ్యర్థులు - 116 పురపాలిక ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవుల కోసం ఈ నెల 16న ఎన్నికలు
Published : February 14, 2026 at 12:24 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పురపాలిక ఎన్నికలు జరిగాయి. దీనికి సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రజల్లోనూ, పార్టీ వర్గాల్లోనూ ఉత్కంఠత రేపింది. విజయం దోబూచులు ఆడిన స్థానాల్లోని అభ్యర్థులు రీకౌంటిగ్కు పట్టుబట్టడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో రెండోసారి ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా చోట్ల ఒక్క ఓటు తేడాతో ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించారు.
ఒక్క ఓటుతో నెగ్గిన వారు :
- మిర్యాలగూడ 18వ వార్డులో 1,711 ఓట్లు పోల్ అవ్వగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి బూడిద సైదులుకు 837 ఓట్లు వచ్చాయి. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్కుమార్కు 836 ఓట్లు వచ్చాయి. అయితే దీనికోసం బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పట్టుబట్టగా రీకౌంటింగ్ నిర్వహించారు. అయితే ఇదే ఫలితాలు పునరావృతం అయ్యాయి. దీంతో సైదులు తన ప్రత్యర్థిపై ఒకే ఒక్క ఓటుతో విజయం సాధించినట్లైంది.
- ఇదే తరహాలో పరకాల మున్సిపాలిటీ 17వ వార్డులో మొత్తం 836 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. అయితే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సుభద్రకు 366 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇదే మాదిరి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రజనికి 368 ఓట్లు నమోదయ్యాయి. అయితే ఈ స్థానంలో 3 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు వచ్చాయి. పైగా అవన్నీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికే పడటంతో సుభద్ర కేవలం ఒక్క ఓటుతో పైచేయి సాధించారు. అయితే రీకౌంటింగ్ నిర్వహించగా అదే ఫలితాలు పునరావృతం అయ్యాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సుభద్ర విజయం సాధించారు.
- గద్వాల పురపాలిక 8వ వార్డులో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి జయమ్మకు 464 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. అయితే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెంకటమ్మకు 465 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపొందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
- ఇదే మాదిరి కొల్లాపూర్ పురపాలిక 2వ వార్డులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జయలక్ష్మి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిపై ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు. కల్వకుర్తి పురపాలిక 10వ వార్డులోనూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎజాస్కు 259 ఓట్లు రాగా, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తాహెర్ (258)పై ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్కు 229 ఓట్లు నమెదు కాగా, బీజేపీకి 161 ఓట్లు వచ్చాయి. అయితే ఎంఐఎంకు కేవలం ఒక్క ఓటు రావడం గమనార్హం.
రెండు ఓట్ల తేడాతో విజయం : ఇదే మాదిరిగా రామగుండం నగరపాలిక 59వ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఖాజాసనాకు, ఓఐఎఫ్జీ అభ్యర్థి బాలసాని తిరుపతికి ఓట్లు సమానంగా వచ్చాయి. అయితే రీకౌంటింగ్ నిర్వహించగా అందులోనూ అదే ఫలితం పునరావృతం అయింది. అయితే చెల్లని ఓట్ల కింద పక్కన పెట్టిన 4 ఓట్లను బయటకు తీసి పరిశీలించగా వాటిలో రెండు ఓట్లు చెల్లుబాటు అవుతాయని అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో ఏఐఎఫ్బీ అభ్యర్థి తిరుపతి కేవలం రెండు ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.
ఛైర్పర్సన్ల పదవులకు : రాష్ట్రంలోని ఏడు నగరపాలక సంస్థల మేయర్లు, ఉప మేయర్లు, 116 పురపాలిక ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవుల కోసం ఈ నెల 16న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటిని నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం నోటీసులు జారీ చేయాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలని కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లతో పాటు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు, పార్టీ అధ్యక్షులకు సైతం సమాచారం అందించాలని దిశా నిర్దేశం చేసింది.
స్వేచ్ఛగా ఓటుహక్కును వినియోగించుకునేలా : ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎన్నికలను నిర్వహించాలని చెప్పింది. కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఎలాంటి భయభ్రాంతులకు, అక్రమ నిర్బంధాలకు గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా తమ ఓటుహక్కును వినియోగించేందుకు అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీసు కమిషనర్లు, ఎన్నికల అధికారులు, సూపరింటెండెంట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. పారదర్శకత కోసం ఎన్నికల ప్రక్రియను వీడియో తీయాలని, అవసరమైతే జిల్లా కలెక్టర్ల అనుమతితో ప్రత్యక్షప్రసారాలు చేయాలని తెలిపింది.
