ఒకసారి వాడిన నూనె రూ.40 మాత్రమే - ఆరోగ్యాన్ని మరిగించేస్తున్నారు!
పల్నాడు జిల్లాలో వాడిన వంటనూనెనే మళ్లీ మళ్లీ వినియోగం - పెద్ద హోటళ్లలో వినియోగించిన నూనెను చిన్న దుకాణాల వ్యాపారులకు తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్న వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 3:43 PM IST
Reuse Cooking oil in Palnadu Disrict: బయటకు వచ్చినప్పుడు నూనెలో వేయించిన చిరుతిళ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలను లాగించేస్తున్నారా? అయితే జాగ్రత్తపడాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. ఎందుకంటే వాటి తయారీ కోసం చాలావరకు అప్పటికే వాడిన వంట నూనెనే మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగిస్తున్నారు.
వ్యాపారులు స్వార్థం, ధనార్జనే ప్రధాన ధ్యేయాలుగా పెట్టుకుని వాడిన వంట నూనెనే మళ్లీ మళ్లీ యథేచ్ఛగా వాడేస్తున్నారు. పెద్ద రెస్టారెంట్లు,హోటళ్లలో వినియోగించిన నూనెను చిన్న దుకాణాలు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, చిరుబండ్ల వ్యాపారులకు సైతం విక్రయిస్తున్నారు. అయితే వీటిని నివారించేందుకు భారత ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) రుకో (పునర్వినియోగం వంటనూనె- రీయూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్) విధానానికి రూపకల్పన చేసింది. రుకో నిబంధనలు పల్నాడు జిల్లాలో ఎక్కడా అమలు కాకపోవడంతో చాలా మంది అనారోగ్యం బారినపడుతున్నారు.
నిబంధనలు తప్పనిసరి: ఒకసారి వాడిన వంట నూనెను తక్కువ ధరకు లీటరు రూ.40 నుంచి రూ.60కి విక్రయిస్తున్నారు. ఆ నూనెతో తయారుచేసిన ఆహార పదార్థాలు తిని పలువురు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కామెర్లు, క్యాన్సర్లు, కిడ్నీ, జీర్ణకోశ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదముందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రోజు వారీ 50 లీటర్లకు మించి నూనె వాడుతున్న ఆహారశాలలకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వంటలకు వినియోగించిన అనంతరం మిగిలిన నూనెలను సేకరించే వెసులుబాటు జీవ ఇంధనం తయారుచేసే కొన్ని సంస్థలకు అప్పగించారు. దీనికి 2022 ఏప్రిల్లోనే శ్రీకారం చుట్టినప్పటికీ సేకరణలో అడ్డంకులతో ముందుకు సాగడం లేదు.
కొన్ని ఆహారశాలల యాజమాన్యం రిజిస్ట్రేషన్లకు ముందుకు రాకపోవడం, వాడిన వంట నూనె నిల్వలు నిర్దేశిత సంస్థలకు ఇవ్వకపోవడం ప్రతికూలంగా మారింది. వాడిన వంటనూనెను మళ్లీ మళ్లీ వినియోగిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా ఆహార భద్రత అధికారి పూర్ణచంద్రరావు హెచ్చరించారు.హోటళ్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి వంట నూనె కల్తీపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆహార శాలలపై నిఘా పెట్టినట్లు తెలిపారు.
వేలల్లో అనధికార దుకాణాలు: జిల్లాలో ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్సు పొందిన ఆహారశాలలు రూ.1350 వరకు ఉండగా ఇందులో అనధికార దుకాణాలు వేలల్లో ఉన్నాయి. చాలాచోట్ల వాడిన నూనె పదే పదే వినియోగిస్తున్నారు. ఆహార భద్రత అధికారులు టోటల్ పోలార్ కాంపౌండ్ (టీపీసీ) యంత్రాల ద్వారా నూనె నాణ్యత పరిశీలించి నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నా సరే వాడకం ఆగడం లేదు. వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు ప్లాస్టిక్, పాలిథిన్ కవర్లను పట్టుకునేందుకు హోటళ్లలో తనిఖీలు చేసేటప్పుడు మళ్లీ మళ్లీ వాడుతున్న నూనెలు వారికి దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ విషయమై వారు ప్రజలను అన్ని విధాలుగా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
