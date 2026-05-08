చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం - మంటలు చెలరేగి మృత్యువాత పడుతున్న డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు
వీరవల్లి సమీపంలో ఢీకొన్న కంటైనర్ ట్రక్కు, టిప్పర్ టైర్లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి - వంట ప్రయోజనాల కోసం తీసుకుపోయే వస్తువులు లీక్ - అనుకోని అగ్ని ప్రమాదాలకు వాహనాదారులు బలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:24 PM IST
Road Accidents Of Containers : ఇటీవలి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో కంటైనర్ ట్రక్కుల నుంచి చెలరేగుతున్న మంటల కారణంగా డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు సజీవ దహనం అవుతున్నారు. ఒక వాహనం మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టినప్పుడు కంటైనర్ ట్రక్కు క్యాబిన్ నుంచి క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపిస్తాయి. సుదూర ప్రయాణం కారణంగా ఇంజిన్ బాగా వేడెక్కుతుంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇంజిన్కు వెళ్లే డీజిల్ సరఫరా లైన్ తరచుగా పగిలిపోతుంది. అంతేకాకుండా నాసిరకం వైరింగ్, జతచేసిన కనెక్షన్లు తరచుగా షార్ట్ సర్క్యూట్లకు దారితీసి మంటలు వేగంగా వ్యాపించడానికి కారణమవుతున్నాయి. భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించకపోవడం దానికి తోడు అధికారులు తనిఖీలు చేయకపోవడం వంటివి డ్రైవర్లు మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయేలా చేస్తున్నాయి.
డ్రైవర్, క్లీనర్ సీట్ల కింద ఉండే బ్యాటరీలు : ఆదర్శవంతంగా కంటైనర్ ట్రక్కులు లారీలలోని బ్యాటరీలు క్యాబిన్ వెలుపల ఉండాలి. అయితే వాటిని తరచుగా క్యాబిన్ లోపల, డ్రైవర్, క్లీనర్ సీట్లకు సరిగ్గా కింద ఉంచుతున్నారు. డ్రైవర్లు క్లీనర్లు వంట ప్రయోజనాల కోసం గ్యాస్ సిలిండర్లు కిరోసిన్ స్టవ్లను కూడా క్యాబిన్ లోపల ఉంచుకుంటారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఈ వస్తువులు తరచుగా లీక్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా బ్యాటరీలు కూడా పేలిపోయే అవకాశం ఉంది.
అనుకోని అగ్ని ప్రమాదాలకు వాహనాదారులు బలి : ఇటీవల కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలంలోని వీరవల్లి సమీపంలో రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉన్న ఒక టిప్పర్ ట్రక్కును కంటైనర్ ట్రక్కు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ఢీకొనడం వల్ల ఏర్పడిన ఘర్షణతో ఒక నిప్పురవ్వ పుట్టింది. దీనికి తోడు క్లీనర్ సీటు కింద ఉన్న బ్యాటరీ దెబ్బతినడం ఇంజిన్ వేడెక్కడం డీజిల్ లైన్ పగిలిపోవడంతో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. క్లీనర్ వాహనం నుంచి బయటకు వచ్చి డ్రైవర్ను రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ డ్రైవర్ కాలు స్టీరింగ్ మెకానిజంలో ఇరుక్కుపోవడంతో అతను మంటల్లో కాలిపోయాడు.
అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రమాదం : ఇటీవల కాతిపుడి సమీపంలో నిద్రలేమి కారణంగా మగతగా ఉన్న ఒక కంటైనర్ ట్రక్కు డ్రైవర్, ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను గమనించకుండా మలుపు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. మరో కంటైనర్ ట్రక్కు అతని వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. మలుపు తీసుకుంటున్న వాహనం డీజిల్ ట్యాంక్ పగిలిపోయింది. మంటలు కంటైనర్ క్యాబిన్ను చుట్టుముట్టాయి డ్రైవర్ సజీవ దహనం అయ్యాడు.
డ్రైవర్లకు అవగాహన : భారీ వాహనాల్లో తగిన అగ్నిమాపక పరికరాలను ఉంచుకుంటే వాటిలో చెలరేగిన మంటలను ఆర్పివేయవచ్చని జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి ఏసురత్నం తెలిపారు. వాహనాల్లో అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని, అలాగే క్యాబిన్ లోపల బ్యాటరీలను ఉంచకూడదనే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పడానికి డ్రైవర్ల కోసం అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని జిల్లా రవాణా అధికారి బి. శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
