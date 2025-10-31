ETV Bharat / state

'మన మోత్కూరు' వాట్సాప్​ గ్రూప్​ - ఇక్కడ అందరికీ సాయం అందించబడును

పేదల కష్టాలను తీర్చేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తున్న గ్రామం - 'మన మోత్కూరు' వాట్సప్​ గ్రూపు ద్వారా పేదలకు చేయూత

Mana Mothkuru WhatsApp Group
Mana Mothkuru WhatsApp Group (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Mana Mothkuru WhatsApp Group : ఒకప్పుడు ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నారని తెలిస్తే వారికి వెంటనే తమ వద్ద ఉన్న దానిలో కొంతమేరైన ఆర్థిక సాయం చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నారంటే చాలు వారికి సహాయం చేయడం కన్నా వారి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలన్న ఆలోచనే ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది. అత్యవసర సమయంలో వాడు నా స్నేహితుడు అని కాల్​ చేస్తే సహాయం అడిగితే కాల్​ లిఫ్ట్​ చేస్తాడో లేదో అన్న నమ్మకం ప్రస్తుత రోజుల్లో పోతుంది.

నేటిరోజుల్లో పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో పాటు మనుషుల్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. 30 ఏళ్ల క్రితం చూసిన మనుషులు నేటి సమాజంలో కనిపించడం మానేశారు. ఎవరి స్వార్థం వారు చూసుకుంటూ డబ్బే సర్వస్వం అన్న రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నారు. రోడ్డుపై నడుచుకొని వెళుతుంటే రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినా, పక్కింటి వాళ్లు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని తెలిసినా మనకెందుకులే అని పక్కకు తప్పుకొని వెళ్లిపోతున్న రోజుల్లో బతుకుతున్నాం. కానీ ఈ బృందం మాత్రం ఆపదలో ఉన్న వారికి సాయం చేస్తూ మేము ఉన్నామనే ధైర్యం ఇస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రయోజనం ఆశించకుండా చాలా కుటుంబాలకు దాతలు, వారే సొంతంగా నిధులను సేకరిస్తూ ఈ గ్రామం సాయం అందిస్తోంది.

అన్న మేము ఆపదలో ఉన్నామని ఆ వాట్సాప్​ గ్రూపులో ఒక మెసేజ్​ చేస్తే చాలు అన్ని తామై నిలుస్తున్నారు. పేదల కష్టాలను తీర్చేందుకు తమ వంతు చేయూతనందిస్తూ, సామాజిక సేవలో మేమున్నామంటూ ఈ బృంద ప్రతినిధులు వాట్సప్​ గ్రూపులకే కొత్త నిర్వచనం చూపుతున్నారు. ఎవరైనా సాయం ఆశించే పేదలు, బాధిత కుటుంబాలు 'మన మోత్కూరు వాట్సాప్​ గ్రూపు'ను ఆశ్రయిస్తే చాలు సహాయం మీ ముందుకు వస్తుంది. ఈ బృంద నిర్వాహకులు పనితీరుకు, సేవాతత్వ హృదయానికి అద్దం పడుతోంది.

5 ఏళ్లల్లో రూ.40 లక్షలు సాయం : 2020లో ప్రారంభించిన ఈ గ్రూప్​తో ఇప్పటికీ 250 కుటుంబాలకు రూ.40 లక్షలకు పైగా సాయం అందించారంటే ఈ గ్రూప్​లోని సభ్యులు, అదే విధంగా దాతల స్పందన ఎలా ఉందో మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రమాదాలు సంభవించిన తర్వాత అయినవారిని కోల్పోతే దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బతుకు వెళ్లదీస్తున్న వారికి వైద్యం కోసం, అలాగే అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించడానికి, ప్రమాదాలు, ప్రకృతి విపత్తులు జరిగినప్పుడు, పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు ఈ బృంద సభ్యులు వెంటనే స్పందిస్తారు. సాయం అందించాల్సిన బాధితుల వివరాలను మన మోత్కూరు గ్రూప్​లో పోస్టు చేయగానే ప్రతీసారి స్పందించే దాతలు అనేక మంది ఉన్నారు.

ఈ గ్రూపు సభ్యులు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు :

  • పట్టణంలో సీసీ కెమెరాల కోసం రూ.56,500 అందించారు.
  • స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలో నీటిశుద్ధి యంత్రానికి రూ.18 వేలు ఖర్చు చేసి మరమ్మతులు చేయించారు.
  • 35 క్వింటాళ్ల సన్నబియ్యాన్ని బాధిత కుటుంబాలకు పంపిణీ చేశారు.
  • రామాలయ నిర్మాణానికి రూ.40 వేలు విరాళం ఇచ్చారు.
  • మోత్కూరులోని గాంధీనగర్, ఇందిరానగర్, కాశవాడ, డ్రైవర్స్‌ కాలనీల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు 180 మందికి రూ.35 వేల విలువైన టై, బెల్టులు, బ్యాడ్జీలు, షూలు (బూట్లు) అందజేశారు.
  • పుర పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి రూ.15 వేలతో స్వెట్టర్లు అందించారు.

