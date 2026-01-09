బైక్ను ఢీకొట్టి 20 మీటర్లు లాక్కెళ్లిన కంటైనర్ - వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి
ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొన్న కంటైనర్ - అనంతరం ఇంజన్ భాగంలో ద్విచక్ర వాహనం పోయి దాదాపు 20 మీటర్ల దూరం వరకు ఈడ్చుకెళ్లిన వైనం, ప్రమాదంలో శ్రీనివాసులు (48) మృతి
Container And Bike Collided in Annamayya District: మనం పాదం సరిగ్గా పడినా, ప్రమాదం ఏ పక్కనో పొంచి ఉండొచ్చు. మనం చేసే ప్రయాణం మన వాళ్ల కోసమే అయినా మజిలీ మధ్యలోనే దురదృష్టవశాత్తు హఠాత్తుగా మారిపోవచ్చు. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఒక్కోసారి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ ఎదుటివారు నిర్లక్ష్యం కారణంగా అమాయకపు ప్రజలు ప్రమాదాల బారిన పడాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పని మీద బయటకి వెళ్లిన వ్యక్తి ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడని చెప్పలేని సందర్భాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సరిగ్గా అలాంటి హృదయ విదారక ఘటనే అన్నమయ్య జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొన్న కంటైనర్: అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాయచోటి పట్టణం గాలివీడు రింగ్ రోడ్డు కూడలిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వేగంగా మదనపల్లి వైపు నుంచి కడపకు వెళుతున్న కంటైనర్ వాహనం ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని వేగంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో కంటైనర్ ముందు ఇంజన్ భాగంలో ద్విచక్ర వాహనం ఇరుక్కుపోయి 20 మీటర్ల దూరం వరకు ఈడ్చుకెళ్లింది.
అక్కడక్కడే మృతి చెందిన వ్యక్తి: అనంతరం ద్విచక్ర వాహనం ప్రమాదవశాత్తు పెట్రోల్ ట్యాంక్ లీకవ్వడంతో కంటైనర్ వాహనానికి నిప్పు అంటుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో అటుగా ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతున్న శ్రీనివాసులు (48) అనే వ్యక్తి అక్కడక్కడే మృతి చెందారు. హుటాహుటిన సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు సరాసరి ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోనికి తీసుకుని వచ్చారు. ఇనుప సామగ్రితో వెళుతున్న కంటైనర్ ముందు భాగం పూర్తిగా కాలిపోయింది.
ఇటీవల కర్నూలులో జరిగిన బస్సు ప్రమాద ఘటన తరహాలోనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుందని స్థానికులు తెలపడం గమనార్హం. మృతి చెందిన శ్రీనివాసులు రాయచోటి మండలం కంచరపల్లెకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతుడి భార్య జీవనాధారం కోసం గల్ఫ్కు వెళ్లింది. అయితే ముగ్గురు పిల్లలను పోషించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న శ్రీనివాసులు దురదృష్టవశాత్తు దుర్మరణం పాలవ్వడం కుటుంబీకులను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ప్రమాద ఘటనపై పట్టణ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ కుళ్లాయప్ప ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
ఇటీవల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే: అన్నమయ్య జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళనకర స్థాయిలో నిలుస్తుంది. ఇటీవల అమరావతిలో కలెక్టర్ల సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సులో నేరాలతో పాటు రోడ్డు ప్రమాదాల పైనా ప్రత్యేకమైన చర్చ నడిచింది. ఈ సందర్భంగా రవాణా శాఖ విడుదల చేసినటువంటి గణాంకాలను పరిశీలిస్తే జిల్లా ముందు వరుస వాటిలో ఒకటిగా నిలవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మృతుల శాతం మాత్రం అధికంగా ఉన్న 5 ప్రధాన జిల్లాల్లో అన్నమయ్య కూడా ఒకటి కావడం కలవర పెడుతోంది.
అతివేగం, రోడ్లపై భద్రతా లోపాలు, ప్రమాదానంతరం వైద్యం ఆలస్యం వంటివి ఇందుకు కారణాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు. రోడ్డు భద్రతపై మరింత దృష్టి సారించి బ్లాక్ స్పాట్ల గుర్తింపు, వేగ నియంత్రణ, హెల్మెట్- సీట్బెల్ట్ అమలు, అత్యవసర వైద్య సేవల బలోపేతం అవసరమని గుర్తించారు. ప్రజలు కూడా రహదారి నియమాలు పాటించి జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
"ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో రాయచోటి పట్టణం గాలివీడు రింగ్ రోడ్డు కూడలిలో మదనపల్లి వైపు నుంచి కడపకు వెళుతున్న కంటైనర్ వాహనం ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని వేగంగా ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో అటుగా ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతున్న శ్రీనివాసులు (48) అనే వ్యక్తి అక్కడక్కడే మృతి చెందారు. ప్రమాద సమయంలో కంటైనర్ ముందు ఇంజన్ భాగంలో ద్విచక్ర వాహనం ఇరుక్కు పోయి 20 మీటర్ల దూరం వరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. ప్రమాద ఘటనపై పట్టణ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" -కుళ్లాయప్ప,సీఐ
