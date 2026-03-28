వేసవిలో బయట జ్యూస్​లు తాగుతున్నారా? - ఆ 'ఐస్​'కు నో చెప్పడమే బెటర్!

శుభ్రత లేని ఐస్​తో అప్రమత్తత అవసరం - జ్యూస్ షాపుల్లో శీతల పానీయాలకు అలవాటు పడిన ప్రజలు - అందులో వాడే ఐస్​తో సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు

Published : March 28, 2026 at 2:00 PM IST

Poor-Quality Ice Cool Drinks : సూర్యుడి ప్రతాపం రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 35-36 డిగ్రీల సెల్సియస్​ దాటుతోంది. దీంతో ప్రజలు అడుగు బయట పెట్టాలంటే బయపడుతున్నారు. అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తున్నారు. అలా ఎండలో బయటకు వెళ్లిన వారు ఉపశమనం కోసం చల్లచల్లగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకునేందుకు మక్కువ చూపుతుంటారు. అయితే ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. అదేంటంటే?

రోగాలను కొని తెచ్చుకున్నట్లే : ఎండలో బయటకు వెళ్లి కేవలం నీళ్లు ఒక్కటే తాగుదామంటే మనసు ఒప్పుకోదు. ఇంకేదైనా ట్రై చేద్దామనుకుంటాం. కూల్​గా ఏది కనిపిస్తే మన కళ్లు దానివైపు వెళ్తాయి. అయితే ఎండాకాలంలో చల్లని కూల్​డ్రింక్స్​, ఎక్కువగా ఐస్​ను వాడి తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల రోగాలను కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శుభ్రత లేని ఐస్​ కలిపిన కూల్​డ్రింక్స్​ తాగితే అప్పటికి ఉపశమనం లభించినా, ఆ తర్వాత ఎదుర్కోవాల్సిన పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. క్వాలిటీ లేని ఐస్​తో చేసిన కూల్​డ్రింక్స్​, ఐస్​క్రీంలు తినడం వల్ల రోగాల బారిన పడటం తప్పదంటున్నారు. ఫుడ్​ కంట్రోల్​ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా గుర్తింపుతో ప్యాకింగ్​ చేసిన ఐస్​లు, ఐస్​క్రీంలు మాత్రమే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

వేసవిలో అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే :

  • చాలా మంది వ్యాపారులు ఐస్​ తయారీ తర్వాత వాటి తరలింపు, నిల్వ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోరు. వాటిని ట్రాలీలు, ఆటోల్లో వేసి తరలించి డ్రమ్ముల్లో నిల్వ చేసి కూల్​డ్రింక్స్​లో మిక్స్​ చేస్తుంటారు. చెరకు రసం, నిమ్మ రసం, ఫ్రూట్ ​జ్యూస్​లలో చల్లదనం కోసం వాటిని కలుపుతుంటారు. అయితే ఈ ఐస్ వల్ల వివిధ రకాల అనారోగ్యాల బారిన పడే అవకాశం ఉంది.
  • హైదరాబాద్​లో చాలా ప్రాంతాల్లో ఐస్​ ఫ్యాక్టరీలో శుభ్రత ఉండటం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు ఐస్​ తయారీ చేసేందుకు ఎలాంటి లైసెన్సులు లేనప్పటికీ నగరంలో బార్లకు, దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
  • వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు రోడ్డు పక్కన దొరికే చల్లని పదార్థాలను అదే పనిగా తీసుకోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరల్​ వ్యాధులకు కారణమవుతాయి. తయారు చేసే పదార్థాల్లో సరైన ఐస్​ను వాడకపోవడం, శుభ్రత పాటించకపోవడం, రోడ్లపై ఉండే దుమ్ము, ధూళి ఇందుకు కారణం.
  • ఇలాంటి ఐస్ ఉపయోగించిన పదార్థాలు తినడం వల్ల మొదట గొంతు నొప్పితో సమస్య మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత గొంతు బొంగురు పోవడం, కఫం, దగ్గుతో పాటు తీవ్ర జ్వరం వస్తుంది. ఇలా ఒక్కదాని వెంట ఒక్కటి దరిచేరుతుంది. ఇలాంటి వారిలో ఆస్తమా, అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్న వారు, మధుమేహం, కిడ్నీలు, కాలేయం రోగులు ఉంటే న్యూమెనియాకు దారితీసి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది.
  • ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్​ బాధితులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కువగా చల్లగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలిగొట్టాలు పూర్తిగా క్లోజ్​ అవుతాయి. దీంతో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. అది కాస్త నిర్లక్ష్యం చేస్తే న్యూమోనియా కింద మారుతుంది.
  • వ్యాపారులు ఐస్​ తయారీకి ఎలాంటి నీళ్లు ఉపయోగిస్తున్నారనేది ముఖ్యం. వేసవిలో నీటి కొరత ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో శుద్ధి లేని బోర్ల నీళ్లు, లేదంటే ట్యాంకర్ల ద్వారా తెప్పించుకున్న నీటితో ఐస్​ తయారీ చేసే ఛాన్స్​ ఉంటుంది.
  • శుభ్రత లేని ఐస్‌ కారణంగా టైఫాయిడ్, డయేరియా, హెపటైటీస్‌-ఎ లాంటి వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. వాంతులు, జ్వరం, విరేచనాలు, కడుపునొప్పి లాంటివి ఇబ్బంది పెడతాయి. తీవ్రమైన శ్వాస కోస వ్యాధులకు సైతం ఈ శుభ్రత లేని ఐస్‌ కారణం అవుతుంది.

TAGGED:

ILLNESS CAUSED BY POOR QUALITY ICE
POOR QUALITY ICE FOODS CAUSES
POOR QUALITY ICE FOOD ILLNESS
క్వాలిటీ లేని ఐస్​తో అనారోగ్యం
POOR QUALITY ICE COOL DRINKS

